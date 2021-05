Alpinleder etterlyser styring av hyttebyggingen

Nye hytteområder «popper» opp i fjellheimen. Det bygges langt flere privateide hytter enn senger til utleie. Dette skaper utfordringer for dem som driver alpinanlegg, når de «bare» har helgebesøk.

Daglig leder Odd Stensrud ved Hafjell Kvitfjell Alpinanlegg tar nå bladet fra munnen. I en kronikk i lokalavisa GD ber han politikerne om å styre utviklingen bedre. Dessuten mener han at det må legges bedre til rette for at folk kan besøke alpinanleggene, uten å eie en hytte.

– Jeg vet dette skaper debatt, og det trenger vi, sier Stensrud.

KRITISK: Hyttebygging alene er ikke framtidsrettet, mener daglig leder i Hafjell Kvitfjell, Odd Stensrud. Foto: Reidar Gregersen / NRK

Ujevnt besøk er ikke bærekraftig

I høytider og ferier er det gjerne 6000 personer i Kvitfjell. På en tirsdag i januar er det kanskje 200. For å gjøre den forskjellen mindre trengs det flere utleiesenger, sier Stensrud.

Han tror folk vil leie. I hvert fall når korona-problemet roer seg.

Stensrud mener kommunene må bestemme seg for hva de vil med fjellet sitt. De må sette krav og legge føringer i sterkere grad. Han mener det har vært lett å tjene mye penger på hyttebygging. Og at det har vært langt vanskeligere å finne penger til å utvikle tilbudet rundt.

– En dag kommer hytte-bonanzaen til å ta slutt. Da er det viktig å ha tilbud til turistene som gjør at de fremdeles vil komme. Turisbesøket må dessuten kunne gi varige arbeidsplasser i fjellet, mener Alpinco-sjefen.

Nordmenns sære ferievaner

Ingen har flere hytter enn nordmenn. Det bygges vel 5000 nye hvert år. Ifølge Prognosesenteret sier samtidig bare 5 prosent at de har leid ut hytta det siste året, og flesteparten har heller ingen planer om å gjøre det.

Midt oppe i dette, har de varme sengene i fjellet blitt færre de siste årene. For dem som driver alpinanlegg betyr dette altså stadig større trafikk i helgene, og stadig mindre de 5 andre ukedagene.

STADIG NYE HYTTEFELT: Interessen for å skaffe seg hytte er stor. Hvert år bygges det vel 5000 nye, mange av dem i fjellet rundt alpinanlegg. Foto: Arne Sørenes / NRK

Mens folk i andre land drar på skiferie til leid husvære, vil vi i Norge ha vårt eget. I alpene bygges enkelte alpindestinasjoner helt uten hytter.

I Norge har mange av hotellene i fjellet vært i trøbbel i mange år. Nå er mange av dem nedlagt, og bygget om til leiligheter som er solgt til privatpersoner.

– Får til mye, men kan bli bedre

– Hyttebygging er næringsutvikling, og det er vi avhengige av, sier ordfører Arne Fossmo i Ringebu. I kommunen han styrer ligger Kvitfjell.

ØNSKER FORTSATT HYTTEUTBYGGING: Arne Fossmo er ordfører i Ringebu, og mener hyttebygging er viktig næringsutvikling. Foto: Alexander Nordby / NRK

Han forstår likevel at alpinanleggene er bekymret for den store variasjonen i besøket. En variasjon som igjen skyldes forholdet mellom varme og kalde senger i fjellet.

Fossmo mener likevel at kommunen har gjort mye riktig i Kvitfjell. Blant annet har de bidratt til å gi Alpinco hånd om store arealer for hyttebygging.

– De pengene har blitt tilbakeført til skianlegget og tilbudet rundt, sier Odd Stensrud i Alpinco. Det skiller Kvitfjell fra mange andre anlegg i fjellet. Der har pengene fra hyttesalg i større grad gått til utbygger og grunneiere.

Ordfører Fossmo streker under at også han ønsker flere varme senger velkommen.

Må bygge for Greta Thunberg og hennes klassekamerater

Miljø og klima blir viktigere i framtidas turisme, mener Ove Gjesdal.

Han leder turistorganisasjonen Visit Lillehammer. Han sier det må tenkes mer på hvem framtidas turister kommer til å være.

Gjesdal støtter Stensrud, og mener det har vært en enkel veg til kortsiktig gevinst i å bygge hytter. Men alt henger sammen, og en må tenke mer på totalproduktet, mener han. Folk er mye på hytta, men de aller fleste dagene står den tom, sier Gjesdal.

FRAMTIDAS TURIST: Hva vil Greta Thunberg legge vekt på når hun skal velge feriemål? Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE

– Framtidas turisme må være mer bærekraftig, Derfor må vi planlegge for Greta Thunberg og klassekameratene. Forbrukerne kommer til å tvinge dette fram, tror Gjesdal.

Hva gjør turistene når heisen stenger?

– Norge oppleves som godt organisert, trygt og snøsikkert. Vi har et stabilt samfunn, vi har mange muligheter for fantastisk skikjøring og god infrastruktur, sier Camilla Sylling Clausen.

TRENGER TRAFIKK I UKEDAGENE: Camilla Sylling Clausen representerer alpinanleggene, og mener det er viktig å få til mer jevn trafikk gjennom ukedagene. Foto: Annette Finne Simonsen

Hun er generalsekretær for norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner, og er opptatt av at for å få lønnsom drift må vi også fylle sengene i fjellene mandag til fredag når de fleste nordmenn jobber. Destinasjonsutvikling er essensielt, turistene vil også ha noe å gjøre etter at heisen stenger. Det mener hun vi i Norge kan bli flinkere til å tenke på.

Totaltilbudet ved alpinanleggene i fjellet er avgjørende for om turistene vil komme, i tillegg til at det må jobbes enda bedre med å sette Norge på kartet i konkurranse med særlig vinterreisemålene i alpene, mener hun.