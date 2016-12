Thea Steen døde av livmorhalskreft i sommer. Hun ble bare 26 år, men brukte sykdommen til å engasjere seg sterkt i kampen mot kreft. Steen ville spre kunnskap om hvor viktig det er for unge kvinner å ta celleprøven som kan avdekke livmorhalskreft.

Så langt har over 10.000 kvinner sjekket seg for livmorhalskreft på grunn av Thea Steen. Ifølge Kreftforeningen har dette avverget flere hundre krefttilfeller.

– Thea Steen reddet liv, ved å være så åpen om sin historie. Hun hadde en utrolig formidlingsevne. Nå har langt flere jenter gått til fastlegen sin og tatt en celleprøve, sier distriktssjef Camilla Gram i Kreftforeningen i Stavanger.

– Thea ville vært så stolt

Torsdag arrangerte Kreftforeningen en julelunsj der det ble samlet inn penger til kampanjen Sjekk deg og Thea Steens minnefond. Det kom inn over 80.000 kroner.

At arbeidet til Thea Steen har hjulpet mange, gleder mamma Tove Steen. Tapet av eldstedatteren gjør fremdeles vondt, men det hjelper å vite at Thea har sørget for at andre unge jenter slipper å få kreft.

– Det at noen andre har fått hjelp, det hadde Thea syntes var veldig fint. Hun hadde vært så stolt, og veldig fornøyd hvis hun hadde visst det. Og kanskje vet hun det, sier Tove Steen.

Tove Steen mistet eldstedatteren Thea i juli. Thea Steen engasjerte seg sterkt i kampen mot kreft, blant annet gjennom kampanjen Sjekk deg. Foto: Anders Fehn / NRK

Før kom det to jenter med flyet

Hun holder på å forberede til jul som så mange andre. Men høytider minner henne om datteren som ikke lever lenger.

– I går var jeg på flyplassen for å hente yngstedatteren min som kom hjem til jul fra Oslo. Det er mange ting rundt jul, tradisjoner, som gjør at du får en påminnelse om hva som har skjedd. Jeg har jo pleid å hente to jenter på flyplassen, sier Tove Steen.