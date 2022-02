Forrige uke kom resultatet av den rådgivende folkeavstemningen for Innlandet. Et knapt flertall av innbyggerne ønsker at Innlandet igjen blir delt.

Men flertallet fikk ikke viljen sin.

Her avgjøres Innlandets fremtid i fylkestinget

Under fylkestinget på Lillehammer onsdag ble saken avgjort. Innlandet består med 34 mot 23 stemmer.

Arbeiderpartiet, Høyre, MDG, KrF, Venstre og deler av Frp stemte for å beholde storfylket.

STORT FYLKE: Hedmark og Oppland har i mange år være både naboer og rivaler. I 2020 ble de samlet i ett fylke. Det sammenslåtte fylket har et areal på 52 072,4 km² og er større enn Danmark. Illustrasjon: Marte Iren Noreng Trøen

Skuffet Senterparti

– Vi var forberedte på det meste før dette fylkestinget. Men ikke at en folkeavstemning skulle bli sett på som verdiløs, sa fylkesvaraordfører Aud Hove.

Hun foreslo under møtet at fylket likevel ble delt.

– Det er ikke vanlig å ta hensyn til de som ikke bruker stemmeretten sin. I stedet burde vi tatt hensyn til ungdommen som har brukt stemmeretten sin for første gang, sa hun.

SKUFFET: Hove ville også invitere Jevnaker og Lunner til å komme tilbake til gamle Oppland. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Merete Furuberg i Sp åpnet sin tale med å si at hun var sjokkert og at hun hadde det vanskelig.

– Jeg trodde ikke det fantes noen i et folkedemokrati som ikke tar hensyn til folkeviljen, sa hun.

RESPEKTLØST: – Dette er respektløst overfor folket, sa Merete Furuberg i Sp. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Jeg aksepterer selvfølgelig andres meninger, men å ikke lytte til en folkeavstemning har jeg vanskelig for å forstå. Når vi har bedt om folkets råd må vi også lytte til det, sa Furuberg.

– Når andre fylkeskommuner deles, vil Innlandet bli sterkere om det ikke deles. Vi lytter til folket, og våre representanter stemmer i pakt med folket i kommunene de kommer fra, sa Truls Gihlemoen (FrP). – SV er tydelige på at vi skal respektere folkeflertallet. Dette er en dag for avklaring, sa Hans Olav Lahlum (SV). – Det må være litt av en opplevelse for 17-åringer som engasjerte seg og stemte ved valget, uten at det blir tatt hensyn til, sa Maria Nilsen Aksberg i Rødt. – Dette var dagen som kommer til å gå inn i historien som den dagen da folket ikke ble tatt hensyn til. Dette svekker tilliten både til systemene og til oss som politikere, sa Torleik Svelle, leder av Senterungdommen. Høyrerepresentant Rune Øygarden, viste til valgdeltakelsen, og mente det illustrerte interessen for fylkeskommunen. Derfor mente han heller ikke det var nødvendig å dele opp igjen fylkene.

Ble møtt av demonstranter

Fylkespolitikerne ble møtt av demonstranter på veg inn til fylkestinget i Lillehammer.

Demonstrantene som møtte opp er fra Rødt og SV. De mener det er uhørt av politikerne å ikke lytte til flertallet i folkeavstemningen.

– Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at en skal høre på folkeviljen, og at folket sin stemme skal fram. Når Ap velger å overkjøre dette, kjenner vi at vi blir nokså provoserte. Vi vil vise at også unge mener dette er en helt feil avgjørelse, og at dette vil være skadelig for Arbeiderpartiet, sier Jorid Skogen Vorkinn, medlem i SV.

DEMONSTRERTE: Utenfor Scandic Lillehammer Hotel sto Rødt og SV med plakater. De ønsker å lytte til flertallet i folkeavstemningen og splitte Innlandet. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

I pausen, like før møtet, ble det også hengt opp plakater i salen fra Rødt.

Disse ble imidlertid bedt fjernet av sikkerhets- og beredskapssjef i fylkeskommunen Endre Hjelseth.

