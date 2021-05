Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det som nå er annerledes er at vi har en nærmest eksplosiv smittespredning blant russen, sier kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik.

Omtrent to av tre smittede denne uka er russ, og all russefeiring er foreløpig satt på pause.

Torsdag testet over 1100 personer seg i Kristiansand.

De høye smittetallene har kommet etter 17. mai-helga.

Så langt er det påvist smitte hos 105 russ i Kristiansand.

Inntil 6000 personer var i Kristiansand sentrum for å feire. For det meste ungdom.

– Vi må sørge for å kaste nettet langt nok ut, så vi treffer nærkontaktene til de som er smittet, sier beredskapssjef Sigurd Paulsen.

De høye smittetallene kommer etter at mange samlet seg i sentrum 17. mai Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Stadig flere yngre

– Det er virkelig en alvorlig situasjon, sier kommunedirektør Camilla Dunsæd.

Hun sier de nå jobber med å rette tiltakene mot der smittespredningen er størst.

– Men hvis ikke det er nok, må vi være forberedt på å stenge ned samfunnet, advarer hun.

De fleste som er smittet er mellom 17 og 19 år.

– Aldersfordelingen har endret seg markant, sier kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik.

Han sier den dominerende smitteveien er private arrangement.

De fleste som er smittet er mellom 17 og 19 år, ifølge kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Disse reglene gjelder nå

Politikerne valgte fredag å ikke innføre strengere tiltak, til tross for smitterekorden.

Reglene som gjelder nå er som følger:

Forbudt med flere enn fem gjester i eget hjem.

Forbudt å samles flere enn fem til innendørs private samlinger andre steder.

Kommunen har også en klar anbefaling om bruk av munnbind i det offentlige rom innendørs.

Kommunen fikk torsdag ettermiddag råd av FHI og Helsedirektoratet, sammen med Statsforvalteren i Agder.

Der kom det ikke råd om å innføre strengere nasjonale tiltak, slik for eksempel grenlandskommunene Skien, Porsgrunn og Bamble fikk videreført torsdag.

– Våre viktigste råd har vært å stoppe russefeiringa og drive utstrakt testing og smittesporing, sier Preben Aavitsland til NRK.

Han sier de vil holde kontakt med Kristiansand kommune de nærmeste dagene, for å få oversikt over smittesituasjonen.

Foto: Tor Erik Schrøder

– Langt over det vi egentlig skal klare

Testkapasiteten er ifølge kommuneoverlegen presset.

De som tar imot koronatestene forteller at kapasiteten snart er sprengt.

– De to siste dagene har vi tatt imot 2000 prøver her for testing. Det er langt over det vi egentlig skal klare, sier Sølvi Noraas.

Hun er avdelingssjef på Avdeling for medisinsk mikrobiologi på Sørlandet sykehus.

– Vi har et oppdrag fra Helse sør-øst som ligger på rundt 6500 tester per uke. Det er ganske hektisk her nå, sier hun.

– De to siste dagene har vi tatt imot 2000 prøver her for testing. Det er langt over det vi egentlig skal klare, sier Sølvi Noraas. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Beredskapssjefen mener kommunen foreløpig har rimelig god kontroll, siden mange av dem som får påvist smitte allerede er i karantene.

Han sier det fort kan bli aktuelt med strengere tiltak hvis de mister den kontrollen.

– Det går på å begrense kontakt mellom folk, som i svømmehaller, på treningssentre og serveringssteder, sier Sigurd Paulsen.