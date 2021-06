Styret i Nortura vedtok i dag å samle de to slakteriene på Østlandet i Tønsberg.

Samlingen betyr at grisene fra gårder i Innlandet må transporteres lenger enn i dag. Det har Nortura fått sterk kritikk for.

Årsaken til sammenslåingen er økonomi.

Begge slakteriene trenger oppgradering, og begge slaktelinjene har bare 65 prosent utnyttelsesgrad. Tønsberg slakter i dag 16.000 tonn og Rudshøgda 18.000 tonn

Opp til sju timer i slaktebilen

Ifølge Nortura vil transporttiden fra 90 prosent av gårdene i Innlandet bli på fem timer eller mindre. Men noen besetninger får lenger reisevei. I snitt øker tiden med 2,6 timer. Maks tillatte transporttid er åtte timer.

Rådgiver og dyrevernaktivist, Norun Haugen, har tidligere gått kraftig ut mot dette. Hun er uenig i at dette ikke vil påvirke velferden til grisen.

– Gris burde ikke transporteres over lange avstander. Den er skvetten og reagerer sterkt på lyd og bevegelse i underlaget, sier Haugen.

Nortura tilbakeviser det og mener lengre transporttid er problemfritt.

– Griser tåler godt transport. Forskning viser at grisene tåler lange transporter bedre enn korte, og at skader på dyrene er hyppigere ved korte transporter. Grisene er rolige i bilene og mange av dem legger seg rett og slett ned for å sove.

Det sier konserndirektør for kommunikasjon, bærekraft og samfunnsansvar hos Nortura, Kjell S. Rakkenes.

Norsvin-leder skeptisk

Ole Bjarne Enger, som er leder i Norsvin Hedmark, er skeptisk til vedtaket og sier at ikke alle Norturas avgjørelser har vært gode.

– Det viktigste for oss er at de ivaretar dyra og dyrevelferden i transporten.

– Nummer to er økonomien, om det er sikkert at dette blir så effektivt og bra som man håper på. Det er jo tatt en endel beslutninger i Nortura-systemet som ikke alltid har vært vellykket. Så skepsisen er ganske stor til om dette er den riktige måten å gjøre det på, sier Enger.

Han mener logistikken må bli svært god, slik at det ikke blir vanskeligere for produsentene. Og dyrevelferden må følges opp og passes på.

– Jeg kjører en del livdyr selv og er ikke uenig i det Nortura sier, men det er jo snakk om mange dyr og plassen skal være riktig for å utnytte biler og systemer, så det er viktig at det blir fulgt opp, sier Ole Bjarne Enger.

Legger ned stridsøksa

En rekke grisebønder i Innlandet er skuffet over vedtaket. Helmer Amb i Brumunddal leverer 3.500 griser til slakt i året, og har kjempet for å beholde slakteriet på Rudshøgda.

– Vi må ta det til etterretning og håper da at vi skal få en merpris ved at slakteriene blir samlet. Vi har tru på det, så vi får bare legge ned stridsøksa, sier Helmer Amb.

De forventer at innsparingen vil gi dem rundt en krone mer for kiloen.

Grisebonde Helmer Amb i Brumunddal har kjempet for slakteriet på Rudshøgda, men aksepterer vedtaket som nå er gjort. Foto: NRK

Amb er ikke bekymret for den økte transporttiden for grisene sine, som bare blir på rundt tre timer, men mer at grisebøndene i Innlandet nå blir en utkant.

– Dette var vårt slakteri i nærområdet og nå blir vi utkanten til Tønsberg.

– Men nå har vi kommet dit vi er og jeg er med videre i Nortura og vil det beste for selskapet, sier Helmer Amb.

Stor innsparing

Konserndirektør i Nortura, Anne Marit Panengstuen, sier flyttingen er en del av deres industriplan der de skal investere 1,4 milliarder kroner for å bli mer effektive.

– Vi regner med å klare å spare inn mellom 350 og 400 millioner i året.

– Vi skal gjøre alt som står i vår makt for at denne løsningen skal bli minst like god for bøndene og våre produsenter, sier Panengstuen.

Konsernsjef i Nortura, Anne Marit Panengstuen sier målet er å bli mer effektive. Foto: Frode Meskau

27 årsverk blir borte på Rudshøgda i Ringsaker, mens det blir 15 nye i Tønsberg. De fast ansatte på Rudshøgda får såkalt jobbgaranti og skal prioriteres til andre jobber på anlegget.

Planen er at den nye slaktelinja i Tønsberg skal stå klar i august 2022. Fram til da vil grisene i Innlandet bli slaktet på Rudshøgda som vanlig.

