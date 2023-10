Nå skal disse være i nøytrale farger for å matche interiøret: – Helt forferdelig

– Det har nok mye å gjøre med at det passer bedre inn i interiøret, er kjønnsnøytralt og mer behagelig å se på.

Det sier Kristine Kvernstrøm som er daglig leder på Babycare. Hun legger godt merke til at det selges mye leker og klær i fargene beige, hvitt og brunt.

I butikken hennes er det ikke tvil om hvilke farger som er mest populært.

Beige smukker, gammelrosa flasker og leker i duse farger tar opp plassen i hyllene.

Kristine Kvernstrøm tror at barn har godt av sterke farger. I butikken er det derimot mest nøytrale farger. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Nå kommer det bare flere og flere beige vogner også, påpeker Kvernstrøm.

Hun føler at de har nådd toppen på klær i duse farger, men når det gjelder interiøret selges det bare mer og mer. Før solgte hun mer leker og klær i rosa og blått.

– Det er de yngre mødrene og fedrene som vil ha det nøytralt, mens eldre foreldre og besteforeldre vil ha mer farger.

Helt innerst i butikken, litt gjemt bort, er det en liten vegg med leker i sterke farger.

– I inngangspartiet er det fine, duse farger. Vi har mange unge mødre som kommer og blir betatt, og det handler nok om at det harmonerer i fargene.

Måtte droppe leker i jordfarger

Camilla Gaste elsker interiør, og er opptatt av at ting skal være på stell og i rette farger hjemme. Det gjaldt også barnelekene, men kun i en kort periode.

Det er tydelig at Camilla Gaste er opptatt av interiør og duse farger på Instagram-kontoen hennes. Foto: Privat

– Jeg var slik da jeg fikk min første datter. Alt skulle være nøytralt, og det skulle være fint å ha på gulvet når ungen skulle leke med det.

Men hun fant fort ut at barna hennes, som nå er to og fire år, ikke var interesserte i de beige lekene.

– Det blir ikke lekt med, de trenger sterke farger. Jeg liker jordtoner selv, men jeg har heller funnet to store kurver som jeg har de «stygge» lekene i.

Så da var det bare å gi opp håpet om at alt familien eide, skulle være fargekoordinert. Nå prioriterer hun heller leker av god kvalitet med sterke farger.

– Lekene er ikke fine, men veldig smarte for barna. Når de fikk gaver fra andre som var sterke i fargen, tenkte jeg: Jøss, ungen leker masse med disse lekene.

Passer du på at barneutstyret står i stil til interiøret hjemme? Ja, jeg liker best at alt er fargekoordinert. Nei, jeg vektlegger ikke fargene når jeg handler til barn. Vis resultat

– Pent å se på

Maryam Lothe (22) er mor til ei datter på fem måneder. I deres hjem går det mest i duse jordfarger.

– Jeg tror det handler om at det er pent å se på og at lekene ikke er en byrde når man har besøk. Det kan ligge fremme.

Maryam Lothe er bevist på hvilke farger det er på utstyret hun handler inn til datteren på fem måneder. Foto: Privat Foto: Privat Foto: Privat Foto: privat

Lothe er heller ikke i tvil om at det har blitt mer populært. Selv har hun flere grunner å handle inn klær og leker i et nøytralt fargepalett.

– Det handler litt om at tingene kan brukes i lengre tid, også når de blir eldre. Det er mer praktisk, og det kan selges videre til begge kjønn. Lekene er greie å se på, slik at jeg slipper å rydde vekk når jeg skal ha besøk.

Men hun er klar på at datteren selv skal få velge hvilke farger hun vil ha på leker og klær når hun blir eldre.

– Selv eksperimenterte jeg mye med min stil, og jeg har mye fargerike klær. Men jeg vil begynne litt rolig, slik at hun også kan få eksperimentere senere.

Det er lite sterke farger å se i butikkhyllene. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Anbefaler foreldre å gi barna fargerike leker

Kolbjørn Kallesten Brønnick sier at han er sjokkert over at foreldre velger farger på leker og klær basert på hva som passer best med interiøret hjemme.

Han er professor i psykologi ved Universitetet i Stavanger.

– Det er jo helt forferdelig. Et barn er ikke en ting som skal passe inn i interiøret. Jeg mener at man må vente med barn hvis man har den holdningen.

Brønnick sier at det er veldig bra for barn å få variert stimuli i oppveksten. Han mener det er all grunn til å tenke at det gjelder farger også.

Kolbjørn Kallesten Brønnick, professor i psykologi ved Universitetet i Stavanger, mener det er et samfunnsfenomen at foreldre i større grad handler nøytrale leker. Foto: Universitet i Stavanger

– Jeg vil anbefale foreldre å gi barn fargerike leker. Noen barn foretrekker sterkere stimuli enn andre, så det er viktig å lytte til barnets preferanser. Men for å vite det, må barnet få oppleve forskjellige farger og inntrykk.

Han påpeker at barn får sanseinntrykk fra det de opplever rundt seg, for eksempel naturen.

– Barna skal ha en opplevelsesverden der sterke farger inngår, det tenker jeg er helt opplagt. Noe annet vil være å lage et helt kunstig miljø for barna.

– For gamle for å forstå greia

Brønnick kaller trenden for et samfunnsfenomen.

– Det er veldig interessant, hvem så denne trenden komme? Foreldrene utsetter barna for et kjempestort eksperiment.

I butikken Babycare er Roger Toppen og Gro Kiland Toppen ute med barnebarnet og handler leker. De er ikke i tvil om hva de liker best.

– Farger er fint, det er kjedelig med de nøytrale fargene. Jeg tror det er viktig for ungene også, sier Roger.

Roger Toppen og Gro Kiland Toppen er ute og handler med barnebarnet. De mener alle tre at fargerike leker er det beste. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Han mener at han og kona er for gamle for å forstå greia med alle de duse fargene, men understreker at barn må få farger.

– Det er mye duse farger, det ser jeg hjemme hos folk. I barnehagen har vi mer farger for å utvikle sansene, sier Gro, som jobber i barnehage.