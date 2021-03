Skjermer over hele landet dekket med «hold kjeft din kjerring»

YouTube-nettverket Splay har på kvinnedagen, den 8. mars, dekket over 400 digitale skjermer rundt om i landet med ekte hatmeldinger fra Youtuberne sine.

«Hold kjeft din kjerring», «jævla hore» og «please gå og dø», er sitater som nå vises i gater, på togstasjoner, bussholdeplasser og kjøpesentre i hele Norge.

Formålet er å sette det de kaller en skremmende utvikling, hvor jenter opplever å bli latterliggjort på sosiale medier når de ytrer sine meninger, i fokus.

Bekymra for neste generasjon

Påvirker Amalie Olsen tar opp temaer som psykisk helse og sex og samliv til sine til sammen 705 000 følgere på Instagram, YouTube og TikTok.

Hun har vært en offentlig person i seks år, men det er ikke før de siste to årene at hatkommentarene har begynt å strømme på.

«Hvem faen er du til å mene noe» og «hold kjeft din flate faen», er kommentarer som kan dukke opp under innlegg der hun mener noe.

– Kommentarene har som regel ingen sammenheng med meningene mine. Jeg får kommentarer på at nesa mi er for lang, at rumpa mi er for liten og at jeg har for små pupper.

Olsen sier hun tåler å få slike kommentarer når hun velger å yrte meningene sine i offentligheten. Det er den kommende generasjonen hun er bekymra for.

– Skal de lære seg at kvinner med liten rumpe ikke kan ytre seg? Jeg skjønner ikke hvor det kommer fra. Jeg er rusta for det. Problemet er at det kan påvirke andre til å ikke ville ytre seg fordi de ser hvor mye dritt jeg får, sier hun.

– En skremmende utvikling

Maren Aas Nakken, daglig leder i Splay, forteller at hun ser at kvinnene får ekstremt mye mer og grovere hatmeldinger enn guttene på nett.

– På det verste drapstrusler. Spesielt når de bruker stemmen sin til å ytre sine meninger, sier hun.

SYND: – Jeg skulle gjerne ønsket at det ikke var nødvendig med en slik kampanje i 2021. Det er tydelig at kampen om likestilling på internett er langt fra ferdig, sier Maren Aas Nakken, daglig leder i Splay. Foto: PERNILLE SOMMER

Kampanjen til Splay kommer som følge av en fersk undersøkelse, rettet mot jenter og gutter i alderen 15 til 20 år, som Opinion har gjennomført på oppdrag av Stortinget og Stortingspresidenten Tone Wilhelmsen Trøen.

Undersøkelsen viser at mer enn seks av ti jenter opplever å bli latterliggjort av voksne når de ytrer seg, og dobbelt så mange jenter som gutter blir snakket ned til på grunn av alderen sin.

Nakken mener sosiale medier tvinger kvinner til stillhet grunnet den pågående normaliseringen av latterliggjøring og nedlatende kommentarer.

– Utviklingen av sosiale medier som en offentlig gapestokk og dens kultur for å spre hat er skremmende. De siste par årene har «Cancel-kultur» blitt vanlig, der det er om å gjøre å ta hverandre, istedenfor å debattere hverandre, sier hun.

BERØRER ALLE KVINNER: Rundt om i landet kan du se skjermer som viser sitater som «hold kjeft din kjerring». Undersøkelsen kampanjen er basert på viser at den økende trenden av netthat ikke bare berører kjente kvinneskikkelser, men kvinner generelt. Foto: privat

Mener menn må vise sin støtte

Demokratiforsker ved Høgskolen i Innlandet, Mette Sønderskov, mener den økende trenden med hatefulle nettkommentarer mot kvinner er et stort demokratisk problem.

Hun sier det er viktig at alle får mulighet til å delta i debatter i det offentlige rom, slik at hele samfunnet representeres.

ET DEMOKRATISK PROBLEM: – Om ikke begge kjønn er like mye representert i offentlige diskusjoner og debatter, så er det ingen tvil om at dette kan være en trussel mot et velfungerende demokrati, sier demokratiforsker ved Høgskolen i Innlandet, Mette Sønderskov. Foto: privat

– Kvinner er mer forsiktige med å uttale seg, noe som ofte gjør at de trekker seg fra debatten. Det er ikke sikkert at det handler så mye om frykt, men fordi de rett og slett ikke orker å bruke tid på debatter som oppleves ubehagelig og fordummende.

Sønderskov mener det er viktig at menn viser støtte til kvinner som mener noe offentlig. Dette tror hun kan være med på å opprette et velfungerende demokrati.

– Dette er en felles innsats vi må gjøre. Det å skape en synlig støtte i debattene har veldig mye å si. Menn må stille opp og støtte kvinners meninger, slik at vi skaper en kultur som viser at det ikke er greit med slike kommentarer, sier hun.