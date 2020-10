Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

«Av hensyn til nåværende smittesituasjon er det inntil videre innført generelt besøksforbud ved Sykehuset Innlandet sine virksomheter i Gjøvik-området».

Det skriver sykehuset på sine nettsider mandag.

​Dette gjelder sykehuset på Gjøvik, DPS Gjøvik, Solås og Reinsvoll.

Kommunikasjonsrådgiver i Sykehuset Innlandet, Line Fuglehaug sier har sett seg nødt til å innføre besøksforbud ved flere enheter. Foto: Ruth Barsten / NRK

– Det har jo vært streng besøkskontroll på alle våre sykehus den siste tida, men på grunn av det økte smittetrykket i Gjøvik-regionen har vi bestemt oss for å innføre besøksforbud på disse enhetene, sier kommunikasjonsrådgiver hos Sykehuset Innlandet, Line Fuglehaug.

Det gjøres unntak for pasienter som har et avklart behov for følge, for besøkende til kritisk sjuke og for følge til fødende kvinner.

– Vi gjør ikke dette for å ramme pasientene våre, eller de besøkende, men vi gjør det for å hindre smitte inn på sykehuset, sier Fuglehaug.

Ved Sykehuset Innlandets andre enheter er det fortsatt «ordinær» besøkskontroll og smitteverntiltakene vurderes fortløpende ved alle avdelinger.

– Det er krevende å sørge for at sykehusene er et strygt sted for både pasienter og ansatte. Vi håper disse tiltakene bidrar til at smitteutviklingen snur, sier Fuglehaug.

To store utbrudd

Endre Hjelseth, sikkerhets- og beredskapssjef i Innlandet fylkeskommune, sier han er bekymret over smittesituasjonen i Innlandet.

– Smitteutbruddet rundt Mjøsa påvirker vår virksomhet, spesielt på de videregående skolene hvor vi har smittetilfeller og mange i karantene.

På Gjøvik er 49 personer smitta de siste ti dagene og hele 1165 er nå i karantene. Barnehager og skoler har gått fra gult til rødt nivå, og barnehagene endrer åpningstidene.

Kommuneoverlege på Gjøvik, Siri Fuglem Berg, sier de ikke prioriterer å finne ut hvor smitten kom fra i utgangspunktet.

– Vi har det så travelt nå at vi har ikke klart å begynne å nøste bakover fra de første tilfellene vi hadde. Det er det ikke sikkert vi finner heller. Det ikke nødvendigvis så viktig for å forhindre nye tilfeller når det er såpass langt tilbake i tid.

Det er to større smitteutbrudd på Gjøvik. Fuglem Berg forteller at det ene har forbindelse med frisørsalongen Mama Africa på Hamar, og at det andre er fra forskjellige sosiale miljøer.

– For de større klyngene er vi usikre på hvor smitten kom inn i Gjøvik i utgangspunktet, men vi ser hvilke veier de går her hos oss.

Stenger framdørene

Fra mandag 26. oktober stenges framdøra på alle linjer i Hamar- og Gjøvikregionen, som kjøres av Vy Buss.

Dette gjelder kommunene Hamar, Stange, Ringsaker, Løten, Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten, samt linje 105 mellom Kongsvinger og Hamar.

Restriksjonene gjelder ikke på andre linjer i Innlandet hvor smittenivået er på gult.

Kommuneoverlege på Gjøvik, Siri Fuglem Berg, sier de ønsker at de som kan unngå kollektivtransport gjør det, slik at skoleelevene kan få den plassen de trenger.

– Så vil vi oppfordre folk ellers til å huske på at nå er kanskje tiden for å være ekstra påpasselig med å beskytte de eldre og de som er sårbare av andre årsaker, og kanskje ikke besøke barnebarna nå mens utbruddene pågår.

Hun forteller at hun også ønsker at folk begrenser den sosiale omgangen sin og antall treff hvor man kommer nært andre mennesker.

– Vi ser at så lenge folk holder god avstand og er flinke med hoste og håndhygiene så er man beskytta mot smittespredning.

«Innlandstrafikk følger nøye med på situasjonen, men per nå er det fortsatt åpent for at passasjerene kan sitte skulder ved skulder med medpassasjer. Seter som ikke skal benyttes er merket. Her kan det komme endringer på kort varsel. Bruk sitteplasser og unngå ståplasser så langt det lar seg gjøre, og følg reiserådene», skriver de på sine sider.

Innlandstrafikk har laget noen retningslinjer for deg som skal ta buss i Hamar- og Gjøvikregionen;