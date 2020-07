NRK fortalte fredag om familien Bulhan som nå flytter fra Elverum etter flere år med rasisme.

Den norsk-somaliske familien skal forrige uke ha blitt utsatt for to voldshendelser, som nå etterforskes av politiet.

–Ta kontakt om du har informasjon i saken

TA KONTAKT: Roger Næss ved politistasjonen i Elverum, ber nå folk komme med anmeldelser og vitneobservasjoner. Foto: Helene Steinfeld Monsen, NRK

Politietterforsker Roger Næss, ved Elverum politistasjon, sier de får telefoner av folk som har tips i saken, men som ikke ønsker å anmelde eller stå frem som vitne.

For at tipsene skal kunne brukes i en straffesak er politiet avhengig av at folk forklarer seg.

– Derfor er oppfordringen at om noen har opplysninger, så ta kontakt slik at vi får gjennomført et avhør, sier Næss.

Ingen siktet i saken

De siste tre årene er det de samme personene som skal ha fulgt etter familien og trakassert dem.

I 2017 ble det opprettet en sak der en mann ble dømt til 45 dager fengsel for hatefulle ytringer mot familien. Det er også denne mannen som er involvert i saken som etterforskes nå.

Flere personer er blitt pålagt kontakt- og ferdselsforbud mot den norsk-somaliske familien den siste uken, for å hindre nye episoder.

Politiet i Elverum har satt store ressurser på saken for å oppklare hva som har skjedd.

– Vi føler vi har dannet oss et veldig godt bilde av hva om har skjedd, særlig rundt forrige helg, sier Næss.

Det er foreløpig ingen siktet i saken, og politiet håper å være ferdig med avhør i løpet av denne uken.