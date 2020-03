15 ofre: Mann pågrepet og tiltalt for «Olga-svindel»

– Jeg er glad for at en mann er pågrepet, sier Olga Frantsvåg (78) fra Sandefjord.

Hun er en av 15 kvinner som til sammen er forsøkt svindlet for over fire millioner kroner av mannen, ifølge tiltalen. Saken starter i Sør-Trøndelag tingrett mandag.

Ringte kvinnene

NRK omtalte saken i fjor høst da politiet og banker jaktet svindlerne som så ut til å velge sine ofre i telefonkatalogen, ved å søke opp navn som var populære for 70–90 år siden. Svindleren utga seg for å være banken og fikk dermed bank-ID-informasjonen fra kvinnene.

STATSADVOKAT: Unni Sandøy ved Trøndelag statsadvokatembeter. Foto: Kjartan Ovesen / NRK

– Det er en omfattende bedrageritiltale både med tanke på antall fornærmede og beløpene de enkelte er utsatt for å tape. Det er en sak politiet har etterforsket med stor innsats for å få tilstrekkelig informasjon til en tiltale, sier statsadvokat Unni Sandøy til NRK.

Erkjenner noe straffskyld

Også DNB er glade for at de har stoppet mannen som de mener står bak. De anmeldte mannen som politiet nå har tiltalt.

OFFER: Olga Frantsvåg ble forsøkt svindlet for 150.000 kroner ifølge tiltalen. Foto: Fredrik Hansen / NRK

– Vi er veldig fornøyd med at den felles innsatsen som bankene og politiet gjorde for raskt og effektiv å stoppe svindelen ga raske resultater, sier Terje Fjeldvær, leder av Financial Cyber Crime Center, DNBs avdeling for bedrageribekjempelse.

Han sier at både bankene og politiet la ned store ressurser i å bekjempe kriminaliteten.

KRIMSENTER: Terje Fjeldvær (til høyre) leder kollegaene i DNBs sikkerhetsavdeling Financial Crime Center. Foto: Ola Mjaaland / NRK

– Det var en kjent problematikk fra Danmark og Sverige, hvor de har holdt på i flere år uten å klare og bekjempe problemene, sier Fjeldvær.

Tiltaltes har sittet fengslet i påvente av at straffesaken skal opp, siden han ble pågrepet i oktober i fjor, sier mannens forsvarer.

– Han erkjenner straffskyld for noe, men ikke for alle punktene i tiltalen. Og på langt nær det beløpet på over fire millioner kroner som han er tiltalt for, sier advokat Tor Haug til NRK.