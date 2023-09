Nyheten ble presentert av minister for forskning og høyere utdanning, Sandra Borch (Sp) på en pressekonferanse i Gjøvik mandag morgen.

– Vi har behov for flere leger. Denne regionen er viktig. Flere i området kan nå studere til å bli leger og bosette seg i regionen, sier Sp-statsråd Borch.

Det er de fire siste årene av medisinutdanningen som nå skal kunne tas i Gjøvik, slik NTNU også tilbyr i Ålesund og Levanger. De to første årene av utdanningen vil fortsatt være i Trondheim.

Sandra Borch påpekte at Senterpartiet nå prioriterer å desentralisere utdanning.

Rørt til tårer

Nyheten ble mottatt med stor glede på Gjøvik mandag morgen.

– Dette er en strålende nyhet. Det her er viktige studieplasser for oss. Nå får vi en hel bredde av helseutdanning, sier rektor på NTNU Gjøvik, Anne Borg.

Hun sier de satser på å ta i mot de første medisinstudentene neste år.

Ordfører i Gjøvik, Torvild Sveen, var rent rørt, da han fikk ordet på pressekonferansen.

RØRT: Ordfører i Gjøvik, Torvild Sveen (Sp), var rørt til tårer, da nyheten ble sluppet mandag morgen. Foto: NRK

– Dette er en av de største dagene vi har fått oppleve, sier han.

– Dette er ikke bare viktig for Gjøvik, men også for hele regionen og hele Innlandet, sier Sveen.

Det er snakk om 80 studieplasser etterhvert. Ordføreren sier de håper å skape et så godt tilbud at de medisinutdannede blir værenede i regionen når de er ferdig utdannet.

80 PLASSER: Det er de fire siste årene av medisinutdanningen som skal kunne tas på NTNU i Gjøvik. Foto: Stine Bækkelien / NRK

NTNU Gjøvik ligger på Kallerud.

Universitetet har i dag omtrent 4000 studenter.

Fra før av tilbyr de utdanning innenfor informatikk, helse, design, teknologi og økonomi, ifølge deres egne nettsider.

Her tilbys det medisinutdanning i Norge Ekspander/minimer faktaboks NTNU i Trondheim: Mulig å ta fire siste år i Ålesund og Levanger.

Universitetet i Oslo

Oslo Nye Høyskole - Ett år i Norge og fem år i Ungarn.

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Bergen Kilde: Utdanning.no

KALLERUD: NTNU i Gjøvik ligger her.

Fysioterapiutdanning til Elverum

I helgen ble det også klart at det også settes av 7,7 millioner kroner til fysioterapiutdanning ved høgskolen i Innlandet, avdeling Elverum.

Det ble klart da finansminister Trygve Slagsvold Vedum besøkte Elverum i helgen. Han mener dette vil styrke både sykehuset og høgskolen.

Ambisjonen er 120 studieplasser fordelt med 40 studenter på hvert av de treårige trinnene.

Rektor ved Høgskolen i Innlandet, Per Jacob Svenkerud, sier de jobber med å starte opp utdanningen allerede fra høsten 2024.

– Dette er gode nyheter som gjør at vi kan i gang med å planlegge et nytt studium i fysioterapi. Nå må vi gå i dialog med kunnskapsdepartementet for å sikre at dette utdanningstilbudet får den varige finansieringen som trengs.