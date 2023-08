Økt grunnbemanning, kortere pasientliste, kortere arbeidsdager, «nordsjøturnus», mer tid til pasientene og fleksible løsninger tilpasset den enkelte lege. Det er noen av tiltakene Senja kommune har gjort for å rekruttere nye leger.

For kort tid siden var seks av fastlegestillingene i kommunen fylt av vikarer, fordi ingen kvalifiserte fastleger søkte på stillingene. Nå har de klart å fylle åtte stillinger med fast ansatte fastleger.

For på utlysningene for de siste legehjemlene fikk de 19 søknader.

– Legene ønsker levelige arbeidsvilkår og mulighet for familieliv. Når vi klarer å rekruttere legene vi har behov for, så kan vi også redusere pasientlistene, sier ordfører Tom Rune Eliseussen (Sp).

Senjaordfører Tom Rune Eliseussen. Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

Han mener rekrutteringsvideoen de lagde, hvor de viste den nye arbeidshverdagen til legene i Senja, har bidratt til at flere ønsker å jobbe der. I vår bestemte politikerne seg også for å gi legestudenter inntil 300.000 kroner i rekrutteringstilskudd. Det mot at legene binder seg til å jobbe minst to år hos dem etter endt utdanning.

Det gjør at både ordføreren, helseledelsen og legene mener de kan ha knekt koden på fastlegekrisa.

– Pasientkrise

En av de nytilsatte legene er Hans-Olav Eriksen. Han startet i sommer og er påtroppende kommuneoverlege.

Han kommer fra jobben som kommuneoverlege i Lyngen. Den samme jobben har han hatt også i to andre kommuner i Troms. Han beskrive fastlegekrisa som ei pasientkrise.

– Det er ei krise for folk, spesielt i distriktene. Har du alvorlig sykdom, er det viktig at legen din kjenner deg, at du er trygg og at du får den oppfølginga du skal. Når du mangler en fastlege, mangler du også denne tryggheten, sier han.

Dette er tiltakene Senja kommune gjør: Ekspander/minimer faktaboks Har økt bemanninga med tre nye legehjemler og økt antall stillinger for medhjelpere på legevakt. Redusert pasientlister. Fastleger kan ha inntil 1500 pasienter. I Senja har legene mellom 700 og 800. Tilpasser arbeidshverdagen til legens hverdag, slik at legene kan jobbe vanlige arbeidsdager. Lar legene velge om de vil være ansatt på fastlønn eller jobbe som selvstendig næringsdrivene lege. I Senja er det nå omkring 50-50 av hver. Tilbyr legene mulighet for såkalt «nordsjøturnus». Det vil si fire uker på og fire uker av. To av de nye legene vil jobbe på denne måten. Gir rekrutteringsstilskudd til legestudenter på 50.000 kroner per semester i de tre siste årene av studiet. Bindingstida er på to år. Har laget en reklamefilm som viser tiltakene i praksis.

Den samme tryggheten mener han legene også får, når de kjenner pasientene sine godt.

Han beskriver grepene Senjas politikere, administrasjon og leger har gjort for å rekruttere fastleger som en trygghet for både leger og pasienter.

– Vi tilpasser stillingene til legenes hverdag. Du har mulighet til å jobbe på dagtid, og ikke utover kveld og natt. Vi reduserer legevaktbelastninga, og ikke minst er det en struktur som er tilpasset legens ønsker.

Kommuneoverlege Hans-Olav Holtermann Eriksen har så vidt fått flyttet inn på kontoret sitt. Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

Alle de åtte nye legene er ikke alle på plass ennå. Men det vil de være i løpet av seks til 12 måneder. Med dem vil det være 23 fastleger i kommunen.

– Når tør du å garantere at alle innbyggerne i Senja har en fastlege?

– Jeg har stor tro på at Senja har stabilisert seg innen ett år. Jeg er rimelig sikker, men tør ikke garantere, for at vi har et tilbud til alle innbyggerne i løpet et år, sier han.

Vil ha et liv utenom jobben

Elisabeth Skogheim har i flere år jobbet som fastlege i Senja kommune. Hun har vært igjennom perioder hvor det knapt har vært søkere på ledige legejobber. Hun mener grepene rundt legenes arbeidstid har vært viktig for at situasjonen har snudd.

– Det er viktig for oss leger å leve et liv utenom jobben. Det handler om å kunne dra hjem på ettermiddagen. Og at vi kan levere og hente i barnehage eller skole til vanlig tid. Det er viktig, sier hun.

Kommuneoverlege Hans-Olav Eriksen og fastlege Elisabeth Skogheim. Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

Skogheim har jobbet som fastlege siden 2009. Hun sier at jo lengre hun har jobbet, jo kortere har pasientlista blitt.

– Det sier noe om arbeidsbelastninga. Selv om man blir dyktigere og kan jobbe raskere, så har jeg måttet redusere på lista mi. Mengde oppgaver har økt vanvittig mye de siste årene, særlig siden samhandlingsreformen, sier hun.

– Utfordringen er arbeidsbelastning

Nils Kristian Klev er leder av Allmennlegeforeningen. Han er positiv til flere av tilakene Senja kommune har satt inn, spesielt muligheten til å tilpasse arbeidshverdagen.

– Det er det mange er opptatt av, fleksibilitet. Det er en fin måte å gjøre fastlegeyrket attraktivt, at alle ikke må passe i en form, men at det er rom for individuell tilpasning, sier Klev.

Nils Kristian Klev, leder av Allmenlegeforeningen, er positiv til flere av tiltakene fra Senja kommune. Foto: Allmennlegeforening

Han er mer kritisk til tiltaket rettet mot legestundentene, og mener binding kan være krevende tidlig i karrieren da livet kan fort ta en annen sving enn det man hadde sett for seg.

Den store utfordringen mange steder, er ifølge Klev den totale arbeidsbelastningen.

– Mye tyder på at det er fult mulig å få tak i leger, men ikke uten at man legger litt ekstra i potten. Ikke penger i seg selv nødvendigvis, men større fleksibilitet, tid til faglig utvikling og en håndterbar samlet arbeidsbelastning. Det krever ofte noen flere leger enn det kommunene har i dag, sier han.

Løsninga?

Skogheim poengterer at det er minst like viktig å få leger til å bli værende i jobben, som å rekruttere nye inn.

– Det nytter ikke å rekruttere 20 nye leger uten at de blir. Arbeidsvilkårene må være reelle og gode. Det må være mulig å være lege, mamma og fotballtrener i Senja kommune, sier Skogheim.

Ordfører Tom Rune Eliseussen fastlege Elisabeth Skogheim, Evy Nordby, virksomhetsleder Distriktsmedisinsk senter Midt-Troms og kommuneoverlege Hans-Olav Eriksen. Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

Ordføreren håper de nå har knekt nettopp den koden. Han har tro på at de åtte nye legene vil få et langt arbeidsliv i kommunen.

– Mener dere at Senja har funnet løsninga på fastlegekrisa i Norge?

– Det er for tidlig å si. Vi har gjort noen grep. Vi vil se på sikt om vi har lyktes. Det er i alle fall et godt utgangspunkt for å levere den tjenesten som innbyggerne trenger, sier Eliseussen.