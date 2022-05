Ordknapp Haaland ville ikke svare på NRK-spørsmål

Mandag er første gang Haaland møter pressen siden overgangen til Manchester City.

Premier League-klubben er eid av en kongefamilie som beskyldes for grove brudd på menneskerettigheter, og i Norge har overgangen ført til en ny debatt om sportsvasking i idretten generelt og fotballen spesielt.

Foto: Annika Byrde / NTB

Landslagssjef Ståle Solbakken åpnet pressekonferansen med å presisere at Haaland ikke er klar for sin nye klubb, og at City skulle få «eie» den nyheten. Dermed la landslagssjefen en ramme for pressekonferansen, men 21-åringen fikk likevel spørsmål om temaet.

Mot slutten fikk Haaland følgende spørsmål fra NRK.

– Det er mange som mener du nå blir en brikke i sportsvasking. Hva har du å si til de som mener det?

– Jeg kan ikke svare, sa Haaland til presseansvarlig Morten Skjønsberg, som deretter sier:

– Den lar vi ligge. Nå fikk du det spørsmålet.

– Ikke vært enkelt

Fotballpresident Lise Klaveness fortalte til NRK i forrige uke at NFF fra nå vil løfte markeringene mot Qatar «vekk fra spillerne».

Fotballpresidenten understrekte at det skal være stort rom for spillere og trenere til å ytre seg, men at det strukturelle ansvaret skal ligge hos politisk ledelse.

– Det er opp til hver enkelt om du vil ha en mening om det eller ikke. Vi har gjort ting sammen på landslaget, og jeg syns det er bra. Jeg syns det er bra at vi har gjort markeringer som et lag. Jeg synes det er mye bra vi har gjort, sa Haaland om markeringene.

Foto: Javad Parsa / NTB

Haaland la ikke skjul på at de siste månedene har vært krevende. Han trakk også frem dødsfallet til agenten Mino Raiola.

– Det har gjort ting annerledes. Du kan tenke deg selv, det jeg har stått i. Det har vært litt av hvert. Men jeg skal ikke klage, jeg liker livet mitt og hvor det står, så jeg skal ikke klage, sa Haaland.

– Jeg har gjort det jeg kan for Dortmund i to og et halvt år. Det har ikke vært enkelt, men jeg har gjort det jeg kan for klubben, sa 21-åringen.

SE VIDEO: Her ser du hele presseseansen med Erling Braut Haaland. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Her ser du hele presseseansen med Erling Braut Haaland.

– Ekstremt riktig

Haaland fikk spørsmål om hvordan han har håndtert de siste månedene, og da hadde landslagsspissen svaret klart.

– Jeg tror, om jeg skal skryte litt av meg selv, så er det en ting jeg er vedig god på, det er å fokusere. Jeg ønsker å fokusere på fotball, stenge ut alt som er, om det er en rørlegger som kommer til huset mitt dagen etter. Jeg er god på å klare å stenge ut ting og tang, og fokusere på en ting, det er å fokusere på å prestere på banen, sa Haaland.

GIKK BORT: Mino Raiola ble 54 år. Foto: VALERY HACHE / AFP

Da Haaland forlot podiet, tok landslagssjef Ståle Solbakken ordet.

Han mener det ikke ble lagt et premiss for pressekonferansen, men han mener det er riktig å ikke kommentere spørsmål om klubben.

– Han er ikke blitt presentert for noen klubb. For alt det vi vet, så syns jeg det er ekstremt riktig at du ikke, med respekt for din kommende arbeidsgiver, går i den fella at du begynner å prate om noe. Det er klart at de skal få lov til å være de første som offentliggjør det, sier Solbakken.

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt fulgte presseseansen med Haaland og landslagssjefen.

Saltvedt mener Haaland var innstilt på å snakke om de tingene han skulle snakke om – og ikke overgangen eller kritikken av Manchester Citys eiere.

– Han sklir litt unna det, samtidig synes jeg nesten han er tydeligere enn Ståle Solbakken denne gangen. Han sier han syns det er bra det de har gjort. Og han sier egentlig at han står inne for det. Så kan vi godt tolke inn at det implisitt ligger en kritikk i det av eierne fra Abu Dhabi og hva det regimet står for. Det er ikke bare Qatar, så sånn sett et lite positivt signal at han ville si det han gjorde der, sier Saltvedt.