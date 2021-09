Noe er galt med buen på denne plakaten – ser du hva?

– Vi har jo greid å gjøre en generaltabbe, innrømmer filmprodusent Frederick Howard.

Han sikter til buen Askepott holder i hånden. Den er nemlig spent feil vei.

Skivebommen har fått bueskyttere til å reagere. Norgesmester, Ola Klåpbakken fra Vinstra i Gudbrandsdalen rister på hodet av bildet.

– Den buen vil ikke fungere i det hele tatt, sier han.

Askepott er ikke den eneste storfilmen som er spilt inn i den norske fjellheimen nå. Netflix-giganten «Troll» kommer neste år.

Flere har reagert

Og bueskytteren fra Vinstra er ikke den eneste som reagerer. Frederick Howard er produsent for filmen, der Astrid Smeplass og Cengiz Al spiller hovedrollene.

Han forteller at han har vært i kontakt med både bueskytterforbundet og historisk interesserte folk på grunn av plakaten.

TABBE: Vi har gjort en generaltabbe, sier filmprodusent Frederick Howard. Foto: Pressefoto

– Dette er jo bare fantastisk. At jeg får over tjue henvendelser på at buen til Askepott er feil spent, midt i sommerferien, viser jo bare at folk er engasjert, sier han.

Plakaten er ikke den endelige kinoplakaten, men en såkalt «teaser-poster» som filmselskapet slipper i forkant av lanseringen.

FEIL: Det har sneket seg inn en historisk feil på teaser-plakaten til den nye Askepott-filmen. Ser du nøye, så er håndtaket som skulle vært inne i buen, snudd til å ligge på oversiden. Foto: Storm Films/Nordisk Film Distribusjon

Howard forteller at de har lagt seg i selen for at alt skal være så historisk riktig som mulig. Men han må erkjenne at ingen med spisskompetanse på historiske buer var til stede da bildet ble tatt.

– Da ble det gjort en god, gammeldags, menneskelig feil.

Askepottfilmen har premiere i november. her kan du se traileren:

Strengen ville falt av

Ser man nøye på buen som Astrid Smeplass holder i hånden, har håndtaket på buen havna på oversiden. Den skulle vært andre veien.

Bueskytter Ola Klåpbakken forklarer at slik buen er spent vil strengen bare gli av endene. I beste fall vil pila få svært liten kraft.

– Det er jo veldig uheldig at de har gjort det der, sier han.

I filmen «Tre nøtter til Askepott», er hovedpersonen en svært så god bueskytter i filmen.

– Ja, det syns jeg er en brøler, rett og slett, sier Klåpbakken.

Men nå henger filmplakaten overalt rundt om i Norge.

Lover rett buebruk i filmen

Frederick Howard lover at buene brukes riktig i filmen.

– Vi har eksperter på settet som selvfølgelig sørger for at alt blir riktig.

Men han tør likevel ikke garantere at det ikke kan dukke opp feil i filmen også. Man kan aldri være helt sikker, sier han.

– Når storfilmer som Ringenes Herre plutselig oppdager at det er biler som kjører i bakgrunnen av de store slagene, så må vi anse det som potensielt mulig at det er små skjønnhetsfeil i Tre nøtter til Askepott også.

BUESKYTTER: Askepott (Astrid Smeplass) imponerer prinsen (Cenqiz Al) med sin presise bueskyting i filmen. Foto: Nordisk Film

Men de har et stort team som ser gjennom hvert eneste bilde med argusøyne og produsenten tror ikke det vil dukke opp noen graverende feil som kan irritere publikum.

Og om det skulle skje, er det slett ikke sikkert at alle oppdager det.

– Folk som ikke driver med denne sporten vil nok ikke reagere, sier bueskytter Ola Klåpbakken fra Vinstra.