Det var på forhånd kjent at den første måne-turisten ville bli presentert ved tre tiden natt til tirsdag.

Det som ikke var kjent, var et dette skulle dreie seg om noe mer enn at en meget rik person skulle betale for å dra på en unik tur.

Japaneren Yusaku Maezawa inviterer kunstnere fra hele verden til å bli med på ferden. Han betaler.

– Helt siden jeg var barn har jeg elsket månen. Dette er en livslang drøm, sa Maezawa under en pressekonferanse natt til tirsdag ved SpaceX' hovedkvarter i California.

Pengene har 42-åringen blant annet tjent gjennom selskapet Zozotown. Det er den største nettbutikken i Japan.

Maezawa opplyste at han allerede hadde strukket ut en hånd til kunstnere han respekterte, men at det var plasser igjen.

STOR RISIKO: Grunnlegger av SpaceX, Elon Musk, innrømmer at turen vil bli veldig farlig. Han lover å gjøre alt han kan for å redusere risikoen. Foto: DAVID MCNEW / AFP

Ønske fra astronauter

Flere av astronautene som har vært på, og rundt månen, har sagt at poeter, musikere, forfattere og andre kunstnere burde få anledning til å oppleve det samme som dem.

– Jeg er ingeniør, astronaut og pilot, jeg har ikke ordene som kan formidle den opplevelsen, sa apollo-astronauten Edgar Mitchell til NRK før han døde i 2016.

Han opplevde turen tilbake fra månen i 1971 veldig sterkt, og det endret livet hans.

Astronauten Alan Bean brukte livet sitt til kunsten etter at han sluttet i Nasa. Maleriene hans handler om reisen til månen med Apollo 12 i 1969.

Bean har også sagt at kunstnere burde få plasser når nye ferder til månen skal av gårde.

STREKKER SEG MOT STJERNENE: Ett av maleriene til astronauten Alan Bean som gikk på månen i 1969. Om noen år kan vi igjen se bilder malt av folk som faktisk har vært dypt ute i rommet. Foto: STR / REUTERS

Skal ikke lande

Turen skal skje i 2023. Det opplyste grunnlegger av SpaceX, Elon Musk. Han er, blandt mye annet, kjent for å ikke møte tidsfrister.

– Det er dersom alt går bra. Mye kan skje. Mye har det med å skje, sa Elon Musk.

Les også: Immigranten fra Afrika som ble en suksess i USA

Den planlagte turen til månen vil ikke involvere en landing på vår nærmeste nabo i rommet.

– Det jeg ser for meg er at de vil fly veldig nært overflaten på månen, og så dra videre ut i rommet før de vender tilbake til jorden, sa Musk.

Ferden han beskrev vil føre kunstnerne, den profesjonelle besetningen og den betalende passasjeren så langt ut i rommet, at de vil bli de menneskene som har vært lengst vekk fra jorden.

FARER FORBI MÅNEN: Romfartøyet BFS skal stryke nær overflaten av månen, og så gå i en vid bue før det vender tilbake til jorden. Utviklingen av fartøyet vil koste flere milliarder dollar. Foto: HANDOUT / Reuters

Skjer med et nytt romfartøy

Turen skal gjennomføres med romfartøyet Big Falcon Spaceship, BFS.

Det er i konstruksjonsfasen, og vil bli det største romfartøyet bygd av mennesker noensinne.

Maezawa sendte ut et bilde av seg selv inne i en av delene som skal brukes i protypen av romfartøyet. De første testturene med fartøyet skal etter planen skje neste år.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Det er egentlig ment for ferder til planeten Mars, men kan også gjennomføre den planlagte måneferden.

Det er knyttet stor usikkerhet til når det vil bli klart for turistturen.

– Dette blir uansett farlig, men vi vil redusere risikoen så mye som mulig ved å gjennomføre flere testturer i forkant uten mennesker om bord, sa Elon Musk i natt.

Yusaku Maezawa har betalt et betydelig, men ukjent, beløp til SpaceX som de skal bruke i utviklingsprosessen.