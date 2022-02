Representantskapet i Innlandet Arbeiderparti vedtok med 52 mot 50 stemmer å se bort fra rådet i folkeavstemningen og beholde Innlandet fylke.

Det til tross for at en rekke lokallag snudde i siste liten, fordi de ikke ville trosse folkets vilje.

I folkeavstemningen svarte 50,7 prosent at de vil oppløse fylket, mens 48,1 vil beholde det.

Hele fylkestingsgruppa til Arbeiderpartiet forventes nå å stemme for å beholde Innlandet fylke i det avgjørende fylkestingsmøtet i morgen.

Et legitimt valg

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen har hele tiden ønsket å beholde Innlandet.

– Jeg er veldig glad for at det bikket i retning av å videreføre. Jeg tror helt oppriktig at det gir det beste tilbudet til innbyggerne, sier Hagen.

Men partiet er altså delt i to. Og mange tok til orde for at de måtte lytte til folkeavstemningen.

– Vi lyttet, men den var veldig jevn. I tillegg hadde vi en bred høring og en medarbeiderundersøkelse. Og det var summen av dette som gjorde at også representantskapet mente det var helt legitimt å gå inn for å videreføre Innlandet.

– Så må vi nå prøve å lege de sårene som folkeavstemningen har brakt over både befolkningen og flere partier, sier Hagen.

Det var en nervepirrende avstemning som endte med to stemmers overvekt for å beholde Innlandet fylke. Foto: Simon Elias Bogen

Følte seg tvunget til å snu

Debatten i representantskapsmøtet var sterkt preget av spørsmålet om man måtte lytte til flertallet i folkeavstemningen eller ikke.

Leder i Innlandet Arbeiderparti, Lise Selnes, startet debatten med å argumenterte for at de må lytte til folket. Det til tross for at hun selv ønsker å beholde Innlandet.

– Hvis resultatet gikk i vår retning hadde vi bejublet resultatet. Da må vi høre når det går andre veien også, sa Selnes.

Flere av delegatene fortalte at de egentlig ønsket å beholde Innlandet, men at det handler om tillit og troverdighet, og at det eneste riktige da var å lytte til folket.

– Derfor stemmer vi med beklagelse for oppløsning, sa flere.

Representantskapsmøtet ble holdt på Teams. Fylkesordfører Even Aleksander Hagen deltok fra et hotellrom. Foto: Simon Elias Bogen

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen argumenterte for å beholde Innlandet fylke. Han mener ingen vil takke dem i etterkant for å gjøre et vedtak som ikke er framtidsretta.

– Har det kommet gode argumenter for at vi skal endre syn? Er det et folkekrav at vi skal dele opp? Jeg mener nei, sa Hagen.

Politikerne skal også ta hensyn til høringer og en medarbeiderundersøkelse der det var flertall blant de ansatte for å beholde den nye fylkeskommunen.

To innstillinger

Foran representantskapsmøtet forelå det to innstillinger til vedtak fra fylkestingsgruppa. En flertallsinnstilling (14 stemmer) om å beholde Innlandet, og en mindretallsinnstilling (fem stemmer) om å løse opp.

I følge stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen er folkeavstemningen den største og mest omfattende som er gjort i Norge uten å bli tatt til følge.

Full splittelse

Dette har vært en svært krevende sak for Arbeiderpartiet i hele Innlandet. Partiet ønsket ikke en folkeavstemning om saken i det hele tatt. Men en utbryter i partiet sørget for at det ble det likevel.

I folkeavstemningen ble det et knapt flertall for å dele fylket. Dermed var det mange i Arbeiderpartiet som måtte gå nye runder med seg selv. Og flere lokallag endret mening.

For selv om flertallet for å dele var knapt, var det flertall for deling i 37 av 46 kommuner.

Før folkeavstemningen stemte lokallagsleder i Stor-Elvdal Terje Hoffstad for at Innlandet skulle bestå. Men nå vil han ikke trosse det folket har sagt.

– Vi er dypt bekymret for å ikke etterkomme den demokratiske prosessen som en folkeavstemning er, sier Hoffstad.

Fylkestinget avgjør til slutt

Nå skal saken endelig avgjøres i fylkestinget i Innlandet i deres møte onsdag.

Aps fylkestingsgruppa består av 20 personer, mens hele fylkestinget i Innlandet med alle partiene teller 57 representanter.