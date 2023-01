– Det er ganske forferdelig at så mange må oppleve det vi opplevde. Og så er det en enda større grunn til å prøve å finne ut hvem dette er, sier Karoline Granum.

I august skrev NRK om det homofile ekteparet Karoline og Tina Granum fra Nord-Aurdal i Valdres som mottok et brev med skremmende innhold i postkassa si. Brevet de fikk var håndskrevet, og fra en anonym avsender. Også Anne Mette Sandberg-Enger fra Nord-Aurdal har fått hatbrev. Dette er brevet hun fikk. Det lå i postkassa hennes i mars i fjor.

– Det å få et sånt brev er fryktelig utrivelig. Særlig i starten når du ikke skjønner hva det innebærer og om det er noen overhengende trussel, sier Karoline.

Kan ha holdt på i 20 år

Flere innbyggere i Valdres har meldt fra om anonyme og sjikanerende brev. Flest kvinner har mottatt dem. Men også menn er blant de fornærmede.

Like før jul ble politiet gjort oppmerksom på enda et såkalt hatbrev. Det brevet skal være fra 2001. Til sammen sitter man nå med 15 hatbrev fra en periode på over 20 år.

– De som har mottatt brevene er i all hovedsak fra Nord-Aurdal kommune i Valdres, sier politiadvokat Trine Hanssen.

ÉN PERSON: Politiadvokat Trine Hanssen i Innlandet politidistrikt er påtaleansvarlig for saken. Hun sier de jobber ut fra at det er én person som står bak alle brevene. Foto: Alexander Nordby / NRK

Politiet mener én og samme person trolig står bak. De vil ikke spekulere i om det er en mann eller kvinne.

Foreløpig er ingen mistenkt i saken.

– Det må være en person som har en viss tilknytning til Valdres og også en viss kjennskap til disse personene som har mottatt brevene, sier politiadvokaten.

Hanssen opplyser man blant annet kartlegger hva som er fellestrekkene for de som har mottatt brevene. Hun sier på generelt grunnlag at politiet i slike saker kan undersøke for DNA, fingeravtrykk og foreta skriftanalyse.

Ros fra statsministeren

Hatbrevsaken fra Valdres ble omtalt av statsstatsminister Jonas Gahr Støre i nyttårstalen. Han roste det homofile ekteparet som ble rammet.

– Det neste året, skal vi gjøre som Karoline og Tina. Ikke være redde, ikke trekke oss unna, ikke dukke, sa Støre.

Selv om politiet har startet etterforskning, så er det likevel med begrensede ressurser.

– Det er ikke en sak som er øverst på prioriteringslisten her hos oss. Men vi jobber regelmessig med saken, sier politiadvokat Trine Hanssen.

Hvor mye ressurser og folk bruker dere?

– Vi har én etterforsker som jobber med saken innimellom andre saker. I tillegg får vedkommende bistand fra en annen etterforsker innimellom, sier hun.

Skeives rettigheter

Karoline og Tina Granum sier de har forståelse for at politiet må prioritere oppgavene sine og at de er fornøyde med at sakene etterforskes.

– Vi synes jo det er på sin plass at sånne saker blir tatt på alvor. Ikke bare brevet vårt, men generelt andre lignende hendelser, sier Karoline.

Etter at det første sjokket la seg etter at de hadde mottatt brevet sist sommer, så har ekteparet flere ganger vært ute i offentligheten for å snakke om skeives rettigheter.

– Dette har jo på en måte også preget oss i positiv retning også. For vi har jo hatt et springbrett inn i media. Vi har faktisk hatt muligheten til å kunne gå ut med saken vår og snakke om skeives rettigheter, sier Tina.