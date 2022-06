Sjelden fødsel: Tre helt like jenter

De fleste øker familien gradvis, med ett barn om gangen.

Men Martine Janita Hansen (25) og Fredrik Prestbakmo (27) gikk fra å være to til å bli fem på én gang.

– Det har selvfølgelig vært litt overveldende, men det er også veldig fint. Vi er jo stolte, sier den nybakte trebarnsmoren.

De siste fem årene har det i snitt vært om lag ti årlige fødsler i Norge med tre eller flere barn på en gang.

Men å føde eneggede trillinger er så sjeldent at Statistisk sentralbyrå ikke har ført statistikk over det.

Det var derfor en svært sjelden fødsel som fant sted 30. mars i år, da de eneggede tvillingene Ivy, Era og Belle til verden.

Frem til da hadde det vært et nervepirrende svangerskap.

Større sjanser for komplikasjoner

Martine følte seg i grei form under svangerskapet, men hadde blitt informert om at det var større sjanse for komplikasjoner fordi de var eneggede.

– Vi følte jo på en måte at det var fantastisk at de var enegga, det var ganske fascinerende. Men samtidig var det veldig skummelt, vi var redd hele veien. Jeg hadde klump i magen før hver ultralyd, sier hun.

I uke 28 ble de tatt med keisersnitt på sykehuset i Tromsø, fordi en av jentene tok til seg for lite næring. På den måten var sjansen for at alle skulle overleve større.

I to måneder har de vært innlagt på intensiven. Men så fikk foreldrene tilbud om å dra hjem med ungene, og fortsatt få oppfølging fra sykehuset.

Det tilbudet benyttet de seg av, og nå er familien på fem samlet i hjemmet sitt på Kvaløya.

– Vi ville hjem, det var lenge å være på sykehuset, sier Hansen.

Martine Janita Hansen ble gravid med trillinger. Foto: Privat

– Et mirakel

Trude Karlsen Molvik er daglig leder av Tvillingforeldreforeningen. Hun er klar på at det er høyere risiko for at komplikasjoner oppstår når det kommer til eneggede svangerskap.

– Det kan blant annet bli komplikasjoner med morkaken, slik at næringen fordeles ulikt mellom babyene, sier hun.

Svangerskap med tre i magen har generelt sett også høyere risiko, ifølge Molvik.

– Det blir trangere i livmoren, og det er en større fysisk belastning for mor. Derfor er det få personer som går ut hele svangerskapet.

Molvik sier at de ikke kjenner til noen statistikk på hvor ofte trillinger en eneggede.

– Men det er veldig sjeldent. Enkelte mener det er 1 av 60.000, mens andre mener 1 av 200 millioner. Men det er egentlig ingen sikre kilder der, sier Molvik.

Hun mener også at det er et mysterium hvorfor eneggede tvillinger oppstår.

– Vi kan egentlig ikke helt forklare hvorfor eneggede tvillinger oppstår. Og eneggede trillinger, ja det er et av naturens store mirakel.

Trude Karlsen Molvik i Tvillingforeldreforeningen sier at det ikke finnes noen sikre tall på hvor ofte trillinger er eneggede, men at det er svært sjeldent. Foto: Tvillingforeldreforeningen

Må jobbe på skift

Era, Belle og Ivy har nå sluttet med sonde og øver på å drikke av flaske.

– Vi må jobbe på skift, spesielt nå når de trener på å bli flinke med flaska, sier Hansen.

Det kan være utfordrende å skille mellom tre prikk like jenter. Era var den som klarte å ta til seg mest næring i mors mage, og er derfor litt større enn søstrene sine.

Men de andre to er det verre å skille, så det har foreldrene løst med å ta neglelakk på ene neglen til Belle.

– Etter hvert, når de blir like store, så må vi bare ta på forskjellige armband eller neglelakk, sier Martine.

Det er ikke lett å holde styr på tre eneggede trillinger, som også har samme kjønn. Foto: Privat

Små forskjeller

Selv om jentene bare er litt over to måneder gamle, og identiske, så er det noen små forskjeller.

– Det er ei som er mer glad i å sove og er mer rolig, også er det ei som har ganske mye temperament. Ivy er litt blanding mellom dem to, sier Martine.

På Martine si farside har de tvillinger cirka 100 år tilbake i tid. Også på Fredrik sin side er det tvillinger langt tilbake i slekta. Men ingen har fått trillinger før.

Martine er glade for at de har familie som trår til hvis de ber om hjelp.

– Hvordan ser framtida ut?

– Jeg tror det blir ganske kaotisk, men jeg tror også det blir fantastisk. Det er jeg ganske sikker på. Det blir artig å se dem utvikle seg i lag, og se mer personlighet og båndet mellom dem. Det gleder vi oss veldig til. Det er allerede sympatigråting mellom dem. Det er fantastisk, sier en sliten, men glad trillingmor.