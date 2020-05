Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Du ser kanskje for deg middelaldrende par i matcende camping-antrekk når du skal se for deg den typiske bobilturisten?

Da må du tro om igjen, for også blant yngre har interessen vokst.

Silje Bekken Nordberg fra Jaren i Innlandet leier bobil for første gang, og er en av mange unge som ønsker å ta ferien på fire hjul i år.

34-åringen skal reise rundt om i landet med familien på fem, og gleder seg til å se Norge med nye øyne.

GLEDER SEG: – Amanda Bekken Nordberg (6) og Edvard Bekken Nordberg (10) er blant de fem som skal være med på bobilferie i sommer. – Jeg liker å prøve nye ting, så dette gleder jeg meg til, sier Edvard. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Vi skal blant annet til Verdens Ende i Tjøme og forhåpentligvis til Dyreparken i Kristiansand om de ikke stenger.

Nordberg er en uerfaren bobilkjører, men tror det kan være et godt alternativ når sommerferien nå må tilbringes i Norge.

– Det er jo veldig sosialt å være på camping. Samtidig kan man reise dit man ønsker, så det er veldig fritt sammenligna med å for eksempel bo på hotell.

Bobilturer får også oppmerksomhet i sosiale medier. Her fra Haukelifjell:

Populært blant unge

McRent, Europas største bobilutleie kjede, har den siste tiden sett en klar økning av yngre leietakere.

– Snittalderen i år er omtrent på 35 år, mot 45 tidligere år, sier Stian Skaufel, sjef ved McRent Oslo.

Kjeden som har syv stasjoner rundt om i Norge, har rundt 300 utleide biler mellom 1. juni og 31. august i år. Dette er 10 prosent mer enn i fjor.

Også FINN.no merker en økning i antall besøkende på sine bobil-annonser. Bare i april har nærmere 1,3 millioner besøkt annonsene - som er 41 prosent flere besøk enn i fjor.

Søndag 3. mai var mer enn 73 tusen innom annonsene, som er mer enn noensinne.

POPULÆRT: Myndighetenes oppfordring om å droppe utenlandsturen har gjort at bobilutleien har skutt i været. – I siste halvdel av april har det blitt sendt nesten tre ganger så mange henvendelser som i samme periode i fjor, opplyser Magnus Frøshaug Ryhjell, forretningsutvikler i FINN motor. Foto: Caroline Roka / FINN

Magnus Frøshaug Ryhjell, forretningsutvikler i FINN motor, forteller at de også ser en vekst i yngre besøk den siste tiden. I tillegg viser ferske tall fra nettsiden at hele 83 prosent flere leter etter å leie bobil i april i år enn i fjor.

– Så langt ser vi at vi vokser med cirka 20 prosent i antall besøkende under 40 år. Det er helt klart at det at sommerferien skal tilbringes i Norge gjør at flere unge vurderer bobil som et alternativ.

Markant økning etter påske

Flere har også lyst til å kjøpe bobil direkte fra forhandler.

Ole Jan Stubberud, daglig leder ved Mohagen bil i Innlandet, forteller at bobilsalget aldri har vært bedre enn nå.

– Salget har doblet seg fra i fjor. Det er helt fantastisk. Allerede i januar gikk det godt hos oss, men etter påske har det tatt helt av. Hittil i år har vi 89 kontrakter. På denne tiden i fjor solgte vi 51 bobiler.

Stubberud forteller at bransjen trenger gode tall nå, da det har vært noen tøffe år tidligere.

– Salget i år kommer godt med. Vi merker også en stor forskjell på nye kunder i år. I tillegg er det gøy å se at vi får flere yngre kunder nå, sier han.