– Alle medaljene jeg har tatt er det han som står bak, sier Tarjei Bø.

Den ferske sølvmedaljevinneren fra VM i Oberhof gir sin faste skjeftemaker Stein Erik Bredvold den største æren for suksessen som skiskytter.

Bø er en av mange, mange skiskyttere som har vært i skjeftebua og fått tilpasset sitt eget skjefte til børsa han konkurrerer med.

– Stein Erik Bredvold står bak de fleste medaljene som vi har levert i norsk skiskyting, sier Bø.

Tarjei Bø har skutt med skjeftet lagd av Bredvold i 12 år og bruker det i VM. – Det har vært med meg hele veien og er fortsatt like treffsikkert. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Startet i 1959

I det lille Reodor Felgen-verkstedet like ved Flisa i Åsnes har Bredvold lagd geværskjefter til skiskyttereliten i over 60 år.

– Jeg har stått på denne kvadratmeteren siden 59, så det er snart hull i gulvet, ler han.

Møbelverkstedet faren hans bygde i 1937 har ikke endret seg stort på 85 år, forteller han.

Da han startet der som 14-åring lagde de alt fra kjerrehjul til båter og kjøkkeninnredninger.

Skjefteverkstedet til Stein Erik Bredvold i Åsnes er en reise tilbake i tid og sted. Foto: Stein S Eide / NRK

Interessen for skjefter fikk han etter å ha vært på det norske landslaget i skyting.

Fra 60-tallet har han lagd «stokker» til flere generasjoner norske og svenske skiskytterstjerner.

At de setter pris på ham vises på startnumre spikret på veggen i verkstedet hans på Kjellmyra i Åsnes.

«Tusen takk for hjelpa. Verdens beste stokk» Johannes Thingnes Bø

Over 300 verdenscupseiere

– «Alle» har ligget på gulvet her, forteller han og ramser opp:

Ole Einar Bjørndalen, Emil Hegle Svendsen, Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø, Tora Berger, Liv Grete Skjelbreid, Tiril Eckhoff...

Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø, Emil Hegle Svendsen og flere andre har hengt igjen startnumre med hilsener til skjeftemaker Stein Erik Bredvold i verkstedet på Kjellmyra. Foto: Stein S Eide / NRK

Hvorfor er det så viktig med eget skjefte?

Når du kommer inn med 170 i puls og skal heve geværet så er det en fordel at det passer deg så du slipper å lete etter blinken. Stein Erik Bredvold, skjeftemaker

Til nå er over 300 verdenscupseiere vunnet med skjefter fra Bredvold. Hvor mange pallplasseringer eller mesterskapsmedaljer det er blitt, har han ikke telling på.

– Stort hjerte for sporten

Tidligere skiskytter og ekspertkommentator i NRK, Liv Grete Skjelbreid er imponert over at Bredvold har forsynt skiskytter-eliten med håndlagde skjefter i mer enn 60 år.

Liv Grete Skjelbreid sier samarbeidet med Stein Erik Bredvold var veldig fint. Hun har åtte Vm-gull, to OL-sølv, en OL-bronse og 22 verdenscupseire.

– Det vitner om et stort hjerte for at folk skal lykkes.

Hun sier en god stokk, som er tilpassa deg personlig er utrolig viktig i skiskyting for å treffe blink og kjempe i toppen.

Er fortsatt med i VM

Stein Erik Bredvold er fortsatt daglig i sving med nye skjefter på verkstedet. Bak høvelbenken på Kjellmyra følger 78-åringen nøye med på VM i skiskyting i Tyskland.

Der har foreløpig Tarjei Bø og svenske Linn Persson tatt medaljer med hans skjefter.

– Jeg ser etter på TV om det er noen ideer å hente fra utlendingene, men de ligger etter altså. De gjør det, gliser den rutinerte håndverkeren skråsikkert.

Skjeftemakeren har mange historier fra skjeftebua og elsker å fortelle dem på bred solungdialekt.

– Dette har vært livet mitt, sier Stein Erik Bredvold etter over 60 år som skjeftemaker. Foto: Stein S Eide / NRK

– Kongen var her i 2008 i forbindelse med slaget ved Trangen. Det synes han nok var litt artig for han hadde sikkert ikke vært på slikt rotverksted før. Han var skikkelig interessert, sier han.

Bredvold har også vært på slottet og fått Kongens fortjenstmedalje i sølv.

– Da ville jeg takke Kongen for kongepokalen jeg fikk da jeg ble «småkonge» i 71. Hva slags skjefte brukte du da, spurte Kongen. Bredvold synes Kongen fulgte godt med i timen.

«Kongetreff i skjeftebua»

Nå hylles Stein Erik Bredvold med bok. «Kongetreff i skjeftebua» er skrevet av Hans-Didrik Bakke.

I boka er blant andre Ole Einar Bjørndalen, Tora Berger, Emil Hegle Svendsen og Bø-brødrene intervjuet om forbindelsen de har hatt med Bredvold.

Etter sesongslutt i mars blir det boklansering hjemme på Idrettens Hus på Kjellmyra.

– Bjørndalen og flere av de andre skiskytterstjernene sier de vil være med å hylle Stein Erik Bredvold denne dagen, sier den tidligere ordføreren i Åsnes.

Skjeftemakeren sjøl har imidlertid ikke tenkt å gi seg.

– Hvis jeg får være i orden, er det å gå hit til verkstedet og gjøre noe det store for meg, sier Stein Erik Bredvold.