Arnekleiv trodde ikke hun skulle gå VM – overrasket alle i debuten

McGrath om VM-skaden: – Skjønte det med en gang jeg reiste meg

Torsdag ble det kjent at Atle Lie McGrath hadde pådratt seg en strekkskade i det venstre kneet og dermed var ute av resten av VM i alpint.

Skaden oppsto da McGrath kjørte ut i torsdagens super-G. Årets VM er McGraths første, etter at han måtte stå over med en kneskade for to år siden.

– Jeg skjønte det med en gang jeg reiste meg etter å ha krasjet i nettet at VM var over. Såpass selvinnsikt har jeg. Etter jeg falt var det mest av alt å komme seg ned så fort som mulig, få komme i gode hender og bli komfortabel, for jeg kjente at det begynte å gjøre vondt, sier McGrath til NRK.

– Det sjokket med å bli fortalt at VM var over var ikke så stort, for det kom fort. Men det å tryne og spesielt våkne i dag og ha en følelse av, hvor er jeg? Og så innse at man ligger der med et ødelagt kne, det var ikke det feteste, sier han.

VM endte med en femteplass i superkombinasjon og utkjøring i super-G for McGrath, mens han ikke får kjøre sine antatt beste øvelser, storslalåm og slalåm i neste uke på grunn av skaden.