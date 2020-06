– Nå driver vi og pakker her, og rydder bilen så den skal bli hyggeligere å sitte i, forteller tobarnsfar Vegard Sveen i Brumunddal.

Han og døtrene Pernille (11) og Albertine (8) skulle egentlig på ferie i Sverige, men nå blir det biltur i Norge i stedet.

Planen er å kjøre 70 mil fra Brumunddal til ei hytte de har fått låne i Rørvik i Nord-Trøndelag. Der skal de være ei uke, for så å kjøre nedover igjen.

Det blir noen timer i bil, og dermed ble det plutselig aktuelt å plukke fram igjen bil-dvd'en, som har ligget brakk i mange år.

– Den er litt ødelagt, så det må vi få fiksa før vi drar.

FAMILIETUR: Kjølebagen er klar for tur. Det samme er Vegard, Pernille og Albertine. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Overambisiøse foreldre

2020 = sommeren der mange skal «gjøre» Norge. Folk planlegger lange bilturer med barn i baksetet, telt og hengekøye i bagasjerommet, eller med campingvogn på slep. Mange har investert i, eller leid, bobil.

Diskusjonene går om reiseruter og hva det er viktig å få med seg, ikke minst på Facebook-gruppa «Tilbring sommeren i Norge», med over 300.000 medlemmer.

LANGE RUTER: Et eksempel på ei reiserute en familie med barn har planlagt i sommer. Hentet fra Facebook-gruppa «Tilbring sommeren i Norge». Foto: skjermdump/Facebook

Men – reiser du med barn er det viktig å ikke gape over for mye, mener redaktør Torild Moland i Magasinet Reiselyst.

Hun har selv vært på utallige bilturer med barna sine, og har gitt ut boka «121 fantastiske opplevelser i Norge».

– Har du barn, er én aktivitet om dagen mer enn nok. Hvis dere for eksempel skal bade i jettegryter, gå via ferrata eller noe helt annet – det vil fylle dagen, sier hun.

Moland sier hun tror mange foreldre er overambisiøse og skal oppleve ALT på én ferie.

Mange vil både nordover, vestover og sørover på samme tur.

– Det kan jeg si med én gang: Det går ikke! Norge er langt. Bestem dere for ett område og ikke gap over for mye. Reiser dere med barn så kan man reise litt rundt en stund, men deretter bør man ha en base og finne roen i minst to-tre dager, sier hun.

BER FOLK ROE NED: Torild Moland anbefaler folk med barn å ta ned ambisjonene, og heller være i ro på ett sted i noen dager. Moland mener det er leit å måtte forlate et fint sted bare fordi man skal holde seg til den eventuelt planlagte kjøreruta. Foto: Magasinet Reiselyst

– Biltur kan bli som et fengsel

Psykolog Espen Røysamb ved Universitetet i Oslo sier at det som er det viktigste for at en ferie for et barn skal bli bra, er at man har det han kaller «langsom tid», uten å farte fra det ene til det andre.

Røysamb sier at en biltur kan oppleves som veldig mye langsom tid, og at det både kan være bra og dårlig for både barn og voksne.

– I verste fall er en biltur forferdelig. Hvis det er underliggende konflikter, kan bilen føles som et fengsel.

På den andre siden: En hyggelig biltur der man sammen er på vei mot noe, nye opplevelser, så kan det å være underveis være givende for alle.

PSYKOLOG: Espen Røysamb ber foreldre ta med barna på ferieplanleggingen. Foto: Universitetet i Oslo

Mulighet for stopp i det fri

Dette mener Røysamb er sentralt for en god biltur: Hvis man tar med barna på planleggingen, slik at de vet hva som skal skje, har man et godt utgangspunkt. Man må også forberede barna på at det blir mange timer i bil, selv om det kan være en prøvelse.

Evalill Karevold er også psykolog, og hun er i likhet med Røysamb opptatt av å planlegge stoppene.

– Er det små barn så kan det bli en kjempefin opplevelse med piknik i det grønne. Ta med kjølebag, og sett dere et hyggelig sted. Dette vil barn sette stor pris på, og det er lettere å være aktiv på et slik sted, sier hun.

Hvis man legger opp til kontinuerlig kjøring, altså at man reiser til et nytt sted for å overnatte hver dag, mener Karevold det er viktig for barn at det blir en viss rutine på dagen.

– Barn er forskjellige, men mange barn liker at det er faste punkter gjennom dagen. Dette kan være lunsj i det fri, faste is-stopp etc. Da kan de glede seg til noe de vet vil komme, sier hun.

BADESTOPP: Det er smart å legge inn et bad, eller annen fysisk aktivitet, når man gjør et stopp. Kanskje dere oppdager en ny perle samtidig? Bildet er fra Sandefjord. Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

Planlagt overnatting

I Brumunddal er pappa Vegard klar på at de skal forsøke så godt de kan å få en hyggelig tur, tross lang avstand. Han lar for eksempel barna stort sett bestemme over musikken.

For at det ikke skal bli for lange kjørestrekk, har de planlagt en overnatting i Trondheim.

– Vi skal reise med en annen familie som ikke har vært der før, så vi gleder oss til å vise dem litt rundt, sier han.

GLEDER SEG: Vegard, Albertine og Pernille skal kjøre langt, men deretter skal de være i ro på ei hytte i nesten ei uke. – For oss er det viktig å roe ned etter en lang kjøreetappe, tror Vegard. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Slik gjør du bilturen bedre for barna (og deg selv):

Planlegg turen sammen med barna! Se på bilder av det dere skal gjøre. Det er fint å glede seg sammen.

Pauser er gull verdt! Bryt opp monotonien. Selv små stopp har stor verdi.

Vær fysisk aktive når dere stopper! Bad, gå en tur, lek. Da blir det roligere for alle i bilen når dere skal kjøre videre.

Ingen har vondt av å kjede seg litt, men hvis det blir for mye «kjeding» kan det føre til krangler.

Vær impulsive og stopp lenge på fine steder dere trives på! Vær nysgjerrige sammen, og skap et felles engasjement for det dere møter på veien.

Ta en runde før turen der alle kommer med sine ønsker for turen! Kanskje de voksne kan bli positivt overrasket over noe barna foreslår? Det er de voksne som til syvende og sist må bestemme, men barna må også føle at de blir hørt og tatt hensyn til. Kanskje dere kan bestemme aktivitet annenhver dag?

BILTUR: Her er Magasinet Reiselyst-redaktør Torild Moland på tur med familien for noen år siden. De kjørte hele E6 fra Oslo til Kirkenes, men hadde flere stopp underveis der de var over flere dager. Foto: privat /

Huskeliste for Norgesferien