«Fy faen så stygg du er. Du er det mest udelikate kvinnfolket jeg veit om.»

Slik starter det håndskrevne brevet 48-åringen plukket opp av postkassa i mars i år.

– Jeg tenkte at det kanskje var en bryllupsinvitasjon eller noe annet koselig, så jeg begynte å lese. Men så var det jo bare hat så det holdt, forteller Anne Mette Sandberg-Enger.

Trakasserende innhold

Brevet hun fikk inneholder seksuell trakassering og flere passasjer om det angivelige utseende hennes. Brevskriveren avslutter med å be henne om å legge seg inn til behandling:

«Du koster jaggi samfunnet dyrt. Legg deg heller inn på sykriatiske igjen du.»

– Jeg ble redd, irritert, sint og frustrert – alt på en gang. Så ringte jeg politiet og fortalte dem det, sier hun.

Det var avisa Valdres som først omtalte denne saken.

ANONYM AVSENDER: Brevet som Anne Mette Sandberg-Enger mottok inneholder grov seksuell sjikane og flere hatefulle passasjer. Foto: Privat

Etterforsker flere saker

Flere personer i Valdres har mottatt svært sjikanerende og hatefulle brev. De ulike sakene strekker seg over et lengre tidsrom og de fleste av mottakerne er kvinner.

Sist uke skrev NRK om det homofile ekteparet Karoline og Tina Granum som fikk et slikt brev i posten. Brevet inneholdt grov sjikane av dem som homofile og av barna deres.

HATBREV: Også ekteparet Granum fra Nord-Aurdal i Valdres har fått et håndskrevet brev med hatefullt innhold. De to har fått massiv støtte etter at de nylig stod frem med sin historie. Foto: Privat

Ekteparet Granum har politianmeldt saken og den etterforskes. Politiet i Innlandet bekrefter at de er kjent med flere lignende hatefulle brev som ulike personer har mottatt.

Blant annet skal et foreldrepar med et barn som har Downs syndrom ha mottatt flere brev.

– Vi er jo helt i startfasen nå med å få oversikt over hvor mange brev det dreier seg om og om det er en sammenheng mellom alle disse brevene som er sendt ut, sier politiadvokat Trine Hanssen.

Politiadvokaten opplyser at de nå gjennomfører ulike etterforskningsskritt, men vil ikke utdype mer om hvordan det arbeides. Hanssen antyder at det kan være en geografisk sammenheng mellom sakene.

FLERE BREV: Politiadvokat Trine Hanssen bekrefter at politiet nå undersøker flere brev som er sendt til ulike personer. (Arkivfoto) Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Det kan virke som at det er en sammenheng mellom disse brevene at de har en tilknytning til Nord-Aurdal. Men det er noe vi etterforsker videre og prøver å finne ut av, sier hun.

Hvilken del av straffeloven rammes dette av?

– Det er noe vi må se litt nærmere på, om det kan dreie seg om hatkriminalitet og om det kan dreie seg om skremmende og plagsom oppførsel.

– Det er ekkelt

I brevet som Anne Mette Sandberg-Enger mottok går det fram at avsenderen vet en del om livet hennes og utfordringer hun har hatt. Hun er opprinnelig fra Nord-Aurdal i Valdres, men er nå bosatt i Gjøvik.

– Brevet var frankert og adressert til postadressen som jeg bor på nå, så det er ekkelt. Brevskriveren vet at jeg har slitt psykisk og sånne ting. Det må være noen som kjenner til meg. Og det er jo det som gjør det så skremmende, sier hun.

Hun politianmeldte forholdet allerede i mars i år. Sandberg-Enger sier at hele brevsaken har påvirket henne sterkt og ført til at livet er blitt mer begrenset.

– Jeg har begynt å grue meg til å gå i postkassa. Jeg vil helst ikke gå alene i Valdres lenger. For jeg har en teori om at den personen bor i Valdres, sier hun.

– Synd på personen

Sandberg-Enger har kontakt med flere av de andre som har mottatt hatbrev. Innholdet i brevene har en del fellestrekk. Hun mener måten brevskriveren ordlegger seg på viser at det trolig er samme person som står bak.

– Den eneste trøsten er at vi er flere som er sammen om det, og at vi vil få slutt på dette. Men jeg synes det er motbydelig å tenke på. Spesielt der det er barn inne i bildet. Det synes jeg er så stygt at jeg nesten begynner å grine, sier hun.

– SYND PÅ PERSONEN: – På en måte er det jo synd på den personen som står bak dette, for den har det jo tydeligvis ikke noe godt med seg selv, sier Anne Mette Sandberg-Enger. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Hun håper og tror at politiet vil finne fram til brevskriveren:

– På en måte er det jo synd på den personen som står bak dette, for den har det jo tydeligvis ikke noe godt med seg selv. Men samtidig så synes jeg det er jækla stygt. Det er ikke bare den som mottar brevet som det går ut over. Det går ut over så innmari mange flere, sier hun.