– Jeg vet ikke helt hva jeg går til, men det hørtes veldig spennende ut, sier Kari Bjertingstad.

Hun er en av 20 kunstnere fra hele verden, og den eneste i Norge, som har fått i oppdrag å illustrere folkets drømmer. Allerede i september skal «The big dream» vises fram på jorda.

Og om alt går etter planen, skal det private romselskapet SpaceX ta kunsten ut i verdensrommet i februar neste år.

– Dette er jo utrolig høytsvevende på mange måter, sier kunstneren og ler.

Fikk nok av selfier, katter og mat

Det høytsvevende prosjektet er ledet av Sharonna Karni Cohen. Hun er kunst-aktivist og entreprenør fra London og Tel Aviv. Sammen med 500 kunstnere fra hele verden, driver hun kunstnerkollektivet Dreame.

Sharonna Karni Cohen leder prosjektet. Her fra et tidligere kunstprosjekt. Foto: Privat

Prosjektet som Hamar nå er en del av, startet hun for fire år siden.

– Jeg ble overeksponert av selfier, bilder av mat og katter. Jeg følte at verden uttrykte seg på den måten. Det bor jo mer i oss enn det, sier hun.



Ut av disse tankene kom altså «The big dream». Et prosjekt som har blitt globalt. Og helt i tråd med andre drømmere, slik som Elon Musk, sikter hun mot stjernene. Kunsten skal vises i verdensrommet.

– Vi sender kunstverket til den internasjonale romstasjonen (ISS) i februar neste år. Der skal det vises fram på en spektakulær måte, sier Cohen.

Men hun vil ikke røpe så mye mer om framvisningen.

– Nei, det er fortsatt litt hemmelig, sier hun.

Mjøsa som kulisse

Kari Bjertingstad er kjent for å leke med former og farger. Det er mange kruseduller og krøller. Hun omtaler selv kunsten sin som litt naiv og i retning av karikaturer. Dette var også noe Cohen falt for.

Kari Bjertingstad viser frem tidligere verker. Hun er kjent for å leke med former og farger. Foto: Erlend Arnesen

– Jeg fikk tilsendt eksempler på noen lokale artister og jeg valgte Kari Bjertingstad på grunn av lekenheten hennes, sier hun.

Bildene skal vise hva vi drømmer om ti år fram i tid. De skal prøve å gripe om det umulige og uoppnåelige og Bjertingstad har en ide hun har begynt å jobbe med.

– Jeg tenker å illustrere drømmene som små øyer i Mjøsa. Det blir drømmeøyer og drømmeskyer, sier hun.

Høytsvevende drømmer blir kanskje plassert på en sky, mens mer jordnære drømmer dukker opp nærmere jorda.

– Og hvis noens drøm er å reise ut i verdensrommet på en rakett, må jeg vel male den, sier hun og ler.

Kari viser frem tidligere verker for Morten Midtlien og Truls Pedersen i Hamar kommune. Foto: Erlend Arnesen

«Alt» sendes til verdensrommet

Å sende ting til verdensrommet har blitt vesentlig enklere de siste årene. Med de private romselskapenes fremvekst, som SpaceX, handler det stort sett om penger, dersom man vil sende en digital kopi av et kunstverk ut i rommet.

– Men dersom de faktisk skal gjennomføre en «happening» på romstasjonen for denne kunsten, er det både morsomt og nytt, sier NRKs egen romfartsreporter, Hallvard Sandberg.

Han påpeker at dette allikevel er «jordisk» kunst som blir sendt ut i verdensrommet og at dette er noe som har blitt en del av vår tid. Det han virkelig ser fram til er det planlagte «Dear Moon»-prosjektet. I 2023 skal kunstnere sendes ut i rommet og lage kunst der oppe.

– Da kan de fange opp de unike inntrykkene fra rommet og gi oss et innblikk i det, sier han.

Han viser blant annet til astronauten Alan Bean, som viet livet til kunsten etter at han sluttet i NASA.

Astronauten Alan Bean brukte livet sitt til kunsten etter at han sluttet i Nasa. Maleriene hans handler om reisen til månen med Apollo 12 i 1969. Astronauten Nicole Stott ble den første som malte akvareller i verdensrommet i 2009. Verden, sett fra verdensrommet. Et syn som har inspirert manges eventyrlyst og ikke minst kunstneriske uttrykk.

Ingen forklaring på hvorfor Hamar ble valgt

Mens kunsten fortsatt er på jorda, skal den vises fram i verdensmetropolene Tokyo, Melbourne, New York, Rio de Janeiro, Lisboa, London og ...Hamar!

Kultursjef Morten Midtlien, er ordentlig fornøyd med at nettopp Hamar har blitt valgt ut til å delta i prosjektet.

Kultursjef Morten Midtlien håper det blir spektakulært. Foto: Erlend Arnesen

– Vi ble veldig begeistra, men måtte bruke litt tid på å skjønne hva prosjektet gikk ut på. Vi måtte finne ut hva vi kunne gjøre blant 20 verdensbyer, sier han.

De er allerede i gang med å samle inn drømmer og håper at de nå skal strømme inn fra hele landet.

For å prøve å lande dette høytsvevende kunstprosjektet, har Sharonna Karni Cohen følgende forklaring – og oppfordring til det norske folk.

– Dere har så mye lys. Ta en titt ut av vinduet, ut mot det positive lyset. Tenk på hvordan dere vil at verden skal se ut om ti år. De drømmene skal vi gjøre om til et nydelig kunstverk, som skal reise rundt i verden, før det ender i verdensrommet, sier hun.