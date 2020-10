Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tiltakene skjer etter at kriseledelsen i Gjøvik hadde møte søndag kveld.

Ifølge kommunens hjemmeside er 7 nye personer smittet av covid 19. Det skal være en kvinne i 30-åra og ytterligere seks personer som alle er under 20 år. Til sammen er 49 personer smittet de siste 10 dagene, melder Oppland Arbeiderblad.

Til VG opplyser kommuneoverlege Siri Fuglem Berg at hele 1165 personer nå er i karantene.

Flere kommuner rundt Mjøsa er nå en del av et større koronautbrudd i Innlandet. Fredag ble det kjent at mange av de smittede hadde tilknytning til afrikanske miljøer i de aktuelle kommunene.

Stenger ungdomsskole

Vardal ungdomsskole i Gjøvik blir nå stengt etter at det er avdekket smitte ved alle trinn. Samtlige elever ved skolen er satt i karantene, og elevene vil få undervisning via nettet.

Også en hel klasse ved Gjøvik videregående skole er satt i karantene. Det samme er ett trinn ved Blomhaug barneskole, skriver Oppland Arbeiderblad.

Kriseledelsen oppfordrer nå hele breddeidretten i Gjøvik til å unngå treninger der det ikke er mulig å holde minimum en meters avstand.

Dette gjelder både idrett for barn, ungdom og voksne. Men unntaket er i eliteidrett som får fortsette.

Innfører en rekke tiltak

Såkalt «rødt nivå» betyr at det innføres flere tiltak for elever og barn i Gjøvik:

Ingen syke skal møte på skolen, SFO eller barnehage.

God hygiene og forsterket renhold.

Unngå fysisk kontakt mellom ansatte og dele inn elevene og barna i mindre kohorter med faste voksne så langt som mulig

Sikre avstand mellom kohorter som ikke samarbeider

Egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i friminutter og pauser

Mulighet for redusert tilbud og alternerende oppmøtetider på skolen, SFO og barnehagen

Elever som skal på SFO har med egen matpakke

Nye åpningstider i barnehagene

Flere nye koronasmittede på Hedemarken

Det lokale smitteutbruddet i Hamar og nabokommunene øker i omfang, med fem nye tilfeller siden lørdag kveld. Hamar har dermed 34 smittetilfeller de siste dagene.

Flere hundre personer er nå i karantene i Hamar og nabokommunene.

Søndag ble det også kjent at en ansatt ved Helsehuset i Elverum har testet positivt på for covid 19. Kommuneoverlegen sier at smitteteamet har god oversikt over hvilke pasienter som vedkommende har hatt ansvar for og hatt nærkontakt med.