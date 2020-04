Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Dette betyr så mye for oss. Det kan faktisk være redningen, sier Ove Lilleengen, bestyrer på DNT-hytta Sota sæter i Skjåk.

Han driver stedet med kona Silje, og de ferske hyttevertene fikk en brå start på vertskapsrollen.

Etter bare noen måneders drift slo koronaviruset til, og DNT valgte å stenge alle hyttene sine. Det samme gjorde en rekke andre hoteller og overnattingssteder landet rundt.

Dermed gikk de glipp av blant annet den viktige påskeuka, der hundretusenvis av gjester normalt strømmer til fjells.

Bare på Sota sæter tapte de rundt 1, 1 millioner kroner på å stenge ned. Nå håper de at resten av vårsesongen, og en god sommer og høst, blir redningen.

TOMT: Normalt skulle det vært folksomt i bakkene i Hafjell. Men vinteren 2020 ble annerledes for norske alpinanlegg. Bilde fra Hafjell 20. mars. Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK

Åpner så smått

Etter at hytteforbudet ble opphevet 20. april, har flere bedrifter begynt å se på mulighetene for en gradvis gjenåpning.

Det settes imidlertid strenge krav til smittevern.

Det er snakk om få gjester, god avstand, og ekstra renhold.

Buffé er ikke lov, så gjestene får servert frokost på tallerken.

Likevel er det av stor verdi og få ta imot gjester, ifølge vertskapet på Sota.

– Vi ønsker å gi folk gode opplevelser i en vanskelig tid. Her blir det muligheter for guidete toppturer og lokalmat. Og det er fortsatt mye snø i fjellet, sier en smilende Ove Lilleengen, mens han skrur opp plexiglass i resepsjonen.

TILTAK: Ove Lilleengen skrur opp plexiglass i resepsjonen for å unngå smitte mellom gjester og ansatte. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Hvor mye kan man reise (i Norge) nå? Ekspandér faktaboks 21. april, dagen etter at hytteforbudet ble opphevet, kom Folkehelseinstituttet med nye råd for fritidsreiser nasjonalt:

Det er fortsatt et godt smittevernråd å redusere fritidsreiser. Unngå rundreiser og planlegg reisene med tanke på at du ikke bidrar til smittespredning mellom steder.

Reiser til hytte hvor du stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemstedet, utgjør således mindre fare for smittespredning.

Ved fritidsreiser er det ekstra viktig å holde seg til de generelle rådene:

Er du syk skal du ikke gjennomføre fritidsreiser, heller ikke til hytta. Da skal du være hjemme.

Du skal heller ikke reise eller dra på hytta når du er i karantene. Det eneste unntaket er når du er uten symptomer, og opphold på hytta er eneste måte å unngå nær kontakt med et covid-19-sykt hustandsmedlem.

Reis hjem, dersom tilstanden tillater det, hvis du blir syk mens du er på hytta eller på reise.

Ikke foreta reiser eller aktiviteter som gir økt risiko for at du får behov for redningstjenesten eller helsetjenesten.

Unngå kollektivtransport når det er mulig.

Sørg for å overholde helsemyndighetenes oppfordring om 2 meters avstand til andre i dine omgivelser. Vær i størst mulig grad bare sammen med dem du er sammen med til vanlig og er på reise med.

Unngå trengsel i butikker som er dimensjonert for færre mennesker. Ta om nødvendig med det du trenger hjemmefra.

Sjekk nettsiden til kommunen du skal reise til for å finne ut om de har lokale restriksjoner eller råd som er relevante. Du bør ikke belaste kommunen med å ta kontakt med dem for å sjekke dette ut, eller be om unntak hvis kommunen har lokale restriksjoner eller råd, men forholde deg til disse. Kilde: Folkehelseinstituttet

Bråstopp i omsetning

Våren 2020 ble bekmørk for norsk reiselivsbransje. NHO reiseliv har fulgt situasjonen nøye. De har blant annet hatt ukentlige undersøkelser blant de 3300 medlemsbedriftene sine.

I en undersøkelse fra 17. april svarte nær 8 av 10 bedrifter at de hadde fått opp mot 100 prosent lavere omsetning denne våren. 9 av 10 bedrifter har permittert ansatte.

