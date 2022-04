Kartet som NVE har lagt ut i dag viser at det er svært lav vannstand flere steder.

Årsaken er tørken som har rammet store deler av Sør-Norge. Svært lite nedbør og varmt vær har ført til svært lav grunnvannstand i innsjøer og elver.

RØDT BELTE: Kartet viser grunnvannstand sammenlignet med hva som er vanlig. Det røde feltet viser svært lav vannstand. Gult er lavt nivå, mens det grå feltet viser normalen. Foto: Skjermdump / Senorge.no

Lite nedbør

Ifølge Meteorologisk institutt falt det fra 50 til 90 prosent mindre nedbør i mars enn normalt. April ser også til å bli tørrere enn normalen på Østlandet og i Sørlandet.

Vannstanden er lavere enn normalt i flere store innsjøer på østlandet som Mjøsa, Øyeren, Tyrifjorden og Krøderen.

– Det meste tyder på at det blir tørre forhold de nærmeste to ukene på Østlandet og Sørlandet. Det ventes veldig lite nedbør og fortsatt relativt kaldt vær i fjellet, slik at situasjonen ikke vil bedre seg før andre halv parten av mai, sier statsmeteorologen Vibeke Wauters Thyness fra Meteorologisk institutt til varsom.no.

Det er heller ikke mye hjelp å hente fra snøen i fjellet. Store deler av Østlandet og Sørlandet er snøfritt og snøgrensa går på 600–900 meter over havet.

Frykter tomme brønner og vannmangel

Den lave vannstanden kan skape store problemer

Dermed kan det bli aktuelt med sparetiltak, dersom ikke været endrer seg.

– Dersom det ikke kommer store mengder nedbør i de neste ukene, kan situasjonen skape store utfordringer, sier seksjonssjef Hervè Colleuille i NVE.

Han tenker da på vannforsyning og at folk kan oppleve tomme brønner. I tillegg kan kraftproduksjonen og landbruket rammes. Det samme kan skje med båtferdsel i større innsjøer.

Han utelukker ikke at det ende med vannrasjonering.

– Vi oppfordre vannverkseiere til å følge med vannstanden i magsinene slik at forholdsregler kan vurderes.

Colleuille ser alvorlig på situasjonen.

– Det er starten på en tørke og det er vanskelig å si hvordan det blir om noen måneder. Men jeg ser at det berører store deler av Nord-Europa.

Stor fare for skogbrann

ØNSKER REGN: Brannsjef Torgeir Dybvig i Hedmarken brannvesen håper på regn. Foto: Ola Bjørlo Stande / NRK Foto: Ola Bjørlo Stande / NRK

Brannsjef i Hedmarken brannvesen Torgeir Dybvig er også bekymret og følger med på værmeldinga hver dag. Han håper på regn.

– Enkelte steder er det knusktørt nå, sier brannsjefen.

Mange av skogbrannene blir startet av søppel, knust glass eller bålbrenning.

Han håper at denne sommeren ikke blir som i 2018. Dybvig karakteriserer det som en skrekksesong. da tørket også bekker og myrer ut.

– Får vi en skogbrann da får vi problemer med å få vann ut på brannen.