Slipp oss til

I diskusjonen om fastleger skal få fortsette i yrket etter fylte 75 år, pekes på at det er for få fastleger her i landet. Og det er riktig. Så mange som 200 000 innbyggere står uten fastlege. Derfor har flere tatt til orde for at fastleger ikke bør avskiltes på grunn av alder alene.

Men ingen nevner at det hvert år er hundrevis av unge, nyutdannede leger som ikke får mulighet til å bidra i fastlegetjenesten, fordi det ikke er nok turnusstillinger.

Våren 2022 søkte nesten 1200 leger om turnusplass, men mindre enn halvparten av dem fikk det. Turnusstillingene kalles i dag LIS1 (lege i spesialisering del 1), og er nybegynnerstillinger for leger. Det må alle leger ha for å kunne spesialisere seg i for eksempel allmennmedisin eller psykiatri.

Det er trist at over 600 leger, der mange ønsker å avhjelpe på legemangelen i Norge, blir satt på vent. Og regjeringen har ikke gjort situasjonen noe bedre, tvert om.

Ettersom turnusstillingene er en åpenbar flaskehals for å få nok leger inn i helsevesenet, forpliktet det rødgrønne flertallet på Stortinget i 2021 seg til å øke antallet stillinger med 62 plasser.

Dette var i tråd med Helsedirektoratet og andre faggruppers klare råd.

Men i statsbudsjett for 2023 brøt Kjerkol det hun hadde lovet. Helseminister Ingvild Kjerkol trakk tilbake finansieringen for 31 turnusstillinger, og gjorde flaskehalsen for unge leger trangere. Med regjeringens politikk kommer det nå årlig 31 færre leger inn i helsevesenet. Dette er leger som har hele sin arbeidskarriere foran seg.

At unge, nyutdannede leger ikke slipper til, er det som må fram i debatten om legemangel, ikke pensjonsalderen til leger med karrieren bak seg.

Dette kuttet i antall turnusstillinger, er rett og slett uforståelig. Det er ikke snakk om dyre utgifter på helsebudsjettet, relativt sett. En LIS1-stilling har en utgift på cirka 1 million kroner årlig, det vil si 31 millioner kroner for de 31 stillingene. Til sammenlikning bevilget regjeringen i år 720 millioner kroner ekstra til fastlegetjenesten, etter sigende for å rekruttere og beholde flere i ordningen.

Helseministeren brukte altså 720 millioner kroner på å rekruttere fastleger til yrket, samtidig som hun kuttet i antallet nye leger som kan bli fastleger. Dette ettersom 31 millioner ble en for høy pris. Forstå det den som kan.

Hvis kunnskapsministeren hadde bevilget 720 millioner kroner på å rekruttere flere elektrikere, samtidig som hun målrettet kuttet i antallet lærlingstillinger for elektrikere, hadde man lett sett hvor riv ruskende galt dette hadde vært.

Vi kan være enige om at leger ikke bør avskiltes på grunn av alder alene.

Men det er enda viktigere å få ned køen av unge leger som vil inn i fastlegeordningen.