MÅTTE RULLE SAMMEN: Rødt fikk ikke lov til å henge opp plakater under fylkestinget. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Jeg synes det er merkelig at to bannere på en vegg skaper støy i et demokratisk valgt politisk organ, hvor stemmene til befolkningen er grunnen til at man sitter her. Disse bannerne var et uttrykk for folkemeningen, sier Turid Thomassen, tidligere partileder for Rødt.

Knapt flertall

I en meningsmåling Sentio gjorde for NRK og flere lokalaviser i begynnelsen av februar, svarte 50 prosent at de ville dele opp fylket, mens 44 prosent ville beholde det.

Resultatet av folkeavstemningen er nesten det samme, men forskjellen er enda litt mindre i folkeavstemningen.

Den digitale rådgivende folkeavstemningen ble avsluttet 17. februar. 50,7 prosent svarte at de vil splitte opp fylket og gå tilbake til Hedmark og Oppland. 48,1 prosent vil beholde Innlandet.

3738 stemmer blant 312.433 stemmeberettigede skilte de to alternativene.

NRK forklarer Hva er en rådgivende folkeavstemning? Bla videre Folkeavstemminger kan gi økt tillitt Lokale rådgivende folkeavstemninger kan brukes av kommuner for å få vite innbyggernes mening i ulike saker Lang tradisjon for lokale og regionale avstemminger Lokale folkeavstemninger har lang historie i Norge. Særlig spørsmål knyttet til språk og alkohol har tradisjonelt vært gjenstand for folkeavstemninger. Må gjelde viktige tema Saker som tas til lokal folkeavstemning må etter kommuneloven § 12-2 gjelde « kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ». I det ligger at en lokal folkeavstemning må gjelde temaer som knyttes til forhold kommunen selv kan bestemme over eller har innflytelse på. Kommunale folkeavstemminger kan ikke være bindende Norske kommuner kan ikke gjennomføre bindende folkeavstemninger. Kommuner kan utforme og gjennomføre folkeavstemninger som de vil, men de vil uansett være rådgivende for kommunestyret. Forrige kort Neste kort

Det er bare i Innlandet det har vært avholdt folkeavstemning. Ap ville i utgangspunktet ikke ha en folkeavstemning.

Sammen med Høyre, Venstre og KrF ville Ap fortsette med Innlandet. Men folkeavstemningen ble vedtatt med én stemmes overvekt i fylkestinget den 8. desember.

Erik S. Winther (Ap) forlot onsdagens møte på grunn av sykdom i familien. Han som fikk gjennom folkeavstemninga, var med andre ord ikke til stede når avgjørelsen ble tatt.

Winther hadde gitt beskjed om at han kom til å stemme for oppløsning av Innlandet i avgjørelsen i fylkestinget i dag. Leder i Arbeiderpartiet i Elverum, Magnus Stenseth var på plass i fylkestinget som vararepresentant for Winther.

– Ingen grunn til å true oss

Anne-Marte Kolbjørnshus i Ap brukte store deler av sin talertid til å snakke om det hun mener har vært et dårlig debattklima i denne saken.

Det var det også flere andre representanter som gjorde.

– Vi har et debattklima som aldri har vært dårligere i Innlandet. Dette er noe av det mest alvorlige jeg som politiker har vært vitne til, sa hun.

IKKE AKSEPTABELT: Anne-Marte Kolbjørnshus i Ap snakket om ukulturen i debattmiljøet under sin taletid. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Vi har mange som har opplevd å motta både hat og trusler, uansett standpunkt i saken. Det er ingen grunn til å true oss. Vi kommer til å fortsette med å stå opp for våre egne meninger, sa Kolbjørnshus.

Johannes Christian Wahl Gran (MDG) sa i sin taletid at det kommer til å bli politianmeldelser etter påstander om diktatur i Innlandet.

Flere andre sammenslåtte fylker har vedtatt å dele seg opp igjen. I oktober sa regjeringen ja til deling av Troms og Finnmark. Nå har også Vestfold og Telemark vedtatt å skille lag.

Oppløsning av Viken fylke blir avgjort av fylkestinget 23. og 24 februar.

Fristen for å søke om å reversere fylkessammenslåingen er 1. mars.