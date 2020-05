«Olga-svindelen» er tilbake: Ti personer svindlet for 1,5 millioner kroner

Det forteller Stein-Vidar Loftås, kommunikasjonsdirektør i Sparebank 1 Nord-Norge.

Det er ikke første gang han opplever at kundene hans blir utsatt for svindelforsøk.

Selv om banken har rutiner for å stoppe svindelforsøk, har noen gått gjennom.

– Bare den siste uken hos oss så er det ti tilfeller der svindelen har blitt fullbyrdet. Det er altså ti eldre mennesker som totalt har tapt over 1,5 milloner kroner, sier Loftås.

Han forteller at svindlermetoden som de har sett i det siste, ikke er noe nytt.

– Det mønsteret, som vi har sett tidligere, er «Olgasvindelen». Det er eldre kvinner som er målgruppen for svindelerne. Vi hadde en bølge for en tid tilbake, da gikk vi ut med ganske mye informasjon, og så roet det seg ned før det nå har tatt seg opp noe voldsomt igjen, sier han.

– Banken vil aldri ringe og be deg om å oppgi koder, sier kommunikasjonsdirektør i Sparebank 1 Nord-Norge, Stein-Vidar Loftås. Foto: Petter Strøm / NRK

Slik fungerer «Olga-svindelen»

Kommunikasjonsdirektøren sier at kundene deres blir oppringt av en person fra en hvilken som helst annen bank, og påstår at det gjelder et lån som de har søkt på hos dem.

Når vedkommende forklarer at dette har de ikke gjort og forklarer hvilken bank de tilhører, sier svindleren at det har skjedd en misforstålse.

Deretter sier svindleren skal kontakte vedkommendes bank for å be de om å ringe kunden fordi de er i ferd med å bli utsatt for svindel.

Etter et par minutter ringer svindleren opp på nytt, hvor den utgir seg for å jobbe i vedkommendes bank. Så forklarer de at vedkommende har blitt utsatt for et svindelforsøk, og ber om Bank-ID for å stoppe svindelen.

Går etter spesifike navn

I mars ble en mann pågrepet og tiltalt for å ha svindlet 15 personer ved å bruke «Olga-svindelen».

Svindleren gikk etter eldre damer som heter Gerd, Anne og Sigrid og Olga.

Olga Frantsvåg fra Sandefjord, var én av 15 kvinner som til sammen er forsøkt svindlet for over fire millioner kroner av mannen, ifølge tiltalen.

– Jeg føler meg litt dum og naiv fordi jeg gikk på dette. Men jeg tenkte jo ikke på at jeg ble lurt, de var profesjonelle, sier 78 år gamle Olga Frantsvåg til NRK.

Olga Frantsvåg ble forsøkt svindlet for 150.000 kroner ifølge tiltalen.G Foto: Fredrik Hansen / NRK

Vil aldri be om koder

Loftås sier at svindlerne bruker nordnorsk dialekt for å virke mer troverdig.

– Når andregangsoppringingen kommer, i vårt tilfelle fra Sparebank 1 Nord-Norge, så er det en svindler med nordnorsk dialekt.

I tillegg klarer svindlerne å gjøre slik at det nummeret folk får opp på telefonen når der ringer, er Sparebank 1 Nord-Norge sitt.

– Vi har tilfeller der kunden har vist sunn skeptisk og spurt hvordan de kan bekrefte at det faktisk er Sparebank 1 som ringer, og da ber svindlerne bare om at de sjekker nummeret. Svindelen er godt i scenesatt, sier han.

En bank vil aldri be om at kunden oppgir koder, som Bank-ID, Bank-ID på mobil eller lignende, sier Loftås.

– Førstehjelpsverktøyet i disse sakene er å ha ryggmargsrefleksen klar på det. Men det er klart, for mange mennesker, spesielt de eldre som ikke er så godt bevandret i teknologi, så er det lett å bli forfjamset og tenker at dette må være riktig. Plutselig har man gjort noe man ikke burde gjøre, sier han.