Svindlerne ser ut til å velge sine ofre i telefonkatalogen, ved å søke opp navn som var populære for 70 - 90 år siden.

Gerd, Anne, Sigrid og Olga er navn som går igjen i svindelen som har foregått i rundt tre uker. Personer med navnet Olga er mest utsatt.

Et av ofrene er pensjonist og bosatt i Sandefjord.

– Jeg føler meg litt dum og naiv fordi jeg gikk på dette. Men jeg tenkte jo ikke på at jeg ble lurt, de var profesjonelle, sier 78 år gamle Olga Frantsvåg til NRK.

Proffe og norske

Bankene og politiet er ikke overrasket over at mange er blitt ofre for de proffe svindlerne. De snakker norsk og gir inntrykk av at de kjenner banksystemet godt.

Bedragerne sa til Olga at de jobbet i en finansinstitusjon, og at lånet var klart til utbetaling.

Olga Frantsvåg ble forsøkt svindlet for 200.000 kroner Foto: Fredrik Hansen / NRK

– De ringte på fasttelefon. Jeg skal ikke låne penger, sa jeg, og da fikk jeg spørsmål om hvilken bank jeg er kunde i. Jeg oppga DNB og et øyeblikk senere var det en ny stemme på tråden, og jeg trodde jeg var satt over til DNB, sier Olga Frantsvåg.

78-åringen oppga deretter koden på bankbrikken og sekunder senere var 200.000 kroner på vei ut fra kontoen hennes.

– De ga uttrykk for at det var liten tid og at det måtte skje fort. Men da jeg fant frem bankbrikken var de rolige, sier Frantsvåg.

I dette tilfellet klarte banken å stoppe transaksjonen.

Olgas penger ble reddet fordi DNBs sikkerhetsavdeling ante ugler i mosen.

Banken jobber på spreng for å stoppe transaksjoner der kriminelle tømmer kontoene til eldre kvinner.

Terje Fjeldvær (til høyre) leder kollegaene i DNBs sikkerhetsavdeling Financial Crime Center. Foto: Ola Mjaaland / NRK

Enorme beløp

– I den største sakene her i DNB ble 740.000 kroner tappet fra en kunde. I den nest største ble 650.000 kroner tappet, men vi klarte å stoppe noe. Vi kjenner også til en sak hvor det er overført et mindre beløp fra DNB til en annen bank, og deretter ble det tatt ut over én million kroner, sier Terje Fjeldvær, leder av Financial Cyber Crime Center, DNBs avdeling for bedrageribekjempelse.

Totalt er 20 kunder rammet i DNB. Banken har klart å stoppe over en million kroner rett før bedragerne sikret seg pengene. Politiet i Trondheim har pågrepet én person for svindelen som foregår i hele landet. De jakter på flere navngitte personer.

Kristoffer Prangerød er politietterforsker ved politihuset i Trondheim. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Det er påfallende at man går etter eldre som kanskje har mer tillit til banksystemet og elektroniske løsninger. Det er svært trist at det er eldre som blir utnyttet på denne måten, sier etterforsker Kristoffer Prangerød i Trøndelag politidistrikt.

Oppgi aldri passord eller BankID til noen, sier politi og bank. Heller ikke banken din trenger å spørre om det. Svindlerne flytter ofte de stjålne pengene gjennom flere kontoer, og det er derfor vanskelig å inndrive pengene.

– Vi får en del penger tilbake. Og så vil det bli en individuell vurdering på hver kunde ut fra informasjonen de gir hva vi kan betale tilbake, sier Fjeldvær til NRK.