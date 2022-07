Trebarnsmor reagerer på bleieskift-tilbudet: – Det er så nedverdigende

– Man skal da vel ikke være nødt å ligge i dritten for å få bort dritten, sier trebarnsmor Sylvia Furali.

Furali er bokstavelig talt møkklei av at barn og funksjonshemmede ikke blir verdsatt på en bedre måte.

For det er ikke noe lovfestet krav til stellebord på offentlige toaletter i Norge.

Ofte opplever Furali å måtte legge barna sine på gulvet for å få skiftet på dem.

TRANGT: I tillegg til manglende hygiene, peker Sylvia Furuli at det er upraktisk å stelle på dogulv. – Det er ikke akkurat stort. Foto: Stein S Eide / NRK

– Urin og gugg

Furali har to bleiebarn. Den ene er seks måneder, den andre er en 7-åring med down syndrom.

Det å måtte legge barna på gulvet under bleieskift, synes hun er ekkelt. Det oppleves i tillegg nedverdigende, særlig for den eldste.

MØKKETE: Trebarnsmora fra Elverum syns det er tungvint å reise på tur med barna når det er så få toaletter med ordentlige stellebord på bensinstasjoner og rasteplasser. Foto: Stein S Eide / NRK

– Urin og annet gugg er garantert flere steder enn nede i do på disse stedene, sier Furali, som har gått til innkjøp av egne matter for å legge barna på.

Likevel synes hun det både er uhygienisk, trangt, nedlatende og upraktisk å stelle på gulvet.

Hun mener det bør være et krav at offentlige toaletter har stellebord.

LA UT PÅ FACEBOOK: Det hele startet med et innlegg på Facebook. Sylvia Furali fikk nok, og la ut dette innlegget i en foreldregruppe. Hun fikk en rekke tilbakemeldinger. Mange var enige med henne, andre reagerte på at hun faktisk hadde lagt ungen sin på gulvet. – Det er jo hele poenget mitt, at jeg helst ikke vil gjøre dette. Men ofte er det ikke alternativer, spesielt ikke for en sjuåring, sier hun. Foto: skjermdump, Facebook

Oppfordrer til utstyr i bilen

Butikksjef Tarik Bellhcen ved Esso Bankhjørnet i Elverum oppfordrer foreldre til å ha med seg utstyr i bilen så de får skiftet bleier på barna.

Han sier de ikke har krav om stellebord.

– Vi har krav til handikaptoalett, men ikke stellebord, sier han.

Men – når han hører om problemene til Sylvia Furali og andre småbarnsforeldre, vil han likevel montere stellebord på toalettet.

– Det er et pluss for butikken å ha det, for da har vi et tilbud til familier, sier han.

Også på rasteplasser langs vegen mangler stellebord mange steder. Byggeleder Bjørn Inge Stefferud Holter i Statens vegvesen jobber med rehabilitering av toaletter langs rasteplassene ved riksveier.

Han sier stellebord blir installert etter hvert som de bytter ut de gamle toalettbyggene.

Der det er stellebord er de ofte ikke i orden fordi det har vært for stor vekt på dem.

Holter forstår at småbarnsforeldre syns det er urenslig å legge barna på golvet.

– Vi prøver å få det på plass i nye bygg, sier han.

RASTEPLASS: Det er ikke alltid så enkelt å få skifta bleie når man er på tur. Mange rasteplasser får nå nye toaletter, og Statens vegvesen opplyser at stellebord kommer. Arkivbilde av avstengt rasteplass-toalett langs E6. Foto: Jan Arne Laberget, Yrkestrafikkforbundet

Mener gulvet er et totalt uegnet sted

Helsesykepleier Helene C. Knivsberg i Stavanger støtter Sylvia Furali. Hun mener at gulvet på et toalett er et totalt uegnet sted for både barnet og foreldrene.

– Barn har en rett til å være i det offentlige rom som alle andre. Det å kunne bytte bleie er en forutsetning for det. Å måtte bruke gulvet til dette er ikke greit, sier hun.

KRITISK: Helene Knivsberg mener gode stellerom er en forutsetning for at barn kan være i offentlige rom. Foto: Privat

Knivsberg synes det er underlig at det ikke er spesifikke krav til stellerom i det offentlige rom. Hun mener at stellebord og -rom må ha krav til både sikkerhet, hygiene og tilgjengelighet.

– Offentlige bygg skal fungere godt for alle. Det innebærer også at byggene skal fungere godt for små barn. Det er også viktig at stellerommet er tilgjengelig for både mammaer og pappaer. Å slå stellerom og handikaptoalett sammen er heller ikke noen åpenbar god idé, da det raskt kan by på plassutfordringer, sier hun.

Ikke lovfestet krav til stellebord

Det er ikke bare enkelt å finne fram til hvem som faktisk kan svare på om det burde være stellebord på norske, offentlige toaletter.

Først svarer barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir). De opplyser om at det ikke er noe lovfestet krav om stellebord.

Direktoratet for byggkvalitet bekrefter dette, og opplyser at det ikke er spesifikke krav fordi stellebord går under kategorien «løst inventar».

Kommunikasjonsrådgiver Jonas Hågensen i Bufdir opplyser videre at det fra statlig side ikke foregår noe arbeid rundt stellebord.

– Utvikling av stellebord egnet for større personer anses som produktvikling, det blir derfor leverandørene som selger denne typen av utstyr som selv må ta initiativet til en slik utvikling, opplyser han.

Likestillings- og diskrimineringsombudet opplyser at heller ikke de har arbeidet med stellebord på offentlige toaletter.

– Vi har ikke hatt saker om dette på vårt bord, skriver kommunikasjonsrådgiver Ingvild Sund.

Departement noterer seg problemstillingen

På spørsmål om stellebord faktisk ikke burde være et krav, så er det kommunal- og distriktsdepartementet som gir NRK et svar på det.

De skriver i en e-post at det er krav i teknisk forskrift om at minst en tidel og minst ett av toalettrom eller bad i bygg med krav om universell utforming, skal oppfylle krav til universell utforming.

– Det innebærer for eksempel at det er fri gulvplass til snuareal for rullestol, skriver statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti.

Når det gjelder stellebord, opplyser hun at det ikke har vært diskutert særlige krav knyttet til stellesituasjon for barn, men at de noterer seg problemstillingen.

Skuffa og lei seg

Sylvia Furali er skuffa og lei seg over stelle-situasjonen på offentlige toaletter.

– Særlig synes jeg det er leit for sjuåringen min. Hun trenger også å få ordna seg på do på en ordentlig måte, sier Sylvia Furali.

LEIT: Sylvia Furali synes det er nedverdigende å stelle barna på gulvet. Her med minstemann Akilles i vogn, som også noen ganger fungerer som stelleplass. Foto: Stein S Eide / NRK

Ofte ender hun opp med å stelle barna i bilen, i stedet for på møkkete toaletter som er fulle av papir og annet søl på gulvet.

– Jeg kunne ønske at det kom krav om ordentlige stellebord, ikke bare vegghengte men med bein på gulvet. Da passer de også for større barn med litt tyngde. Det er nedverdigende slik det er i dag.