Mannen i 50-åra forsøkte å hindre politiet i å beslaglegge en bil hjemme hos ham i Elverum den 10. januar i år. Han rygget på to politibetjenter med en annen bil, slik at de ble skjøvet bortover bakken i snøen.

Etterpå stilte han seg foran garasjeporten og satte seg på panseret til bilen som skulle beslaglegges.

Dette står i den nye tiltalen som er tatt ut mot mannen. Hendelsen skjedde mens han ventet på dom i den såkalte rasismesaken i Elverum.

– Spesielt, sier politiet

Familiefaren ble dømt for vold og trusler mot en norsk-somalisk familie i tingretten i fjor sommer, men anket til lagmannsretten.

De nye forholdene, i alt tre tilfeller av trusler, sjikane og vold mot politiet, skjedde mens han ventet på avgjørelsen i ankesaken.

Det er spesielt, sier politiinspektør i Innlandet politidistrikt, Henning Klauseie.

– Det er sjelden vi ser at den som går og venter på å få en ankesak opp i lagmannsretten velger å begå ny kriminalitet på den måten her. Så det blir jo et tema i retten, sier Klauseie.

Dommen i lagmannsretten kom i slutten av januar i år og der ble mannen frikjent for vold, men dømt for trusler mot den norsk-somaliske familien.

Truet med kniv

I tillegg til hendelsen der han kjørte på politibetjentene, er han nå også tiltalt for å ha truet og kalt opp politifolk ved to anledninger.

I forbindelse med at politiet hadde en kontroll av sønnen hans, sa han at han hadde kniv og at han skulle tatt med seg sameknivsamlingen sin, står det i tiltalen.

En annen gang, på politistasjonen i Elverum, sa han til en kvinnelig politibetjent at han skulle ta med seg kondom og komme tilbake på knulletorsdag.

De nye tiltalepunktene skal behandles i Østre Innlandet tingrett den 2. mars.

ALVORLIG: Politiinspektør Henning Klauseie sier de nye forholdene mannen er tiltalt for er alvorlige. Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Mannens forsvarer, advokat Jostein Løken sier til NRK, at han ikke har noen kommentar til saken nå.

– I hans disfavør

Dommen etter konflikten mellom Elverums-mannen og hans familie og den norsk-somaliske familien får ikke direkte påvirkning på straffenivået i den nye saken.

Men det vil bli et tema i retten, sier politiinspektør Klauseie.

– Det vil være skjerpende at han tidligere er domfelt for ulike forhold selvfølgelig. Men straffeutmålingsmessig vil det bli behandlet som to separate saker.

At de nye forholdene skjedde mens mannen ventet på dom i den første saken kan også få betydning.

– Det vil etter mitt syn kunne tale i hans disfavør når straffen skal utmåles, sier Henning Klauseie.

Har anket til Høyesterett

Klauseie opplyser at mannen i 50-åra leverte en anke på dommen i lagmannsretten mandag, men kan foreløpig ikke si hva det ankes over.

– Han må presisere anken sin, sier Klauseie.

I ankesaken ble han altså dømt for trusler mot den norsk-somaliske familien, men frikjent for vold.

Skyldspørsmålet kan ikke ankes. Men det kan ankes over straffeutmålingen, saksbehandlingsfeil eller feil lovanvendelse.