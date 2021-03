Sofie mister følgere når hun skriver om feminisme

– Det krever sin kvinne å fronte disse sakene.

Det forteller komiker og foredragsholder, Sofie Frøysaa.

Til sine 14 200 følgere på Instagram tar hun opp temaer som likestilling, diskriminering og hersketeknikker.

Det faller ikke i like god jord hos alle.

Frøysaa mister nemlig flere følgere når hun skriver innlegg om feminisme, og får ofte kommentarer som «Vi har nok av folk som forteller oss hva som er rett og galt», og «Før i tiden brente vi slike som deg».

M M: Skal på ingen måte vere noke nett troll Sofie, men syns ikkje IG din er so fin som den var når eg begynte å følge deg. Syns du er en flott dame visuelt sett, men det ramler litt utenfor det som blir veldig feministisk..🙂 (...) Likte deg bedre som den litt meir ydmyke og flørtete (...) Nok av folk som skal fortelle oss ka som er rett og gale! 😃 (...)

Folk skygger unna

Noen saker er ifølge Frøysaa mer betent enn andre. Som for eksempel når hun poster innlegg om samtykkeloven eller Metoo-bevegelsen.

– Jeg merker det på følgeraktiviteten, sier hun.

Men det er spesielt feminist-begrepet som får folk til å skygge unna. På en slik post kan hun godt miste 100 følgere.

– Å være en kvinne som mener noe i offentligheten koster. Det er nok av eksempler som viser gang på gang at vi trenger å snakke om feminisme. Om folk avfølger deg fordi du fronter likestilling så beviser det bare hvor viktig det faktisk er å snakke om det.

Frøysaa forteller at når hun bruker ordet «likestilling», så er det langt færre som reagerer negativt, enn når hun bruker ordet «feminisme».

– Det virker som feminist-begrepet er avskrekkende. Det er tragisk at man kan påvirke reaksjonene ved å unngå å bruke det ordet. Veldig mange sier at de ikke er feminist, men at de er for likestilling. Det er like rart som å si «jeg er ikke vegetarianer, jeg bare spiser ikke kjøtt».

Ikke i mål ennå

Feminist og forfatter, Sanna Sarromaa sier at det å være feminist burde vært en «no-brainer» for alle.

Hun håper alle påvirkere tør å ta ordet i bruk på sine plattformer, selv om det skulle bety å miste følgere.

– Vi har kommet langt, men vi er ikke i mål. Kvinner er fremdeles underrepresentert på alle steder som har med makt og penger å gjøre. Menn er fortsatt underrepresentert på alle steder som har med omsorg og pleie å gjøre.

«MEN»: – Mange er nok feminister uten å tørre å kalle seg selv for feminister. Det er jo noe med konnotasjonene til ordet «feminist». Man blir sett på som en mannehater. Det er derfor noen folk sier: «Jeg er ikke feminist, men...», og etter «men» kommer det bare feminisme-prat, mener Sanna Sarromaa. Hun har doktorgrad i sosiologi i temaet kjønnsforskning, og er tidligere lokalpolitiker for Oppland Venstre. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Den internasjonale kvinnedagen markeres hvert år den 8. mars. Sarromaa mener det er viktig at alle står sammen om kampen for likestilling.

– Et rettferdig samfunn er så viktig. Vi ønsker jo at våre barn skal ha like muligheter i livet, gjør vi ikke det?

Hun mener mange er feminister uten å vite det selv, og synes det er rart at enkelte fremdeles ser på feminister som «mannehatere».

– Selv elsker jeg ordene feminisme og feminist nettopp fordi de er så kraftige. Det er et statement, sier hun.

Avfølger «sinte» innlegg

Carina Elisabeth Carlsen, bedre kjent under Instagram-navnet «fetmenfattet», sier hun også opplever å miste følgere dersom hun skriver om feminisme.

– Jeg la for eksempel ut et innlegg om at tjukke kvinner blir mistrodd i overgrepssaker. Da mistet jeg mellom 300 og 400 følgere.

«FYLL INSTAGRAM MED FEMINISME»:– 8. mars er for meg viktigere enn jul og bursdag. Likestillingen kommer ikke av seg selv, og vi kan alle gjøre noe for å komme i mål. Si ifra når noe oppleves som sexistisk, si ifra om urett, fyll Instagram med feminisme og støtt dine medmennesker, sier Carlsen. Foto: NAREAS SAE-KHOW / NRK

Carlsen sier det spesielt er de «sinte» innleggene hun skriver som gjør at folk avfølger henne.

Hun tror det som gjør at hun mister følgere er at folk er uenige i det hun skriver, eller at innleggene kan føles vonde å lese.

– Det kan nok komme som et sjokk og kjennes litt ubehagelig når jeg skriver sinte innlegg om diskriminering.

Men at folk trykker på avfølg-knappen når de leser om feminisme, stopper ikke Carlsen fra å poste mer om temaet.

– Min konto har alltid, og kommer nok trolig alltid til å handle om sosiale utfordringer og ulike diskrimineringsgrunnlag, spesielt rettet mot kvinner og kropp, sier hun.