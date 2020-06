«Stakkars dame». «Dette er hjerteskjærende og vondt og rått å se på».

Det skriver folk etter å ha sett innslaget om svindelutsatte Lillian Jensen på Dagsrevyen tirsdag kveld.

VIL HJELPE: – Det gjør meg sint og lei meg at noen kan utnytte sårbare eldre. Det hadde vært fantastisk om vi kunne samle inn hele beløpet Lillian ble svindlet for, sier Blikstad. Foto: PRIVAT

Astrid Blikstad er en av mange som ble rørt da Jensen fortale at hun ble svindlet for 340.000 kroner. Hun valgte derfor å opprette en innsamling på spleis.no til 76-åringen.

– Jeg ble veldig trist på hennes vegne. Da tenkte jeg med en gang at dette er noe vi som medmennesker kan hjelpe henne med, forteller Blikstad.

Gråter av glede

Niesen til Jensen, Marit Amundsen har også opprettet en innsamling, og responsen har ikke latt vente på seg.

Onsdag ettermiddag har folk fra hele landet samlet inn 84.000 kroner til de to spleisene. Og pengene fortsetter å strømme inn.

– Det er helt fantastisk, jeg blir så rørt, sier Jensen.

Hun gråter i telefonen da NRK forteller henne om pengene som har blitt samlet inn.

– Jeg er overveldet over hvor mange fine folk som finnes der ute, sier hun.

76-åringen forteller at hun ville ut med historien for å advare andre, og at hun ikke hadde forventet den enorme responsen.

Jensen har nylig begynt med behandling for noen helsemessige plager, og tenkte hun kanskje måtte avslutte dette da hun mistet pengene. Nå forteller 76-åringen at hun fortsatt kan motta den hjelpen hun trenger - takket være gavmildheten til folk.

– Tusen, tusen hjertelig takk, sier hun gråtende.

OVERVELDET: Jensen var redd hun måtte pantsette huset for å få ting til å gå opp. Nå har hun fått støtteerklæringer fra hele landet, og er evig takknemlig for at folk ønsker å hjelpe til. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

– Veldig rørende

– Det er givere fra nord til sør. Det virker som at hele landet er berørt og vil hjelpe.

Det sier niesa til Jensen, Marit Amundsen. Hun synes det er rørende å se at så mange ønsker å bidra, men mener bankene bør bli flinkere til å informere de eldre om svindel.

SKREMT: Marit Amundsen er skremt over hvor enkelt svindlerne kunne kopiere telefonnummeret til banken. Foto: Anders bakkerud larsen / nrk

– Det er jo ikke alle eldre som har nettbank, og da kan man for eksempel sende et brev om å ikke oppgi bankinformasjonen, sier hun, og legger til:

– Det er veldig rørende at folk er så snille. Jeg håper tanta mi får igjen pengene sine og nattesøvnen sin.

Avventer etterforskning

Politiet etterforsker nå saken. Sparebank 1, der Jensen er kunde, avventer politiets videre etterforskning før de avgjør hva de gjør videre.

Bjørnar Mickelson er informasjonssjef i Sparebank 1 Østlandet. Han forteller at banken nå er i gang med å vurdere erstatningsspørsmålet i saken.

Av hensyn til den pågående etterforskningen og taushetsplikten er det lite banken ønsker å si på nåværende tidspunkt.

– Dette er en trist sak som har høy prioritet hos oss, sier Mickelson.

Han sier at banken samarbeider tett med politiet for å forsøke å få tak i svindlerne.