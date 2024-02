Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Regjeringen vil utrydde villsvin i Norge og vurderer omfattende tiltak. Frykten for afrikansk svinepest er hovedgrunnen til tiltakene.

Mattilsynet og Miljødirektoratet foreslår blant annet bygging av gjerde mot svenskegrensa, for å få kontroll på villsvinbestanden i Norge.

Afrikansk svinepest har blitt oppdaget hos villsvin i Sverige, men er hittil ikke påvist i Norge.

Sykdommen smitter både villsvin og tamsvin, men ikke andre dyr eller mennesker.

Lederen i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, sier det er behov for å forsterke innsatsen og er glad for at det nå vurderes å innføre flere tiltak.

Forslaget om tiltak skal nå utredes nærmere for å vurdere både kostnader og nytte. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Vi kommer nå med nye og forsterkede tiltak som oppfyller det nye målet, som har gått fra å ha færrest mulige villsvin i Norge til å ikke ha villsvin i Norge, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp).

Pollestad sier det handler om å forebygge et mulig utbrudd av afrikansk svinepest.

I høst ble det oppdaget flere tilfeller av svinepest hos villsvin i Sverige. Tilfellene ble oppdaget i Fagersta, som ligger rundt 17 mil nordvest for Stockholm.

Landbruks- og matminister Geir Pollestad sier det er nødvendig med nye og forsterkede tiltak mot villsvin. Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

Det er hittil ikke påvist afrikansk svinepest i Norge.

– Får vi svinepest til Norge vil det få store konsekvenser for de som driver med svineproduksjon, men også legge store begrensninger for muligheten til å drive jakt, skogsdrift og drive friluftsliv i de områdene som får smitte, sier Pollestad.

Sykdommen smitter både villsvin og tamsvin, men ikke andre dyr eller mennesker.

Bygge gjerde mot Sverige

I november i fjor fikk Mattilsynet og Miljødirektoratet i oppdrag å revidere handlingsplanen for villsvin.

Nå foreslår de en rekke tiltak for å få kontroll på villsvinbestanden i Norge. Ett av forslagene er å bygge et gjerde mot svenskegrensa.

– Det kan bidra til mindre forflytning av svin mellom landene, og således begrense en mulig populasjonsøkning og smittespredning med levende dyr, sier Ole-Herman Tronerud, Norges offisielle sjefveterinær i Mattilsynet.

Mattilsynet mener det vil være aktuelt på spesielle strekninger i Sørøst-Norge.

– Det vil ikke være et sammenhengende gjerde, men fra punkt vi vet at tilstrømmingen fra Sverige er stor, sier Pollestad.

Afrikansk svinepest har lenge vært utbredt flere steder lenger sør i Europa, men utbruddet i Sverige er det første som er påvist i Norden.

I Norge er villsvinbestanden størst i Østfold, men dyrene har blitt observert så langt nord som Trøndelag. Også i landbruksfylket Innlandet er det villsvin.

Bondelaget: Behov for tiltak

Lederen i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, sier det er behov for å forsterke innsatsen etter at det ble påvist afrikansk svinepest i vårt naboland.

Han sier de er glad for at det nå vurderes å innføre flere tiltak.

– Vi mener det er helt nødvendig å forsterke innsatsen mot villsvin i Norge. Det er svært alvorlig om vi får påvist svinepest. Det er en alvorlig sykdom som vil få alvorlige konsekvenser for svineproduksjon, sier Gimming.

Bondelagsleder Bjørn Gimming er glad for at bekjempelsen av villsvin blir tatt på alvor. Foto: Camilla Alexandra Lie / NRK

Bondelagslederen er positiv til forslaget om et grensegjerde.

– Det vil være ganske krevende å gjennomføre, sånn jeg kjenner naturen og utmarka i skogen i grenseområdene mellom Norge og Sverige, sier han.

– Men det er veldig interessant at de foreslår så inngripende tiltak. Det betyr også at de vurderer risikoen for å få svinepest inn i Norge som høy.

Mener disse tiltakene mot villsvin er viktig: Ekspander/minimer faktaboks Mattilsynet og Miljødirektoratet anbefaler følgende tiltak: Innføre krav om at produsenter med utegående svin i områder med villsvin skal ha villsvinsikkert gjerde. De anbefaler også innkjøp av mobilt destruksjonsanlegg.

Utrede hvor det vil være mest hensiktsmessig å bygge gjerde mot Sverige, for å hindre innvandring av villsvin til Norge, og utrede muligheten av å sette ut kadavercontainere, pålegge inngjerding av avfallsplasser, Villsvinsikre avfallsdunker og tømmerutiner, samt bruk av feller og hegn.

En omfattende bestandsovervåking.

Legge til rette for å kunne omsette kjøtt fra skutte villsvin.

Utvikle en digital løsing for registrering av villsvinobservasjoner. Mattilsynet og Miljødirektoratet anbefaler at følgende tiltak videreføres: Helseovervåking

Godtgjørelse til jeger for innlevering av prøvesett fra villsvin

Godtgjørelse til grunneier

Godtgjørelse for melding om funn av døde villsvin

Prosjekt grunneier

Skal utredes

Landbruksministeren sier det er et offentlig ansvar å følge opp de eventuelle økonomiske konsekvensene dette vil få for bøndene.

– Det er et offentlig ansvar å holde villsvin borte fra Norge, og dette er jo sånne ting man må ha dialog med landbruksnæringen om hvordan vi løser, sier Pollestad.

Forslaget om tiltak fra Mattilsynet og Miljødirektoratet skal nå utredes nærmere.

– Det er for å finne ut av både kostnader og nytte før vi iverksetter dette. Det vil innebære en kostnad vi må gå litt dypere inn i, sier Pollestad.