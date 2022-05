Båteiere frykter for sesongen

Nils Martin Kanten ser utover den tørrlagte båthavna i Moelv. Mjøsa har trukket seg flere meter tilbake.

– Jeg syns dette er trist. Sesongen i Mjøsa er i utgangspunktet kort. Nå blir den enda kortere, sier han.

Kombinasjonen av lite snø i fjellet og ikke nedbør skaper problemer for båteierne på Norges største innsjø.

FRYKTER FOR SESONGEN: Båteier Nils Martin Kanten synes situasjonen er trist. Foto: Knut Røsrud / NRK

Frykter for sesongen

– Båtlivet betyr mye. Det gir rekreasjon og ro.

Han understreker at båt er en fritidsaktivitet, og at mangelen på vann betyr mer for andre, som bønder og kommuner som skal sørge for vannforsyning.

– Men båtlivet er også viktig for mange, sier han.

Nå frykter han at han ikke får satt båten på Mjøsa før i juni.

LITE VANN: Båtsesongen på Mjøsa kan bli svært kort i år. I Vingnesvika i Lillehammer er hele båthavna tørrlagt. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Trenger to meter

Leder i Moelv Båtforening, Lars Skar, synes også situasjonen er trist.

– Det er trist at det ser slik ut i starten av mai.

FRYKTER: Leder i båtforeningen i Moelv, Lars skår, frykter han ikke får brukt båten før i midten av juni. Foto: Knut Røsrud / NRK Foto: Knut Røsrud / NRK

Han mener det må mye vann til for at båtene skal kunne settes på sjøen. Han hadde håpet at det minst var en meter mer nå.

– Det må opp mot to meter, sier Skar, vel vitende om at det er lite hjelp å hente fra snøen i fjellet. For den er det lite av.

Dermed blir båtsesongen utsatt.

– Vi håper i starten av juni. Noe mye tidligere tror jeg ikke er mulig, sier Skar, som likevel frykter at det kan bli så sent som i midten av juni.

– Alarmerende lavt

Det er heller ingen bedring i sikte – med null nedbør meldt i områdene de neste ukene.

– Det er en veldig uvanlig situasjon med så lav grunnvannstand i starten av mai.

Det sier Hervé Colleuille, hydrogeolog og seksjonssjef i NVE, til NRK.

Normalen er at våren med snøsmelting og nedbør øker grunnvannsnivået. På Sør- og Østlandet har manglende nedbør og snø allerede skapt problemer. I Oslo sendte de denne uka ut tekstmelding til innbyggere for å be de spare på vannet.

– Per i dag er det ikke svært dramatisk, men det kan fort bli alvorlig om det fortsetter med lite nedbør utover våren, sier Colleuille.

LITE SNØ: Det er også lite snø i fjellet, som er på Bygdin i Vang. Foto: Even Lusæter / NRK

Må ha mye regn

Om det ikke kommer betydelige mengder nedbør i løpet av mai, mener Colleuille at det fort kan skape problemer.

– Det bekymrer oss. Vannforsyninger og kraftproduksjon kan få problemer, folk kan oppleve tomme brønner og det kan bli svært problematisk for landbruket. Mai er en viktig del av vekstsesongen, og da trengs det en god del vann, sier han.

Helt siden november i 2021 har det bare kommet mellom halvparten til to tredjedeler av normal nedbør på Østlandet og Sørlandet. Men det er de to siste månedene det virkelig har vært spesielt.

– Ifølge meteorologene er de to siste månedene de tørreste som vi har registrert noensinne i Sørøst-Norge. Det er helt klart at vi er i starten av en tørkeperiode, sier Colleuille.

Lenger nord i landet er situasjonen en helt annen. Mens det er lite snø på fjellene i Sørøst-Norge, er det fra Møre og Romsdal og nordover enorme mengder snø.

– Det er mye mer enn normalt. Noen steder i Nord-Norge er det den mest snørike vinteren vi har opplevd, sier Colleuille.

Denne modellen viser snømengder i forhold til normalen. Snømengden er gitt i forhold til normal snømengde for aktuell dag i året basert på statistikk for perioden 1991–2020 Foto: senorge.no / NVE

Snømengdene kan også skape store utfordringer.

– I disse områdene er vi bekymret for at vi skal få oppleve en stor vårflom når snøen smelter, men om det blir en stor flom er det værutviklingen fremover som avgjør, forteller han.

Og det er lite håp å hente i værvarselet framover. Den neste uka er det meldt like tørt i Sørøst-Norge.

På tross av det er båteier Nils Martin Kanten tydelig på hva han håper på framover.

– Det er at det skal pøse ned.