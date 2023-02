Hva er en stridsvogn?

Leopard 2 er en tysk stridsvogn. Stridsvogner har belter og ikke hjul. De har spesielt tykt panser i front og i kanontårnet. De har store kanoner. Det finnes mange typer pansrede vogner, men stridsvogner er en egen klasse.

Pansrede personellkjøretøy, selvdrevet artilleri og stormpanservogner er ikke stridsvogner.

Er det et angrepsvåpen?

Stridsvogner som Leopard 2 er det primære angrepsvåpenet i en hær. De skal komme fram til fienden og knuse dem gjennom overlegen ildkraft, sjokkeffekt og vognens fysiske egenskaper.

Stridsvogner har kanon og maskingevær som brukes til å skyte mot fienden. Vognen skremmer fienden og den kan kjøre over fienden.

Panservogner kan ikke operere alene. De må støttes av andre, primært infanteri som både beskytter dem og tar grunn fra fienden.

En annen hovedoppgave til stridsvogner er å bekjempe fiendens stridsvogner.

GOD BESKYTTELSE: Leopard 2A7 har meget godt panser og beveger seg raskt og smidig. Det betyr at vognen gir god beskyttelse til besetningen. Foto: KMW

Norge har stridsvogner. Får vi noe nytt?

Leopard 2A4-vognene Norge har nå er produsert under den kalde krigen. Den nyeste utgaven av Leopard har langt mer moderne elektroniske systemer.

Disse systemene gir besetningen en bedre oversikt over hva som skjer rundt dem. Besetningen har også bedre mulighet til å arbeide sammen med andre enheter. Elektronikken sørger også for at ilden fra vognen kan rettes mot fienden raskere og mer presist.

Leopard 2A7 gir også langt bedre beskyttelse av besetningen. De har blant annet det som kalles eksplosiv reaktiv pansring.

Et slikt panser bryter i stykker panserbrytende våpen før de kan trenge inn i vognen.

Hva er formålet med stridsvogner?

Stridsvogner skal sørge for at ildkraften til de store kanonene kan brukes mot fienden.

Kanonen skal kunne forflyttes raskt selv i ulendt terreng. Kanonen, og besetningen, skal være beskyttet slik at det er mulig å overleve på slagmarken.

For å få til dette er stridsvogner utstyrt med tykt panser, belter, sterke motorer og gode sensorer.

Hvor langt kan kanonen skyte?

Leopard 2 bruker en glattløpet kanon. Glattløpet betyr at den ikke har rifler i kanonrøret. Prosjektilene kanonen sender ut blir stabilisert med finner.

Hvor langt kanonen kan skyte avhenger av, blant mye, ammunisjonen som brukes og hvor langt kanonrøret er. Nyere versjoner av Leopard 2 har lengre kanonrør enn de eldre.

Fra og med versjon 2A6 har Leoparden en slik lengre kanon. Den skal være i stand til å skyte effektivt mot mål fem kilometer unna.

Hvordan kan Leopard 2 skyte mens den kjører?

Kanonen er stabilisert. Det betyr at den kan holdes rettet mot et mål selv om stridsvognen er i bevegelse. Dette er en stor fordel i og med at stridsvognen ikke behøver å stå stille for å skyte.

Dette er ikke noe som er unikt for Leopard 2, eller for det som kalles vestlige stridsvogner.

Selv eldre russiske stridsvogner som T-72 har stabilisatorer. Hvor gode stabilisatorene er avhenger av sensorer, elektronikk og mekaniske deler.

Viktig er også systemet som peker kanonrøret i riktig retning for å kunne skyte mot et mål.

Leopard 2 har et heldigitalt system som hjelper til å rette kanonen mot målet raskt.