Mange av bedriftene valgte å stenge dørene helt for en periode.

Andre har hatt åpent, men med begrensninger.

Felles for dem alle, er en bråstopp eller kraftig nedgang i omsetningen.

Slik er situasjonen for reiselivet nå Ekspandér faktaboks NHO har gjennomført ukentlige undersøkelser blant sine medlemmer for å kartlegge hvordan koronakrisen påvirker reiselivsbedriftene.

Etter at kontantordningen ble lansert har de sett en liten nedgang i antall stengte bedrifter og antallet som frykter konkurs.

Her er noen av hovedfunnene i siste undersøkelse gjennomført 17. april.

8 av 10 reiselivsbedrifter med 76 – 100 prosent lavere omsetning. På spørsmål om hvordan omsetningen har vært de siste 4 ukene sammenlignet med samme periode i fjor svarer 9 av 10 bedrifter at de har redusert omsetningen med mer enn 50 prosent. Nær 8 av 10 bedrifter (77 prosent) har fått 76-100 prosent lavere omsetning som følge av koronakrisen.

På spørsmål om hvordan omsetningen har vært de siste 4 ukene sammenlignet med samme periode i fjor svarer 9 av 10 bedrifter at de har redusert omsetningen med mer enn 50 prosent. Nær 8 av 10 bedrifter (77 prosent) har fått 76-100 prosent lavere omsetning som følge av koronakrisen. 3 av 10 har planer for oppsigelser. 9 av 10 bedrifter har permittert sine ansatte. 78 prosent har permittert 76 – 100 prosent av de ansatte. 3 av 10 har planer for oppsigelser som følge av koronaviruset. Blant bedrifter med mange ansatte er det flere som svarer at de planlegger oppsigelser. Blant de bedriftene med mer enn 50 ansatte svarer så mange som 68 prosent at de har planer for oppsigelser.

9 av 10 bedrifter har permittert sine ansatte. 78 prosent har permittert 76 – 100 prosent av de ansatte. 3 av 10 har planer for oppsigelser som følge av koronaviruset. Blant bedrifter med mange ansatte er det flere som svarer at de planlegger oppsigelser. Blant de bedriftene med mer enn 50 ansatte svarer så mange som 68 prosent at de har planer for oppsigelser. Færre med pengeproblemer og færre som frykt for konkurs. Fortsatt mangler over halvparten (56 prosent) av reiselivsbedriftene penger til å betale regninger, men det er en nedgang fra 64 prosent som svarte det samme i forrige undersøkelse (gjennomført 1 – 2. april). Det er også en nedgang i bedrifter som vurderer at det er reel risiko for at bedriften går konkurs som følge av koronakrisen. 52 prosent frykter konkurs, mens 60 prosent svarte det samme i forrige undersøkelse.

Fortsatt mangler over halvparten (56 prosent) av reiselivsbedriftene penger til å betale regninger, men det er en nedgang fra 64 prosent som svarte det samme i forrige undersøkelse (gjennomført 1 – 2. april). Det er også en nedgang i bedrifter som vurderer at det er reel risiko for at bedriften går konkurs som følge av koronakrisen. 52 prosent frykter konkurs, mens 60 prosent svarte det samme i forrige undersøkelse. Nedgang i antall stengte bedrifter. 6 av 10 reiselivsbedrifter (61 prosent) er stengt. Det er en nedgang fra 68 prosent som svarte at de var stengt i forrige undersøkelse. 7 av 10 bedrifter kommer til å holde åpent med redusert bemanning de neste ukene. 7 prosent svarer at de planlegger å holde åpent som før. Kun 2 prosent svarer at de kommer til å stenge bedriften – en nedgang fra 6 prosent som svarte at de ville stenge bedriften om kort tid i forrige undersøkelse.

6 av 10 reiselivsbedrifter (61 prosent) er stengt. Det er en nedgang fra 68 prosent som svarte at de var stengt i forrige undersøkelse. 7 av 10 bedrifter kommer til å holde åpent med redusert bemanning de neste ukene. 7 prosent svarer at de planlegger å holde åpent som før. Kun 2 prosent svarer at de kommer til å stenge bedriften – en nedgang fra 6 prosent som svarte at de ville stenge bedriften om kort tid i forrige undersøkelse. 7 av 10 bedrifter mener kompensasjonsordningen vil hjelpe dem.

