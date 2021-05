Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I løpet av lørdagen ble det meldt inn 44 nye smittetilfeller fordelt på Hamar, Stange, Løten og RIngsaker.

Det var 32 i Hamar, seks i Stange, tre i Ringsaker og tre i Løten.

– Vi ser at smitten øker raskt, spesielt blant unge voksne i regionen. Mange har et stort antall nærkontakter, sier kommuneoverlege og leder for Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen, Ketil Egge.

Måtte sende hjem kundene

Lørdag ettermiddag ble hele regionen stengt ned. Det strengeste tiltaksnivået etter Covid-19 forskriften ble innført med umiddelbar virkning.

Butikker, restauranter og andre virksomheter måtte sende gjester og kunder hjem og stenge på kort varsel.

Kommuneoverlege i Hamar, Ketil Egge, sier det er nødvendig med nye tiltak i hele Hamarregionen på grunn av økt smitte. Foto: Frode Meskau

Det blir rødt nivå i skoler og barnehager. Arrangementer og aktiviteter må avlyses. Det er bare lov til å ha to på besøk i private hjem. Og alle som kan, skal ha hjemmekontor.

Se alle tiltakene, påbudene og anbefalingene her.

– Vi har en situasjon med et høyt antall smittetilfeller og forventning om fortsatt høye tall. Det er derfor helt nødvendig å stramme inn på flere områder for å redusere videre smittespredning, sier kommuneoverlege Ketil Egge.

Tiltakene skal i første omgang gjelde til 1. juni. Det er unntak og egne anbefalinger for vaksinerte.

Tester 800 om dagen

Nå pågår et omfattende arbeid med å teste, smittespore og avdekke smitteveger.

– Smittesporingsarbeidet er satt under enormt press, og vi har måttet øke kapasiteten på både testing og sporing, sier kommuneoverlege Ketil Egge.

Lørdag fikk de hjelp fra Lillehammer til å få testet enda flere. Rundt 850 personer ble testet bare på lørdag.

Hamarregionen får nå hjelp fra Lillehammer til å teste folk som kan ha vært utsatt for smitte den siste tiden.

– Det blir kapasitetsutfordringer når så mange kan ha vært eksponert. Vi får nå hjelp fra Lillehammer for å få testet flere. Det gjør at vi kan holde på til midnatt, sa kommunedirektør i Hamar, Christl Kvam.

Også søndag blir opp til 800 personer testet, sier Kjetil Egge til Hamar Arbeiderblad.

Restauranter og utesteder rammet

En av grunnene til at så mange må testes er at det er påvist smitte på flere restauranter og utesteder.

Gjester som har vært på disse stedene kan ha blitt utsatt for smitte og blir bedt om å gå i karantene og teste seg .

I Hamar gjelder det følgende steder.

Stortorvet Gjestgiveri 16., 17. og 18. mai.

Il Teatro 15., 16. og 17. mai.

Docile 16. mai kl. 22–23 og 18. mai kl. 21–23

Ballroom karaokebar 15., 16. og 17. mai. (Her gjelder spesielle regler fordi alle gjester er nærkontakter. De skal uansett i 10 dagers karantene fra den dagen de var der.)

På grunn av mutert virus, ønsker samfunnsmedisinsk enhet å teste alle nærkontakter. Og hele husstanden til nærkontaktene skal holde seg i ventekarantene til testsvaret foreligger.

Ber russen ta pause

Russen ble bedt om å sette feiringen på pause, og avlyse alle planer de neste dagene.

Fredag ble 200 elever og ansatte ved Hamar Katedralskole satt i karantene eller ventekarantene, men det er uklart om dette gjaldt avgangselever.

– Vi er bekymret for russen, sier kommuneoverlegen. Det er smitte på videregående, og vi oppfordrer russen sterkt om å utsette feiringen.

Og den oppfordringen ser det ut til at de fulgte. Det ble klaget på bråk og støy flere steder også denne natta, men nesten ingen av klagene kom i Hamar-regionen.

