Torsdag var det krisemøte i Oplandske Dampskibsselskap. Det er ikke nok vann i Norges største innsjø til å sjøsette Mjøsas hvite svane.

– Vi skulle egentlig hatt første chartertur 19. mai. I dag har vi vedtatt at vi ikke begynner å gå før 7. juni. Så det betyr for det første skuffede passasjerer, og et vesentlig inntektstap for oss, sier styreformann Bjørn Blichfeldt til NRK.

TAPER PENGER: Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Taper flere hundre tusen

Han sier at de taper flere hundre tusen kroner på utsatt oppstart. Men økonomien er god og Blichfeldt sier selskapet skal klare denne støyten selv om det blir tøft.

Nå står Skiblader under tak ved kaia i Gjøvik. Mjøsa må stige 1,5 meter for at skipet kan seile.

Sist selskapet hadde tilsvarende problemer var i 2013. Da kom det store mengder vann i løpet av ei uke. Nå må det regne mye i to uker skal situasjonen reddes. ikke noe i værvarslet tyder på at det skal skje.

– Vi må ha skipet ut av huset og bort til brygga på Gjøvik for å gjøre en del arbeider før vi kan begynne å seile, sier Blichfeldt.

Det var Oppland Arbeiderblad som meldte om saken først.

Problematisk tørkeperiode

Det er ikke bare Skibladner som har problemer. Flere steder langs Mjøsa ligger båthavner tørrlagte.

– Jeg syns dette er trist. Sesongen i Mjøsa er i utgangspunktet kort. Nå blir den enda kortere, sier Nils Martin Kanten.

Han er båteier i Moelv. Her har de ikke tro på at de kan sjøsette båtene før i midten av juni.

Vannstanden i Mjøsa og Randsfjorden er nå 80 cm lavere enn normalt 4. mai. Det er ikke meldt regn de neste ukene.

Lite snø i fjellet og mangel på nedbør fører til at innsjøen ikke fylles opp igjen.

Vannstanden er lavere enn normalt i flere store innsjøer på Østlandet som Mjøsa, Øyeren, Tyrifjorden og Krøderen. NVE har ropt varsko om tomme brønner og vannmangel.

I 2015 derimot var det for mye vann. Da var vanstanden i Mjøsa så høy at Skibladner ikke klarte å legge til kai flere steder.