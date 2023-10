Det første kullet som ble vaksinert mot HPV-viruset er nå synlige i kreftstatistikken.

Resultatet er svært godt.

For i 2022 var det 0 tilfeller av livmorhalskreft blant norske 25-åringer. Det samme tallet for 25-åringer var 9 i 2020, ifølge TV2.

– Det er en helt fantastisk nyhet. Jeg er nesten målløs, sier Tone Bjørkvold.

Hun er mor til Ida Bjørkvold, 28-åringen som fikk livmorhalskreft og døde i 2021 etter fem års sykdom.

Ida delte ufiltrert fra sin hverdag med kreft på instagram-kontoen @kreftutenfilter. Hun engasjerte seg sterkt i arbeidet for å informere om sykdommen, og for at flere unge kvinner skulle sjekke seg hos legen.

– For oss som har levd i et livmorhalskreft-helvete i fem år, så unner vi jo ingen å oppleve det samme. Det var jo det som var bakgrunnen for at Ida begynte å dele på Instagram. Dette her skal ingen andre få oppleve, sier mor.

Ida Bjørkvold fortalte åpent om sin historie med livmorhalskreft. Hun døde, 28 år gammel. Foto: Ida Bjørkvold

Vil redde liv

Etter hvert som Ida delte sin historie vokste følgerskaren på sosiale medier.

Et av Ida Øye Bjørkvolds siste ønsker før hun gikk bort, var at familien skulle ta vare på instagram-kontoen og formidle hennes historie.

Nå, nøyaktig to år etter, blir Instagramkontoen hennes til bok. Kreftkompasset og familien står bak.

Foto: Frode Meskau / NRK

– For å redde liv. Og at hennes ord skal få lov til å leve videre, sier mamma Tone Bjørkvold.

Hun håper at ved å nå ut til flere med Idas historie, kan det bidra til økt bevissthet rundt krefttypen, slik at folk kan sjekke seg.

– Det å hedre minnet hennes med ei bok helt på slutten, det betyr veldig mye. Og så vet jeg at denne boka kan redde flere liv, sier hun.

Et av Idas siste ønsker til familien var at de skulle ta vare på instagram-kontoen hennes. Nå har den blitt til bok. Foto: Frode Meskau / nrk

Null krefttilfeller

I tillegg til Ida Øye Bjørkvold, har Thea Steen og Maren Walvik Johnsen også vært tydelige stemmer i arbeidet med bevisstgjøring rundt livmorhalskreft.

Steen startet «sjekk deg»-kampanjen, og Johnsen sto fram med sin historie om en feiltolka celleprøve.

Berit Jevnaker, leder for Kreftforeningen i Innlandet, knytter alle disse opp mot nedgangen man nå ser av livmorhalskreft.

– Vi tror det har en sammenheng med åpenheten til disse unge, fine jentene, som dessverre har dødd av livmorhalskreft. Deres åpenhet har bidratt til at flere har blitt oppmerksom på å ta vaksine mot HPV-viruset og følge livmorhalsprogrammet, sier hun.

Hva er HPV? Ekspander/minimer faktaboks Humant papillomavirus (HPV) er en stor gruppe virus som består av rundt 200 ulike typer. Om lag 40 av disse smitter ved seksuell kontakt og infiserer slimhinner. Det er anslått at over 70 prosent av befolkningen får en genital HPV-infeksjon i løpet av sitt seksuelt aktive liv. Svært mange vil ikke merke noen ting, men hos noen utvikler HPV-infeksjonen seg til kreft eller kjønnsvorter. HPV 16 og HPV 18 er til sammen årsak til ca. 70 prosent av alle tilfeller av livmorhalskreft. HPV 31, 33, 45, 52 og 58 til sammen er ansvarlig for om lag 20 prosent av livmorhalskrefttilfellene Hvis man ser bort fra livmorhalskreft, er det estimert at det opptrer om lag 200 tilfeller med HPV-relatert kreft årlig, hvorav ca. 100 tilfeller hos menn. HPV-infeksjon er også årsak til kjønnsvorter. 90 prosent av alle kjønnsvorter forårsakes av HPV-genotypene 6 og 11. Disse genotypene forårsaker ikke kreft. I Norge ble HPV-vaksinen som beskytter mot HPV 6, 11, 16 og 18 brukt frem til 2017. Den som brukes i dag beskytter om HPV 16 og 18. Kilde: NHI og Statens Legemiddelverk

Jevnaker roser familien for å gi ut en slik bok.

– Ida ønsket større åpenhet. Hun ønsket at flere skulle gå og sjekke seg når man hadde mistanke om at noe var i endring i kroppen, sier hun.

Jevnaker tror at nettopp en slik bok kan gi positivt utslag.

– Den bidrar til at enda flere blir oppmerksom på hvor viktig det er å følge med på egen kropp, sier Jevnaker.

Berit Jevnaker tror boka kan bidra til ytterligere bevisstgjøring rundt kreft. Foto: Stein S Eide / NRK

Instagram i bokform

Boka, som også deler navn med Instagram-kontoen, er nesten en direkte kopi av Idas konto, hvor hver side er et Instagram-innlegg.

– Den går helt kronologisk fra det første innlegget hennes til det siste. Uten filter, sier Bjørkvold.

Boka er uten innholdsfortegnelse, uten emneinndeling og uten kommentarer.

Det eneste som ikke er skrevet av Ida, er et forord skrevet av broren Espen Øye Bjørkvold.

– Historien skulle være akkurat slik Ida fortalte den, forklarer mamma.

Boka er på rundt 300 sider.

Alle inntekter går til Kreftkompasset og distribusjon av boka, opplyser Bjørkvold.

Fram til nå har Idas familie tatt hånd om Instagram-kontoen hennes. Men etter at boka lanseres, vil de slutte å oppdaterer den.