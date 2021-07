Johannes Riise Undall, Anders Holmberg Lurås og Henrik William Høyskel har i år latt seg inspirere av Norgesferietrenden, men ville gjøre sin egen greie.

Selv kaller de det «Norges teiteste sommerferie». Planen er å oppsøke steder med navn litt utenom det vanlige.

Vi møter dem i Helvete som ligger i Gausdal kommune.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Inspirasjonen fikk de fra boken «Frå Mumletjønn til Gnuldrehei» og NRK-artikkelen «19 spesielle (og litt uheldige) stedsnavn».

Turkameratene studerer til vanlig tekst og skribent, medieproduksjon og skuespill. Reisen postes som en slags digital revy på Instagram.

Bomtur på Driteren

Først skulle de på Driteren. Men det ble ikke lett. Driteren viste seg å være en øy. De måtte bare dra videre til Fredagshølet på Hvaler.

Det åpenbarte seg bak en del kratt.

HAVUTSIKT: Fredagshølet viste seg å by på rikelig med utsikt. Foto: Privat

Etter å ha dvelt litt ved utsikten trengte de Hjelp.

Hjelp er et skjær som ligger like utenfor det guttene kaller for «Norges svar på Las Vegas». Eller Skjærhalden. Skjæret har ifølge de tre fått navnet sitt etter at en båt forliste der på 1800-tallet. Fremdeles kan en høre to barn som roper etter hjelp. Sies det.

Fisebukta, er en bukt ikke så langt fra Larvik. Her fikk Høyskel seg en dukkert. Til tross for ett humorelement om at det luktet fis av vannet, lot de seg blende av dyre båter og fine hytter.

FISEBUKTA: Henrik William Høyskel kjenner litt på vinden i fisebukta. Foto: Privat Foto: Privat

Så ringte plutselig bestemoren til Holberg Lurås. Hun hadde blitt så ivrig på ideen til de tre at hun like gjerne ba dem oppsøke Kusemyra like utenfor Notodden.

Like før Kusemyra gikk turen forbi Ballestad der guttene var de eneste turistene på stedet. Ja du ser riktig, det heter faktisk Skrukkefyllhaugen, der de stoppet etter Rumpeporten. Guttene fant tilfeldig Muggedalen på vei til Kåterud. Fra Kåterud til Pikhaug før vi møter dem i Helvete

Klare for mer

Nå begynte de å bli varme i trøya, og kjente seg klare for Helvete. Utstyrt med en liten badeand steg trioen ned i de enorme jettegrytene i Espedalen. Men Helvete finner du ikke bare på ett sted. 90 steder i Norge deler det samme navnet.

Fellesnevneren er vill og rå natur.