Erik Wilhelm Iversen bruker all fritid på sparkesykkelen. «Scoot», altså triksesparkesykkel, er en ørliten sport, som 19-åringen prøver å hevde seg i.

Høsten er fullpakka med reising og konkurranser.

– Det er livet mitt. Det er ikke nok å si at jeg driver med sparkesykkel. Sparkesykkel er liksom en del av meg. Det er det som gir livet mitt mening.

STREK MENTALT: Iversen forteller at motivasjon og lidenskap er viktig når man trener til en internasjonal konkurranse som VM. Den mentale treningen er like viktig som den fysiske.

Elias er rangert som den 41. beste i verden, i en idrett titalls millioner driver med.

Liten sport i Norge

Iversen forteller at det er en del som har sparkesykkel som hobby. Men at det ikke er mer enn ti til tjue som har sparkesykkel som lidenskap i Norge.

– Sånn rent konkurransemessig er det enda færre. Kanskje så få som under ti personer, forteller Iversen, som selv er nestleder i Sparkesykkelforbundet.

STORT ENGASJEMENT: Det startet allerede på barneskolen. Håndball, gitar og fotball klarte ikke å fange interessen hans. Men da han kjøpte sin første sparkesykkel ble han hekta.

Jeg vil gjøre dette fremfor alt. Det er dette jeg elsker å gjøre!

Interessen for sparesykkel startet som enkel lek i skolegården med kompiser. Men etter noen måneder våget han seg til en skatepark. Der oppdaget han at triksing på sparkesykkel var hans greie.

Denne helgen skulle han ha deltatt i VM i Barcelona. Men han måtte reise hjem på grunn av et skadet kne. VM i scooter, eller world scooter championship, ble arrangert for første gang i 2012.

Konkurrere med sparkesykkel Ekspandér faktaboks I år er første gang nordmenn skal være med i VM i sparkesykkel

Det lengste en nordmann har kommet tidligere er til EM.

VM i sparkesykkel ble arrangert første gang i 2012.

Den første verdensmesteren var Dakota Schuetz.

Sparkesykkel er en individuell idrett.

I konkurranser kjører man ofte enten park eller street, men de fleste finner seg en egen stil som ofte er en kombo.

I fjord ble NM utsatt på grunn av korona. Når det blir i år er fremdeles uklart.

Det arrangeres to VM i sparkesykkel. World Skate har et VM og International Scooter Federation arrangeret et annet. Kilde: Sparkesykkelforbundet og Internassional scooter association.

I VM er det foreløpig 80 påmeldte i klassen park, der Iversen skulle stilt.

Tre nordmenn var påmeldt. Foruten Iversen fra Toten, konkurrerer Michael Skretting fra Kapp og Mathias Island fra Trondheim.

HØYT NIVÅ: Iversen forteller at det krever en del «guts» og at det er viktig å tørre og gå for ting.

Trener i egenbygd skatepark

I 2020 stengte de få skateparkene i Norge med store ramper på grunn av korona. Da fikk Erik Wilhelm Iversen endelig tid til prosjektet han lenge hadde drømt om. Å bygge egen skatepark.

Løsningen lå idyllisk til på familiehytta ved Einafjorden. Aktivitetene på familiehytta er ikke lengre bare kortspill og krepsefiske.

HYTTEKOS: Erik bruker hvert ledig øyeblikk på hytta i den 22 meter lange og 5 meter brede egenbyggede skateparken.

Til tross for at han aldri har bygget noe før, ble den første skruen satt i treverket 10. april 2020.

– Jeg måtte lære meg hvordan jeg skulle bygge. Det har blitt mange timer med snekring og podkast, sier 19-åringen.

Siden det har han bygget, revet, bygget opp igjen og gjort om på rampene opp til flere ganger.

Tror det kan bli en OL-gren

Anders Lien er sparkesykkelentusiast. Han driver også en sparkesykkel – og skateboard-butikk i Mandal. Han tror sparkesykkel kommer til å bli en del av de olympiske lekene i fremtiden.

– Innen åtte år tror jeg det er en egen OL-gren. Det er jo en stor idrett mange driver med.

Han synes det er like logisk at et barn i dag eier en sparkesykkel som en fotball.

Han tror at sparkesykkelen har kommet for å bli, men at det ikke er så mange som klarer å leve av det, slik Iversen prøver på.

LIDENSKAP: Han har lidenskap for triksing på sparkesykkel og konkurrerer verden rundt. Du trenger javascript for å se video. LIDENSKAP: Han har lidenskap for triksing på sparkesykkel og konkurrerer verden rundt.

Erik Wilhelm Iversen forteller at World Skate prøver å få sparkesykkel til OL.

Iversen forteller at han synes det hadde vært kult å delta i OL om sparkesykkel blir en egen gren i fremtiden.

– Men det er ikke nødvendigvis noe mål jeg har da lidenskapen for sparkesykkel går forbi det å konkurrere, avslutter han.