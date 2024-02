Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Barn leker mindre ute enn før, ifølge en studie utført av Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Eier av Livensveen gårdsbarnehage, Ane Cecilie Myklevik, mener at barnehagen er en viktig motvekt til denne trenden, da barna tilbringer mesteparten av dagen ute.

Seniorforsker i NINA, Vegard Gundersen, ser på nedgangen i utendørs lek som alarmerende. Han peker på økt skjermbruk som en grunn til at barn leker mindre ute.

Femåringene Eirik og Ottar, som går i Livensveen gårdsbarnehage, liker best å være ute. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Inne!

Det svarer femåringene Ottar Os Markeng og Eirik Stuan på spørsmål om de liker best å være ute eller inne.

Venneparet går i Livensveen gårdsbarnehage, og bruker mesteparten av dagen sin ute.

Og når de befinner seg ute, er det en ting som er viktig.

– Eirik liker å gå på ski, sier Ottar.

– Og hoppe veldig høyt, svarer Eirik.

Eirik (5) hopper høyt på ski. Når han først skal satse, tar han i fart fra lengst opp i bakken. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

Men slik er det ikke for alle barn.

For noen blir uteliv og ski det minst viktigste i hverdagen.

Ny forskning gjennomført av Norsk institutt for naturforskning (NINA) viser nemlig at barn leker mindre ute enn før.

Skiller seg ut

Gradestokken viser 12 blå denne dagen.

I denne temperaturen hadde de fleste barn holdt seg innendørs, men kulden stopper ikke barna i Livensveen.

Gårdsbarnehagen ligger i naturen noen minutter fra Løten sentrum. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

De aker, står på ski, tenner bål og klapper høner, hunder og katter.

Eier av barnehagen, Ane Cecilie Myklevik, er storfornøyd med synet.

– Vi er en viktig motvekt til samfunnsutviklingen hvor barn er mye inne.

Reagerer på nedgangen

Myklevik syns det er trist at barn tilbringer mindre tid ute.

Hun mener at det er ute i naturen at barna blir bedre kjent med seg selv og egne grenser.

Ane Cecilie var med på å starte barnehagen i 2005. Siden har hun erfart at fri lek ute gleder barna mest. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

Eieren har også erfart at møtet med naturen i ung alder har sikret et strukturert liv videre.

– Vi har fått høre fra lærere at barna som har gått i natur- og gårdsbarnehager er mer selvstendige.

Videre peker hun på noen eksempler:

– De har bedre orden på egne klær og utstyr. Også er de mer robuste ute.

I Livensveen gårdsbarnehage har de mange dyr. Her koser de ansatte og barna med en hane og en katt. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

– Skummelt

Vegard Gundersen er seniorforsker i NINA, og blant de som står bak undersøkelsen.

Selv ser han på det som alarmerende at barn har mindre motivasjon for å leke ute.

– Det er skummelt, siden vi ikke vet konsekvensene av det.

Han mener nøkkelen til å stanse nedgangen, er å la barna få leke fritt når de er ute.

– På en måte la humla suse. Hvis barna får litt tid, har de det fantastisk med å bare leke sammen, uten at voksne styrer.

Ofte er det slik at foreldre føler at de må tilby barn et opplegg når de skal ut, forteller Gundersen.

Vegard Gundersen ser en tydelig endring i utelek blant barn. Foto: NINA

– Det blir dermed veldig voksenstyrt.

Skjermen tar over leken

Forskeren peker på andre grunner til at barn leker mindre ute enn før.

– Skjermbruken har økt kraftig de siste årene. Vi så det spesielt under pandemien, avslutter Gundersen.

Femåringene Eirik og Ottar har også lagt merke til at skjermen er inn.

Ottar trekker lua godt over ansiktet når han blir spurt om skjerm. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

De syns derimot ikke at den hindrer dem fra å være ute.

– De voksne bruker iPad, forteller Eirik.

– Broren min og jeg også, litt for å spille og se på den. Men ute er best.