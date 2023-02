Regjeringa har planlagt for å kjøpe inn fleire nye stridsvogner, sjølv om Forsvarssjefen ikkje anbefaler dette.

Kor mange stridsvogner dei vil kjøpe, og kva typar har ikkje vore kjent. Dette har vore eit politisk betent spørsmål.

Etter det NRK kjenner til kjøper Noreg inn 54 stykk. Det har stått mellom tyske Leopard 2A7 og sørkoreanske K2 Black Panther. og det er den tyske typen dei truleg går for.

Forsvarsministeren har pressekonferanse i dag på Rena leir i Åmot kommune, saman med Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Kjøp av stridsvogner

Bjørn Arild Gram (Sp) har tidlegare sagt at regjeringa planlegg for å kjøpe inn fleire stridsvogner. Stortinget godkjente innkjøpet i fjor.

Valet har stått mellom tyske Leopard 2A7 og sørkoreanske K2 Black Panther.

Forsvarssjef, Eirik Kristoffersen sa i fjor at han ikkje anbefalte å gjere dette. Då sa han at krigen i Ukraina har svekka Russland såpass mykje at dei ikkje er ein trussel for Noreg. Difor meinte han det er vel så viktig å kjøpe andre typar våpen enn stridsvogner, ifølge Dagens Næringsliv.

Skal sende stridsvogner til Ukraina

Førre veke bekrefta forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp), at Noreg skal sende stridsvogner til Ukraina. Då ville han ikkje seie noko om kor mange det var snakk om.

Det har vore diskutert om det vil svekke sikkerheita i Noreg å gi vekk stridsvogner. På det har forsvarsministeren svart at det er viktig for Noreg å få stoppa Putin.

Noreg har 36 stykk i operativ teneste. Forsvarsministeren har ikkje sagt noko enno om kor mange dei skal sende til Ukraina.

Geir Hågen Karlsen, som er Oberstløytnant ved Forsvarets høgskule har tidlegare sagt til NRK at det er viktig å sende moderne stridsvogner. Og at dei er så like som mogleg på dei som andre land sender.

Tyskland, USA, Polen og Storbritannia har sagt at dei skal sende stridsvogner. Sverige er opne for å gjere det. Nederland og Spania er klare for å bidra. Frankrike har sendt lettare pansra køyretøy så langt.