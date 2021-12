– Jeg har tydeligvis inspirert, for det er mange som har begynt med dette nå, sier Joakim Fjellhaug Bygstad fra Toten.

Den blågrønne Audien har han stæsjet opp med blinkende julelys. Han har brukt flere tusen kroner på julepynt til bilen sin.

– Jeg går «all in», sier 21-åringen.

JULERAGGER: Bygstad ønsker å spre juleglede. – Jeg tror de i familien min er litt flaue, men også litt stolte, sier 21-åringen.

Bygstad er glad i oppmerksomhet, og liker å skille seg ut.

– Bil har blitt livet mitt, også vil jeg jo vise at jeg tar jula på alvor, sier han.

Julepynt for fellesskapet

24 år gamle Madelene Andersen er godt kjent i rånermiljøet på Toten. Sammen med to andre bilinteresserte har hun en podkast på Radio Toten, der de tar for seg temaer som angår rånermiljøet.

SAMHOLD: 24 år gamle Madelene Andersen forteller at det er et stort bilmiljø på Toten. Hun beskriver miljøet som inkluderende og sosialt.

Julepyntingen har skapt en form for fellesskap i bilmiljøet. De som pynter bilene sine samles gjerne for å henge og se på hverandres julepynt.

– Det er jo en litt morsom greie. Alle reagerer når de ser en bil med blinkende julelys. Noen drar den litt lengre enn andre, men om man bruker mye tid i bilen så er det jo greit å ha det litt koselig der, sier hun.

Selv har Andersen en rød Nissan Sunny 2l dlx 93-modell. Bilen hennes lukter en blanding av granbar og sukkerspinn. Innvendig har hun pyntet med julelys i flere farger og en diger blå wunderbaum er belta fast i passasjersetet. Midt på karosseriet har Rudolf sin røde nese fått plass. På taket har hun festet to reinsdyrhorn med bjeller og sløyfer. – Jeg gjør det mest for stemningen sin skyld, sier 24-åringen.

Det er flere trender som går igjen når det kommer til å pynte bilen til jul.

– Julelys i forskjellige farger og «poppyer», lysende luftfriskere, er det mye av, sier hun.

– En økende trend

Martin Børresen er fagleder i Statens vegvesen for utekontroll i Oppland og Buskerud.

Han ser ofte biler på vegene som er pynta til jul. Særlig de siste åra.

– Det er en økende trend at det skal være en del stæsj på kjøretøyet. Rånermiljøet har vokst veldig de siste åra, og det er nok mer julepynt der enn på andre biler, sier han.

Men hvor trafikksikker er egentlig all denne bil-pynten? Kan man pynte bilen så mye man vil, og er det bare å ta fatt på E6 med et digert juletre på taket?

– Det gjelder å bruke hodet litt. Det skal være mørk i bilen når du kjører i mørket. Det samme gjelder for alt du setter på utsiden av bilen. Et juletre på taket kan være greit, så lenge det er ordentlig sikret.

SIKRET: Bygstad er opptatt av at pynten sitter godt på bilen. Juletreet har han stroppet fast på taket.

Børresen sier biler er designet for at de skal være snille med fotgjengere. Harde gjenstander utenpå bilen kan være farlig.

Han har fire tips til deg som ønsker å pynte bilen litt ekstra til jul:

Pynt bilen trafikksikkert Ekspandér faktaboks Sørg for at du har fritt utsyn fra alle ruter i bilen når du kjører. Sørg for at du ikke har tunge ting som henger løst som kan skade deg i en eventuell kollisjon. Ikke sett harde ting på karosseriet til bilen. Lys inne i bilen skal være avslått under kjøring.

– Pynter du bilen din til jul?

– Nei det har jeg ikke tenkt på, men nå driver jeg å lurer på om jeg skal sette inn en liten nisse, ler han.

Ble stoppet av politiet

Tross for at Bygstad og Andersen er opptatt av at bilen skal se bra ut til jul, tar de begge sikkerheten på alvor.

– Jeg kjører for eksempel ikke med julelysene på. Bilen står mye i ro, så da står den jo der til pynt, sier Andersen.

FERDIG PYNTA: Etter flere timer er bilen klar for råning.

21 år gamle Bygstad ble nylig stoppet av politiet for julepynten.

Politidamen smilte og sa at hun syntes bilen hans så tøff ut. Hun fortalte at både juletreet og julelysene var lovlig å ha på bilen, så lenge han ikke kjørte med lysene på.

Det var en positiv overraskelse for Bygstad.

– Det blir jo ikke jul uten en pynta bil, sier han.