På spørsmål om i hvilken grad kompensasjonsordningen, som gir økonomisk støtte til faste kostnader for bedrifter med tapt inntekt, er til hjelp for bedriften svarer 7 av 10 at ordningen er til "stor eller noen grad" til hjelp. 36 prosent svarer "i stor grad". Kilde: NHO reiseliv

ÅPNER: Stryn kommune har mange populære campingplasser. Kommunen skriver på sin hjemmeside at campingplassene kan åpne for gjester fra 28.04. dersom de legger til rette for gode smitteverntiltak. Alle innendørs fellesanlegg og fasiliteter, utenom toaletter, må holdes stengt. Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Gradvis gjenåpning

Administrerende direktør i NHO reiseliv, Kristin Krohn Devold, håper nordmenn benytter seg av lokalt reiseliv framover.

– Nå gjelder det å få i gang hjulene. Det må selvfølgelig tas hensyn til smittevern, for eksempel ved å legge til rette for distanse mellom gjestene, sier Krohn Devold.

Direktøren sier mai kan bli en måned der mange kanskje tar en forsinket påskeopplevelse.

– Vi håper at hyttebefolkning og lokalbefolkning nå støtter sine nærliggende bedrifter og sørger for litt omsetning, sier hun.

NHO reiseliv har laget en egen veileder for smittevern for reiselivet, på grunn av mange spørsmål fra bransjen. Det er ventet at det skal komme en egen veileder fra myndighetene.

REISELIVSSJEF: Kristin Krohn Devold er administrerende direktør for NHO reiseliv. Hun ber nå nordmenn sørge for å gi omsetning til sårt trengende, lokale bedrifter innen reiselivet. Foto: Oda Hveem

Forsiktige optimister i Trysil

Trysil er av de hardest rammede kommunene under koronakrisen. I løpet av to uker rundt påske tapte næringslivet der anslagsvis 750 millioner kroner.

Nå begynner reiselivet så smått og våkne igjen. Det er mellomsesong i Trysil i mai, så normalt holder mange av overnattingsstedene stengt.

Men noe av hyttefolket er tilbake, og bookingene for sommeren begynner å komme.

– Vi ser økende trafikk på nettsida vår. Vi satser for fullt på sykkel og de andre aktivitetene her til sommeren. Håpet er at det kan hjula i gang i næringslivet, sier Gudrun Sanaker Lohne, turistsjef i Trysil.

SYKKELSATSING: Alpinstedet Trysil har de siste årene satset på sykkel i sommersesongen. Dette har vært en suksess, og nå håper de det kan bli en god sommer på tross av situasjonen. Her er turistsjef Gudrun Sanaker Lohne ute på sykkel, bildet er fra 2015. Foto: Stein S Eide / NRK

Fordel med små steder

Også i reiselivsbygda Valldal på Sunnmøre er det ny optimisme. Turistperlen Juvet Landskapshotell åpner igjen 1. mai, etter at de måtte stenge 12. mars.

Landskapshotellet har rundt ti rom og kan huse opptil 20 gjester. Det er en fordel i denne tiden, mener hotelleier Knut Slinning.

– Gjestene bor i hvert sitt hus og det er god plass der de skal spise. Mange som kommer hit er også opptatt av naturen og skal tilbringe mye tid ute, så vi mener at det vil gå bra, sier han.

JUV: Juvet Landskapshotell i Valldal ligger rett ved siden av Gudbrandsjuvet, Nord-Europas største jettegryte. Nå åpner de dørene, med spesielle korona-tiltak. Foto: Juvet landskapshotell

De har imidlertid tapt store summer på koronaviruset.

–Vi hadde hotellet fullt av utenlandske turister og var fullbooket fra mars til ut i september. Dermed tapte vi halve omsetningen i mars og hele omsetningen i april. Det er snakk om en halvannen million i omsetning, sier Slinning.

Juvet baserer seg til vanlig på 60 prosent utenlandske gjester. Hotelleieren forteller at de har merket en stor pågang fra nordmenn nå.

– De fleste har innsett at ferien trolig må bli i hjemlandet. Dermed håper vi å kunne berge noe av sesongen, sier han.