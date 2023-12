2024 blir inneklemt dag-o-rama – for å si det mildt.

Det er ingen røddager som havner i en helg og 17. mai er en fredag.

Julaften faller i 2024 på en tirsdag, og dermed faller 1. og 2. juledag på onsdag og torsdag. Dermed er det en inneklemt dag den 27.

Organisasjonspsykologen forteller at det er gull for vår mentale helse – gitt at man bruker fridagen riktig.

Viktig for å være tilfreds med livet

Christina Nerstad er professor i organisasjonspsykologi på Handelshøyskolen BI, og har forsket mye på motivasjon og tilrettelegging for jobbrelatert helse og velvære.

Hun sier det er viktig å hente seg inn fra arbeidshverdager med mange krav og høye forventninger.

– Det er avgjørende for velværen vår, det bidrar til bedre søvn, positive følelser og er viktig for vår tilfredshet med livet.

I tillegg kan det å ta seg fri bidra til å styrke våre sosiale relasjoner og familieopplevelser – som jo kan være fint i disse ferietider.

Fridager i 2024 1. nyttårsdag 1. januar mandag Palmesøndag 24. mars søndag Skjærtorsdag 28. mars torsdag Langfredag 29. mars fredag 1. påskedag 31. mars søndag 2. påskedag 1. april mandag Offentlig høytidsdag 1. mai onsdag Kristi Himmelfartsdag 9. mai torsdag Grunnlovsdagen 17. mai fredag 1. pinsedag 19. mai søndag 2. pinsedag 20. mai mandag 1. juledag 25. desember onsdag 2. juledag 26. desember torsdag

De fire feriefaktorene

Nerstad forteller om ny forskning som fremhever fire ulike opplevelser som kan være viktige for å hente seg inn, for å få maks ut av ferietiden.

Psykologisk avkobling

– Psykologisk avkobling handler om å frigjøre seg fra jobben og legge den bort.

Hvordan man får avkoblet forteller Nerstad at er individuelt.

– Noen trenger fysisk aktivitet og andre trenger en god bok. Her må man vurdere individuelle behov.

Unn deg en bok, om du så ikke er i Syden! Foto: Cathrine Brekka / NRK

Avspenning

Avspenning handler om hvordan vi opplever en lav grad av aktivering, får høye krav og et høyt nivå av positive følelser.

Nerstad forteller om en fersk studie som fant at ferie er spesielt viktige for perfeksjonister.

– Er man opptatt av å virke perfekt, søker man kanskje ikke sosial støtte fra andre fordi man blant annet ikke vil vise at man har feil og mangler.

– Uansett hvor bra man presterer kan det virke som at innsatsen ikke er bra nok.

Da er det ekstra viktig å ta seg fri og redusere aktiveringsgrad og krav, for å redusere emosjonell utmattelse og negative stemningsleier.

Mestringsopplevelser

Hvordan man opplever mestring er jo åpenbart individuelt. Likevel er det et viktig punkt for å hente seg inn i ferien.

– Det handler om når vi opplever personlig vekst og å beherske det vi bruker tiden vår til.

Det kan være en form for aktivitet hvor vi utvikler kompetansen vår, lærer noe, eller mestrer noe vi liker å gjøre – som for eksempel å bake en kake, å klatre en ny klatrerute eller lære hunden et nytt triks.

Kanskje du kan bruke ferien på å fullføre det mange år gamle strikkeprosjektet som ligger gjemt bak i skapet? Foto: Sissel Brunstad

Autonomi

– Autonomi handler om selvbestemmelse, sier Nerstad.

Det er nemlig viktig at vi får bestemt hva vi vil bruke tiden vår på, og at vi får bestemt hvem vi vil tilbringe den med på fritiden.

Men i disse ferietider så tikker det mot familietid, hvor autonomien noen ganger er begrenset.

Mor vil kanskje ha deg med å måke snø, far vil kanskje ha deg med på kino og søsken vil kanskje ake.

Selv har du kanskje bare lyst å henge med kompiser på badeland.

Hva da?

Finn smutthull!

– Se om du finner et tidspunkt hvor du kan prioritere å gjøre noe eget for deg selv, sier organisasjonspsykologen.

– Finn for eksempel smutthull hvor partner kan ta barna så du kan gjøre yoga, lese en bok eller møte en venn.

Kanskje finner du et smutthull hvor du og kompisene kan tre på dere svømmeføttene og hoppe i vannet? Foto: Roar Strøm

– Skap noen små pauserom hvor du får ivaretatt deg selv, er Nerstads råd.

Hvis ikke vi tar oss tid til å hente oss inn i ferier og på fritiden, kan nemlig konsekvensene bli mange.

På listen er redusert mental helse, høyere grad av utbrenthet, dårligere prestasjon over tid og negative følelsestilstander slik som engstelighet og depresjon.

Samtidig mener Nerstad at man på familieferie kan snu manglende mulighet til å hele tiden ivareta seg selv og egne aktivitetsønsker til noe positivt også.

– Tenk for eksempel at familietid er en gyllen mulighet til å dekke behov for tilhørighet og samhold. Det kan dessuten bidra til å styrke relasjonen.

– Hva er ditt råd til hvordan man bør bruke de ekstra helligdagene og fridagene i 2024?

– Det er ofte en utfordring at man legger for mange planer. Forenkle det litt, lag færre planer og ikke hast deg igjennom et stort program. Gi rom for avspenning og avkobling.

I tillegg er oppfordringer å ha positive forventninger til fridagene. Se for deg noe hyggelig du kan gjøre, og husk at effekten av ferien varer ganske kort.

– Noen forskere sier at den går over etter to uker, så bruk feriedager godt.