I en video som Dagbladet har publisert, danser to politibetjenter tett med russen.

Et av tiltakene som har blitt gjentatt flest ganger gjennom hele pandemien, er kravet om å holde god avstand.

Politistasjonssjef i Elverum, Tom Johnsen, skriver i en epost at hendelsen ikke burde ha funnet sted.

– Patruljen burde holdt lengre avstand ut fra nasjonale råd om smittevern, og dette beklager vi, sier han.

Bussjefen: – Alle kan gjøre feil

Bussjefen på den aktuelle russebussen vil være anonym, men forteller til NRK hva som skjedde.

– Politiet var jo der for å passe på oss og hadde en dialog med oss. Så var det noen som ville vise fram russebussen og så valgte de å bli med inn. De var kanskje inne i maks 30 sekunder, sier hun.

Hun sier videoen selvfølgelig ikke ser bra ut for politiets del. De burde kanskje brukt munnbind og holdt avstand, men hun mener det er fort gjort å glemme seg litt.

– På videoen ser det ut som det er mange på bussen, men det var ikke så mange og så tett, sånn som jeg husker det, sier hun.

Mye smitte blant russ

Den siste uken er det registrert sju smittetilfeller i Elverum, men samtidig betydelig flere i nærliggende kommuner.

I Hamar-regionen ble det registrert 30 nye smittetilfeller på mandag, og minst en tredel av dem var blant russ. Hamar-regionen er stengt ned med strengeste tiltaksnivå.

I Gjøvik er ti russ på en russebuss bekreftet smittet.

Dårlig signaleffekt

Russepresident i Elverum, Maren Søyland forteller at de akkurat har hatt en samtale med politiet om at de ikke skal ta med andre enn medruss på rulling på grunn av koronasituasjonen.

– Da svarte jeg med at det har blitt tatt video av politi som står midt inne i en russebuss uten masker og danser. Og at det sender feil signaleffekt til russen. Og flere har spurt meg om hva som er greia med at de skal kjefte på oss når de gjør det selv, på en måte, sier russepresidenten.

Hun forteller at politiet da tok det på sin kappe og ba om unnskylding og beklaget seg.

Hun syns forøvrig ikke det er noe gøy på politiet sin vegne.

– Jeg skjønner at folk kan gå på en smell og gjøre en feil. Men sånn er det jo, det blir tatt videoer av alt, og plutselig er det viralt, sier hun.