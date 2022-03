Senterpartiet avsluttar samarbeidet med Ap i Innlandet

Saka om fylkesoppløsning har vore betent i Innlandet. Senterpartiet var blant dei som var for å løyse opp igjen og bli Hedmark og Oppland igjen.

Ei rådgjevande folkeavstemming viste at folket ville splitte opp igjen storfylket. Men Ap gjekk saman i fylkestinget og sørga for at det ikkje skjedde.

Ap og Sp har hatt tett samarbeid på fylkestinget. No er det slutt.

– Vi i Senterpartiet har hatt ein grundig prosess og komme fram til at vi ut denne perioden vil samarbeide frå sak til sak med Arbeidarpartiet, seier Aud Hove, gruppeleiar for Sp og fylkesvaraordførar i Innlandet i ei pressemelding.

Ville følge folket

Partiet var for å få ei rådgjevande folkeavstemming om dette. Og då resultatet av den viste at folket ville dele opp, var ikkje Senterpartiet i tvil om at ein skulle følge dette resultatet.

Men Arbeidarpartiet var ikkje einige i det og trassa resultatet. Det enda med at Innlandet bestod etter avstemming i fylkestinget.

Fleire i Senterpartiet sa at dei no måtte vurdere samarbeidet med Ap i fylket. Mellom anna var Senterungdommen raskt ute og sa dette.

Aud Hove er klar på kvifor dei no vel å bryte dette.

– Vi har komme til et punkt no der Sp og Ap er best tent med å samarbeide frå sak til sak og vi får legge våre partiprogram til grunn i politikken, seier Hove i pressemeldinga frå partiet.

I pressemeldinga skriv Hove at med bakgrunn i resultatet av folkeavstemminga, og at Ap valde å ikkje legge avgjerande vekt på folkets meining, må dei finne nye løysingar og samarbeidsformer.

Trassa folkeavstemminga

Arbeidarpartiet var i utgangspunktet i mot ei folkeavstemming om fylket si framtid. Dei meinte ein ikkje kunne legge berre folkeavstemminga til grunn for å dele opp igjen Innlandet.

I tillegg til folkeavstemminga var det høyringsrunde i kommunane og ei medarbeidarundersøking i Fylkeskommunen. Dette fekk motsett resultat. Dermed gjekk Ap inn for å trasse folkeavstemminga.