– Det er det minst dømmende miljøet jeg noen gang har vært i, sier småbarnsmoren.

Hun har rødfarget hår. Piercing i nesa, sort skinnjakke og hettegenser.

Siden hun var 16 år gammel har bil og motor stått i fokus.

Beina stikker hjemmevant ut av vinduet på førersiden av en sortlakkert Saab stasjonsvogn utenfor Esso´n i Bø sentrum.

Hun har blitt en slags talskvinne for rånerne i bygda.

Nå vil de samarbeide med ordfører og politi for å få et eget oppholdssted.

Et sted de kan være for seg selv. Uten å forstyrre. Kjøre litt fra seg og spille høy musikk uten å bli jaget.

– Men dere lager en del bråk?

– Noen veldig få ødelegger for veldig mange. En del av dem kommer også tilreisende, mener Schaufel.

Silje Schaufel foran «Esso´n», et sentralt samlingssted for bygdas rånere. Foto: Nils Fridtjof SKumsvoll / NRK

Løsning i sikte?

Ordfører Siri Blichfeldt Dyrland (Sp) er åpen for å tenke nytt, og vil gjerne samarbeide.

Hun innrømmer at en ikke helt ukjent TV-serie har fått henne til åpne øynene for et miljø som ofte blir sett på som en belastning.

Det siste året har det lokale rånemiljøet blitt rikskjent gjennom den populære serien Rådebank på NRK.

En ekte råner pynter bilen innvendig. Foto: Richard Aune / NRK

At rånere og myndigheter har ulik oppfatning av hva som er greit og ikke greit, er gammelt nytt.

Bø i Midt-Telemark kommune har ikke vært noe unntak i så måte. I årtier har man krangla om lydnivå, lys og oppholdssted.

Du trenger ikke å oppholde deg lenge i sentrum før du garantert har observert noen doninger som bekrefter at TV-seriens miljøskildring ikke bare er fiksjon.

Biler med svindyre felger på rekke og rad. Bagasjerom lastet med enorme bassforsterkere og terninger dinglende i frontruta.

På en travel kveld kan så mange som hundre biler samles til uoffiselt møte.

Daniel Rene Bråthen, selverklært råner. Foto: Richard Aune / NRK

Beboerne i sentrum sover sjelden natta gjennom i helgene, får man høre.

Daniel Rene Bråthen, selverklært råner, har liten forståelse for at noen synes de lager mye støy.

– Bø er jo anerkjent for dette. Om du først flytter til Bø, så burde du være vant til fest og råneliv fra før av, sier han til NRK.

Et håp om forsoning

De to kvinnene har imidlertid et håp om endring.

Nylig forfattet ordfører Blichfeldt Dyrland et leserinnlegg i lokalavisa Bø Blad (+) om miljøet og den langvarige konflikten.

Der skriver hun blant annet følgende:

«Å være ei bygd for alle er ikke lett. Når det gjelder råning, så er det på tide at vi også ser den delen som ikke handler om støy og forsøpling. Den delen som handler om kjærlighet, vennskap og samhold».

En tekst som ble tatt godt imot av mange lesere.

Også i rånermiljøet.

Silje Schaufel tror miljøet har alt å tjene på en god dialog med ordfører Siri Blichfeldt Dyrland (Sp). Foto: Richard Aune / NRK

Nå vil hun følge opp problematikken med en ny innfallsvinkel. Forståelse.

Kommunen og representanter for miljøet har nå jevnlige møter.

– Tror du det er mulig å få gjort noe med konfliktene?

– Jeg vil i hvert fall prøve, sier Blichfeldt Dyrland.

– Som ordfører er det viktig å se det positive som skjer, selv om det også har negative sider.

Ordføreren i Midt-Telemark ble med på rånetur i Bø i Telemark. Du trenger javascript for å se video. Ordføreren i Midt-Telemark ble med på rånetur i Bø i Telemark.

– Må kunne snakke sammen

28-åringen har lenge tatt til orde for dialog. Hun har blant annet opprettet en egen Facebook-side, som nå har over 400 medlemmer.

– Vi må kunne snakke sammen, understreker hun.

En lørdagskveld i februar inviterte hun ordføreren sin med på biltur nedover stripa i Bø sentrum. NRK fikk lov til å sitte i baksetet.

Hun fikk se basshøyttalere som gir så kraftig lyd at bakruta sprekker.

Men også unge mennesker som føler tilhørighet. Det gjør inntrykk.

Det gleder Schaufel, som også er glad for det serien Rådebank har bidratt til for å anerkjenne miljøet.

I andre sesong er blant annet menns psykiske helse et viktig tema.

– Det er mange rånere som kommer fra belastede hjem og har mye med seg i bagasjen. I dette miljøet opplever de å bli sett. Det er lov til å grine, selv om man er mann på bygda. Bare grin, oppfordrer Schaufel.