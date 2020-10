Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

De siste to ukene har smittesituasjonen på Gjøvik økt betraktelig. Totalt er 74 personer smitta, hele 18 av disse ble registrert tirsdag. Rundt 1200 personer er satt i karantene.

De fleste nye tilfellene gjelder personer i 20-åra eller yngre. På NTNU Gjøvik er de bekymret for den økte smitten. Der er hele 80 ansatte og studenter satt i karantene, og på fire dager er rundt fem studenter smitta.

For å hindre videre smitte har de valgt å ansette en vekter til å passe på. Han går rundt på universitetet og ser til at alle, både studenter og ansatte, overholder smittevernreglene.

– Det er viktig fordi vi alle får en ekstra påminning om at vi må overholde smittevernreglene. Vi opplever en generell bekymring rundt smittesituasjonen her, sier Gunn Rognstad, leder i seksjon for utdanning på NTNU Gjøvik.

ØKT SMITTE: Hele 16 nye smittetilfeller ble registrert tirsdag denne uken fra Gjøvik kommune. På NTNU er de bekymret for utviklingen. Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

Det var Oppland Arbeiderblad som først omtalte saken.

Betryggende

Silje Døvre Roland er sykepleierstudent på NTNU Gjøvik. Hun synes det er rart å se at en vekter går rundt og passer på at de holder smittevernreglene. Likevel tror hun det er et nødvendig tiltak.

– Det er selvfølgelig litt uvanlig og skremmende, men jeg tror det er for det beste. Det er jo en trygghet å se at noen passer på.

Medstudent Maren Sanden er enig.

– Det er fint at vekteren er her. Det viser at det passes på. Jeg føler meg trygg her, sier hun.

Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

Sanden sier hun er ekstra påpasselig nå som smittesituasjonen i kommunen har økt.

– Det er kjipt og man blir jo selv litt usikker. Men man tenker ekstra over det nå og vi er ekstra forsiktige. Bare man er litt sår i halsen så holder man seg hjemme.

Det har også blitt satt opp QR-koder forskjellige steder på campus, slik at studentene kan registrere hvilke plasser de sitter på og hvilke rom de oppholder seg i.

USIKKERT HVOR SMITTEN KOMMER FRA: – Det er ingenting som tyder på at smitten i kommunen kommer fra NTNU, men det er klart at både studenter og ansatte har et liv utenom her, sier Rognstad. Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

Rødt nivå

Utbruddet i kommunen har også ført til at Sykehuset Innlandet har stengt alle avdelingene på Gjøvik for besøkende.

Kommunen har også innført rødt nivå for barnehager og skoler, og framdøra stenges på alle linjer i Hamar- og Gjøvikregionen, som kjøres av Vy Buss.

I tillegg måtte frisørsalongen Mama Africa i Hamar stenges, etter at en kunde viste seg å ha covid-19. Kunden hadde vært på besøk hos noen venner på Gjøvik før han kom til salongen.

Kommuneoverlege på Gjøvik, Siri Fuglem Berg, sier de nå er helt avhengig av at folk holder avstand til hverandre og oppfører seg fornuftig.

– Vi er alltid bekymra for videre smitte. Vi har et par nye tilfeller hvor vi ikke har funnet sammenhengen med de andre smitteklyngene i kommunen.

SPORER: Fuglem Berg sier smittesporingsteamet jobber jevnt og trutt med å kartlegge smitten i kommunen. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Fuglem Berg håper at de med den utvida sporingen, testingen og de målretta tiltakene etter hvert klarer å få kontroll på de nye smitteklyngene.